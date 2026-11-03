Un monitor de gaming a oprit un glonț intrat prin perete. A salvat viața unui gamer

Un monitor de gaming cumpărat cu 280 de dolari a ajuns, din întâmplare, potențial să salveze viața unui gamer. Povestea a fost publicată pe Reddit de un utilizator care spune că glonțul a trecut prin peretele locuinței și s-a oprit în monitorul ASUS TUF aflat pe birou.

Incidentul s-ar fi petrecut în timp ce bărbatul juca Call of Duty. La un moment dat, zgomotele pe care le auzea nu mai păreau să vină din joc. După ce unul dintre ele s-a auzit foarte aproape, acesta s-a aruncat la podea și a sunat la 911.

Abia în timpul apelului și-a dat seama ce se întâmplase. În spatele monitoarelor era o gaură în perete, iar pe ecranul principal se vedea urma unui impact. Utilizatorul nu a găsit însă și un punct de ieșire al proiectilului. Din acest motiv, crede că glonțul a rămas prins în interiorul monitorului.

Modelul implicat este un ASUS TUF VG258QM, cu rată de refresh de 280 Hz. Proprietarul spune că îl cumpărase în urmă cu aproximativ cinci ani și plătise 280 de dolari pentru el.

După incident, și-a intitulat postarea de pe Reddit „Cei mai bine cheltuiți 280 de dolari".

El spune că, dacă traiectoria ar fi fost puțin diferită, proiectilul l-ar fi putut lovi direct sau ar fi putut ajunge în calculator. La momentul publicării poveștii, nu pornise încă PC-ul și nu știa dacă acesta fusese afectat. Praful desprins din perete ajunsese și pe carcasa sistemului.

Povestea a ajuns rapid și la ASUS. Un reprezentant al companiei a intervenit în discuția de pe Reddit și a transmis că firma îl va contacta pe proprietar pentru a vedea ce poate face în această situație.

ASUS nu a promis că va înlocui monitorul și nici nu a spus că un astfel de incident ar intra în garanție. Reprezentantul a precizat doar că situațiile ieșite din comun pot fi analizate separat.