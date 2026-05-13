Stațiune de 5 stele și 8 milioane de euro în Vrancea. Complexul Balnear Vizantea se deschide vineri 22 mai 2026

Complexul Balnear Vizantea, cea mai importantă investiție în turismul balnear din zona Moldovei din ultimii 30 de ani ani, va fi inaugurată oficial vineri, 22 mai 2026, la ora 14:00. Deschiderea mult așteptată vine după finalizarea lucrărilor de construcție și după recepționarea oficială a bazei de tratament de către Compania Națională de Investiții (CNI) în luna ianuarie 2026.

Complexul Balnear Vizantea a lansat ofertele speciale pentru weekendurile din luna mai 2026, dedicate celor care doresc relaxare, tratament și acces la facilitățile SPA ale stațiunii. Pachetele sunt disponibile în perioadele 22-24 mai 2026 (3 zile, 2 nopți) și 29 mai - 1 iunie 2026 (4 zile, 3 nopți), incluzând cazare, acces la SPA și piscină exterioară, precum și proceduri terapeutice la alegere.

Pentru sejurul din 22-24 mai, tarifele pornesc de la 648 lei pentru o persoană, cu mic dejun inclus, și ajung până la 1.584 lei pentru două persoane, cu pensiune completă și cameră cu balcon. În oferta extinsă pentru perioada 29 mai - 1 iunie, prețurile încep de la 1.080 lei pentru o persoană și pot ajunge la 2.781 lei pentru două persoane, în funcție de tipul camerei și serviciile incluse. Toate pachetele oferă acces la zona SPA și la piscina exterioară, iar unele includ și trei tipuri de proceduri balneare la alegere. Organizatorii precizează că micuții până la 2 ani beneficiază de gratuitate, iar copiii între 2 și 12 ani achită 50% din tariful unui adult.

Complexul balnear, ridicat cu o finanțare de aproximativ 37 de milioane de lei prin Compania Națională de Investiții, cu o contribuție locală de 10%, readuce pe harta turistică națională o destinație cu tradiție de peste un secol. Izvoarele minerale sulfuroase și sărate ale localității sunt cunoscute și certificate medical de peste 130 de ani, iar localitatea a fost declarată oficial stațiune balneară în 1905 și stațiune balneoclimaterică în 1936. La anii în chestiune era catalogată de rangul stațiunilor Karlo Vivari, sau Vichy din Franța.

Noua stațiune dispune de o bază modernă de tratament balnear cu bazine interioare și exterioare, cabinete de hidroterapie, electroterapie și kinetoterapie, saune, sală de fitness, spații de cazare și restaurant. Apele minerale valorificate în cadrul complexului sunt comparabile, din punct de vedere terapeutic, cu cele de la Govora, Călimănești sau Căciulata. Proiectul face parte dintr-un pachet mai amplu de investiții publice și private de peste 50 de milioane de euro derulate în zonă, care include modernizarea infrastructurii rutiere, rețelele de apă și canalizare, precum și un parc fotovoltaic ce va asigura independența energetică a complexului balnear.

Situată la una din porțile de intrare ale „Vrancei istorice", în Valea râului Vizăuți, comuna Vizantea-Livezi are o tradiție balneară care datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea. În perioada interbelică, stațiunea era un loc de vilegiatură frecventat de elitele vremii, unde funcționa chiar și o fanfară militară și unde vizitatorii soseau cu trăsura. Distrusă în cel de-al Doilea Război Mondial și abandonată ulterior, stațiunea supraviețuiește astăzi datorită eforturilor autorităților locale și finanțării naționale.

Pe lângă facilitățile balneare, zona oferă și atracții turistice de excepție: fosta mănăstire Vizantea, monument istoric de arhitectură de interes național datând din secolul al XVII-lea, trasee montane și peisaje ale Vrancei istorice. În planurile de dezvoltare viitoare sunt incluse și facilități de agrement precum parc de aventură, tiroliene și zone de joacă pentru copii.

Autoritățile estimează că Stațiunea Vizantea va putea deservi până la 400 de persoane pe zi și va genera peste 60 de locuri de muncă directe pentru comunitatea locală. Deschiderea oficială din 22 mai 2026 este așteptată să marcheze nu doar un moment de referință pentru județul Vrancea, ci un pas important în revitalizarea turismului balnear din întreaga regiune a Moldovei și a sud-estului României.

Marian Gârleanu