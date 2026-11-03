Creierul lui Bruce Willis va fi donat cercetării științifice după moartea actorului. Motivul din spatele deciziei luate de familia sa

Familia lui Bruce Willis a luat o hotărâre importantă în contextul bolii cu care se confruntă actorul. Emma Heming, soția starului de la Hollywood, a dezvăluit că, după moartea acestuia, creierul său va fi donat cercetării științifice, în speranța că medicii vor putea înțelege mai bine demența frontotemporală și vor face progrese în tratarea afecțiunii.

Decizia a fost făcută publică de Emma Heming în cartea sa, „An Unexpected Journey", în care vorbește despre schimbările prin care a trecut familia după diagnosticul actorului. Potrivit publicației italiene Corriere della Sera, hotărârea a fost luată în urma discuțiilor cu fiicele adulte ale lui Bruce Willis, Rumer, Scout și Tallulah, dar și cu fosta sa soție, Demi Moore.

Subiectul a revenit recent în atenția publicului, după ce Emma Heming a publicat, la începutul lunii octombrie, o fotografie cu soțul său. Aceasta a vorbit și despre inițiativele desfășurate prin intermediul „The Emma & Bruce Willis Fund", un proiect dedicat sprijinirii persoanelor afectate de demență și a familiilor acestora.

„Nu voi lăsa ca diagnosticul său să fie în zadar", a transmis soția actorului. Emma Heming a explicat că își dorește ca experiența familiei sale să contribuie la o mai bună înțelegere a bolii și să ofere sprijin celor care trec prin situații similare.

„Știu cât de mândru ar fi să știe că ajută familiile care trăiesc cu FTD și alte tipuri de demență, precum și pe cei care le îngrijesc, să fie văzute și auzite. În acest nou capitol al vieții sale, Bruce continuă să-și consolideze moștenirea. El este, și va rămâne întotdeauna, o legendă. Iar eu sunt atât de mândră să-i fiu soție."

Bruce Willis s-a retras din industria cinematografică în 2022, după ce familia sa a anunțat că actorul fusese diagnosticat cu afazie, o tulburare care afectează capacitatea de comunicare. În 2023, apropiații săi au dezvăluit că diagnosticul a fost revizuit, medicii stabilind că acesta suferă de demență frontotemporală, o afecțiune neurodegenerativă care afectează progresiv limbajul, comportamentul și personalitatea.

În prezent, actorul, în vârstă de 71 de ani, locuiește într-o reședință separată, unde beneficiază de îngrijire specializată. Familia sa a vorbit în repetate rânduri despre dificultățile provocate de evoluția bolii, inclusiv despre pierderea capacității de a se exprima.

Donarea creierului pentru studii științifice le permite cercetătorilor să analizeze modificările produse de bolile neurodegenerative și să înțeleagă mai bine mecanismele care determină deteriorarea funcțiilor cerebrale.

În cazul demenței frontotemporale, astfel de cercetări pot contribui la îmbunătățirea metodelor de diagnostic și, pe termen lung, la dezvoltarea unor tratamente.