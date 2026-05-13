O conversație cu chatbotul "Claudia" duce la o controversă uriașă în lumea științei. Celebrul Richard Dawkins face o devăluire surprinzătoare

Richard Dawkins, om de știință renumit pentru gândirea sa extrem de logică, a recunoscut că a fost uimit de inteligența artificială. Deși este cunoscut ca fiind o persoană greu de convins de lucruri care par „magice", el a mărturisit că, în timp ce discuta cu un chatbot, experiența a fost atât de reală încât a uitat pur și simplu că vorbește cu un computer, începând să creadă că tehnologia ar putea avea propria conștiință.

Conversațiile au avut loc cu modele AI dezvoltate de Anthropic și OpenAI, iar Dawkins a descris experiența într-un eseu publicat pe platforma UnHerd. Unul dintre chatboturi, pe care l-a botezat „Claudia", i-a scris poezii în stilul lui Keats și Betjeman. A discutat despre propria existență. A reacționat la glume. Și totul i s-a părut profund uman. „Când vorbesc cu aceste creaturi uimitoare, uit complet că sunt mașinării", a mărturisit el. La final, spune că a rămas „cu sentimentul copleșitor că sunt oameni".

Declarația a provocat un val de reacții. Criticii l-au acuzat de antropomorfism - tendința de a atribui trăsături umane unor sisteme artificiale. Unii au mers până la a parodia titlul celebrului său volum „The God Delusion", transformându-l în „The Claude Delusion", o ironie directă la numele chatbotului care l-a impresionat. Specialiștii în conștiență nu s-au lăsat așteptați. Jonathan Birch, directorul Centrului pentru Conștiența Animală de la London School of Economics, a fost tranșant: „nu există nimeni acolo". Doar procese complexe de calcul, spune el, care imită limbajul uman fără nicio experiență subiectivă.

Psihologul american Gary Marcus merge mai departe și susține că Dawkins confundă inteligența cu sentimentul. „Conștiența nu ține de ceea ce spune un sistem, ci de ceea ce simte", explică Marcus. Totuși, nu toți cercetătorii resping ideea din start. Henry Shevlin avertizează că, pe măsură ce tehnologia avansează, întrebarea va deveni tot mai greu de evitat. Iar contextul larg arată că nu doar Dawkins este vulnerabil la această impresie. Un studiu realizat anul trecut în 70 de țări relevă că una din trei persoane a avut, la un moment dat, senzația că un AI este conștient sau sensibil.