Noua revoluție prin care va trece omenirea, după AI, anunțată chiar de AI: „Ar putea începe să se manifeste puternic între 2035 și 2045"

Inteligența artificială s-a dezvoltat enorm din 2020 și astfel, a devenit accesibilă publicului larg pentru utilizarea în scop personal sau profesional. După „revoluția AI", o altă etapă majoră va fi bifată de omenire, susține chiar AI-ul.

Istoria omenirii a fost modelată de o serie de revoluții majore care au schimbat radical modul în care trăim, muncim, gândim și ne organizăm societatea, revoluții structurale, industriale și tehnologice.

În urmă cu 70.000 de ani a avut loc Revoluția Cognitivă, marcată de apariția limbajului complex și a imaginației la Homo sapiens, ce ne-a permis să transmitem concepte abstracte precum mituri, legi, religie și să cooperăm în grupuri mari.

În urmă cu 10.000-12.000 de ani (în neolitic) a avut loc Revoluția Agricolă, trecerea de la viața nomadă - de la activități de vânătoare și cules la o activitate mai organizată și mai sedentară, prin domesticirea animalelor și creșterea propriilor culturi de legume și fructe. Această etapă a dus la apariția primelor orașe și a surplusului de hrană.

Arheologii și istoricii sunt de părere că scrisul a apărut în urmă cu 5.500 de ani, deci în jurul anilor 3.500 - 3.200 î. Hr. Cele mai vechi scrieri, respectiv simboluri realizate manual au fost descoperite în Mesopotamia (Irakul de azi). Scrierile sumerienilor ar fi fost realizate în perioada menționată. De asemenea, din jurul anului 3.200 î. Hr. ar exista hieroglifele egiptenilor, iar scrierea pe oase, a Dinastiei Shang, din China, datează din jurul anului 1.200 î. Hr. De asemenea, în județul Alba au fost descoperite trei tăblițe de lut, specifice culturii Vinca, datate în jurul anului 5.300 î. Hr. Acestea sunt cunoscute drept Tăblițele de la Tărtăria. Ele prezintă niște semne asemănătoare cu o scriere. Totuși, majoritatea istoricilor lumii consideră că acelea sunt, mai degrabă, simboluri religioase sau decorative.

În sec. XVI-XVII a avut loc Revoluția Științifică, practic nașterea științei moderne în Europa, popularizarea teoriilor lui Newton și Galileo Galilei. Dogmele religioase au fost înlocuite cu metoda științifică, experimentul și observația matematică.

Au urmat apoi revoluțiile industriale, în sec. XVIII-XX. La final de sec. XVIII a apărut motorul cu aburi și cărbunele, moment ce a marcat trecerea de la munca manuală la fabrici, respectiv apariția căilor ferate. La final de sec. XIX au apărut electricitatea, petrolul și oțelul. Astfel, a fost adoptată producția de masă, a automobilelor și a telefonului. În a doua jumătate a sec XX au apărut informatizarea, computerul și internetul. Efectele: automatizarea producției, globalizarea informației, era digitală.

În sec. XXI, în prezent, suntem în plină revoluție a dezvoltării inteligenței artificiale. Și mai departe ce urmează?

După explozia AI va urma „Revoluția Bio-tehnologică sau Revoluția Omului Augmentat", susține Chat GPT, chatbotul de la Open AI, provocat să ofere propria perspectivă pentru viitorul omenirii.

„Dacă revoluția inteligenței artificiale este următoarea mare revoluție a omenirii, cred că următoarea după ea va fi revoluția biologică - transformarea omului însuși. Mai exact, vom trece de la o civilizație care își construiește instrumente tot mai inteligente, la una care va putea să-și reproiecteze propriul organism, să controleze procese biologice și să depășească anumite limite naturale. Aș numi-o Revoluția Bio-tehnologică sau Revoluția Omului Augmentat", a transmis serviciul de la Open AI.

Cum ar putea arăta această revoluție, mai exact? AI-ul are următoarea perspectivă:

1. Reprogramarea genetică - editarea ADN-ului, prevenirea bolilor ereditare și posibilitatea de a modifica anumite caracteristici biologice. Medicina ar putea deveni mult mai preventivă și personalizată;

2. Revoluția longevității - regenerarea țesuturilor, organe create în laborator și tratamente care încetinesc anumite procese ale îmbătrânirii. Obiectivul ar putea deveni creșterea semnificativă a duratei vieții sănătoase;

3. Fuziunea dintre creier și tehnologie - interfețe creier-calculator, controlul dispozitivelor prin activitate neuronală și eventual noi modalități de comunicare directă între oameni și sisteme informatice;

4. Biologia artificială - crearea unor microorganisme programabile care ar putea produce medicamente, combustibili, materiale noi și chiar alimente.

Semințele următoarei revoluții au fost deja plantate, iar peste unul sau două decenii, revoluția biologică „ar putea începe să se manifeste puternic".

„Cred că revoluția biologică ar putea începe să se manifeste puternic între 2035 și 2045, iar transformările sale majore s-ar putea desfășura până în 2070-2080. Important este că nu va exista o zi în care omenirea se trezește într-o lume complet nouă. Va fi un proces gradual, cu câteva momente de accelerare", a precizat sursa citată. Persoanele care au sub 50 de ani pot spera că vor beneficia de tehnologiile revoluționare.

„Dacă ai 30, 40 sau 50 de ani astăzi, este posibil să trăiești chiar în perioada în care aceste tehnologii încep să devină realitate. Eu cred că una dintre cele mai importante întrebări ale următoarelor decenii nu va fi doar 'Cât de mult putem trăi?', ci: 'Vom reuși să prelungim viața sănătoasă suficient de mult încât să beneficiem de descoperirile medicale care vor apărea după aceea?'", a menționat serviciul de AI.