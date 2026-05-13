Dezastrul lăsat de Guvernul Bolojan: PIB-ul României se prăbușește în primul trimestru după un an 2025 deja catastrofal. Inflația trece de 10%
Postat la: 13.05.2026 |
Economia României a început anul 2026 în scădere. Produsul intern brut s-a redus, în termeni reali, cu 0,2% în trimestrul I 2026 față de trimestrul IV 2025, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Comparativ cu același trimestru al anului trecut, contracția este mai puternică: PIB-ul a scăzut cu 1,7% pe seria brută și cu 1,5% pe seria ajustată sezonier.
Datele confirmă o deteriorare a ritmului economic după un final de an 2025 deja slab. Pe seria ajustată sezonier, trimestrul IV 2025 fusese revizuit la o scădere de 2,0% față de trimestrul III 2025, iar primul trimestru din 2026 adaugă încă o contracție, de 0,2%, față de trimestrul precedent. Pe seria brută, PIB-ul din trimestrul I 2026 reprezintă 98,3% din nivelul înregistrat în trimestrul I 2025, ceea ce înseamnă o scădere de 1,7%. Pe seria ajustată sezonier, indicatorul este la 98,5% față de același trimestru al anului trecut, adică minus 1,5%.
Prin comparație, economia României a avut o creștere modestă în 2025, de 0,7% pe ansamblul anului, potrivit datelor din tabelul INS. În 2024, avansul fusese de 0,9%. Noile date arată însă că începutul lui 2026 marchează o schimbare de direcție, cu o economie aflată deja sub nivelul din perioada similară a anului precedent. Evoluția trimestrială arată și o slăbire treptată în a doua parte a anului 2025. După un avans de 0,7% în trimestrul II față de trimestrul I și o stagnare în trimestrul III, economia a scăzut cu 2,0% în trimestrul IV 2025. În trimestrul I 2026, contracția a continuat, chiar dacă într-un ritm mai mic.
INS anunță că rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%
Rata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%, iar rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%, conform datelor anunţate miercuri de INS. Față de luna martie, prețurile de consum au crescut cu 0,84%, iar de la începutul anului, respectiv față de decembrie 2025. Presiunea cea mai mare vine din zona serviciilor, unde creșterea anuală a ajuns la 13,04%, peste media generală. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 12,02% față de aprilie 2025, iar produsele alimentare au avut o creștere mai temperată, dar tot ridicată, de 7,39%.
Comparativ cu luna martie, serviciile au avut un salt de 2,28%, în timp ce alimentele s-au scumpit cu 0,57%, iar mărfurile nealimentare cu 0,37%. Rata medie lunară a inflației în primele patru luni ale anului a fost de 0,8%, față de 0,5% în aceeași perioadă din 2025. În interiorul categoriei serviciilor, cele mai mari creșteri se văd la indicatorul „chirie", care apare în coșul statistic cu un avans de 43,78% față de aprilie 2025 și de 33,50% față de luna martie.
Creșteri importante se mai înregistrează la serviciile de apă, canal și salubritate, cu 15,05% față de anul trecut, la serviciile de igienă și cosmetică, cu 15,07%, la reparații auto, electronice și lucrări foto, cu 14,65%, și la restaurante, cafenele și cantine, unde prețurile sunt mai mari cu 11,78% față de aprilie 2025. Un salt puternic apare și la transportul aerian, unde prețurile au crescut cu 27,58% față de martie, deși, raportat la aprilie 2025, indicatorul este în scădere cu 4,69%.
Energia electrică rămâne una dintre marile surse de inflație
La mărfurile nealimentare, energia electrică continuă să aibă una dintre cele mai mari creșteri anuale. Prețurile la energia electrică sunt cu 54,18% mai mari față de aprilie 2025, în contextul în care INS notează că, începând cu iulie 2025, a fost luată în considerare încetarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor la energia electrică. Categoria energie electrică, gaze și încălzire centrală este, per total, cu 33,07% peste nivelul din aprilie 2025.
Gazele au o creștere anuală de 6,38%, iar energia termică de 10,70%. Față de martie, energia electrică a scăzut ușor, cu 0,74%, gazele au crescut cu 0,68%, iar energia termică a avut un salt lunar de 8,39%. Carburanții rămân, de asemenea, o sursă importantă de presiune. Per total, combustibilii sunt cu 15,65% mai scumpi decât în aprilie 2025. Motorina este cu 32,68% peste nivelul de anul trecut, iar benzina cu 22,42%. În aprilie față de martie, benzina s-a ieftinit cu 1,17%, în timp ce motorina s-a scumpit cu 2,32%.
Cafeaua, ouăle și pâinea, printre alimentele care apasă pe buget
În zona alimentelor, creșterea anuală totală este de 7,39%, sub nivelul general al inflației, dar mai multe produse de consum curent au scumpiri vizibile. Cacao și cafeaua sunt cu 22,46% mai scumpe față de aprilie 2025, iar cafeaua separat are un avans de 21,76%. Ouăle s-au scumpit cu 14,78%, carnea de bovine cu 12,24%, zahărul, produsele zaharoase și mierea de albine cu 11,09%, iar fructele proaspete cu 11,77%.
Pâinea este cu 8,96% mai scumpă decât în aprilie 2025, laptele de vacă cu 10,97%, iar peștele proaspăt cu 7,93%. Există însă și produse care s-au ieftinit față de anul trecut: cartofii au scăzut cu 11,70%, făina cu 4,38%, mălaiul cu 3,06%, iar produsele de morărit, per total, cu 3,83%. Pe indicatorul armonizat folosit la nivelul Uniunii Europene, rata anuală a inflației din România a fost de 9,5% în aprilie 2026. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni, calculată pe baza indicelui armonizat, a fost de 8,0%.
INS a revizuit datele pentru 2025
Institutul Național de Statistică precizează că seria ajustată sezonier a PIB trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul I 2026. În urma acestei recalculări, au apărut diferențe față de varianta publicată anterior, în comunicatul din 9 aprilie 2026. Astfel, evoluția trimestrului I 2025 față de trimestrul IV 2024 a fost revizuită de la 99,5% la 99,8%, cea a trimestrului II 2025 față de trimestrul I 2025 de la 101,0% la 100,7%, iar trimestrul III 2025 față de trimestrul II 2025 de la 99,9% la 100,0%. Pentru trimestrul IV 2025, scăderea față de trimestrul III a fost revizuită de la 1,8% la 2,0%.
INS menționează că seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial, în conformitate cu practica europeană. Datele privind PIB vin într-un context economic complicat, în care România se confruntă și cu o inflație anuală de 10,7% în aprilie 2026, potrivit comunicatului separat publicat de INS privind prețurile de consum. Combinația dintre scădere economică și inflație ridicată pune presiune atât pe veniturile populației, cât și pe deciziile de politică economică și monetară. Următoarea estimare a INS privind produsul intern brut pentru trimestrul I 2026, date provizorii, urmează să fie publicată pe 5 iunie 2026.
