Cu câteva zile în urmă portalul FIP AM din Armenia a publicat o amplă investigație. O spargere masivă de comunicări și documente de la administrația prezidențială și "Agenția pentru planificare socială".

Este o firmă rusească subcontractată de guvernul rus pentru a desfășura operațiuni de dezinformare și provocări în străinătate. Recent această firmă a intrat sub sancțiunile Marii Britanii. Daniel Ioannisyan și echipa FIP condusă de Hasmik Hambardzumyan au ca obiectiv declarat să apere Armenia de dezinformare.

În mare parte sunt discuții ale Sofiei Zaharova, șefă de departament în cadrul Direcției pentru "dezvoltarea tehnologiilor informațional-comunicaționale". Adică pe PR și propagandă. Care lucrează direct în subordinea lui Kirienko. Este menționat și el în conversații. Zaharova este sub toate sancțiunile posibile, până și în Republica Moldova. Aceasta discută pe canale criptate cu diverși agenți și executori. Numele unora se cunosc, alții rămân doar sub pseudonime. Sunt multe detalii interesante despre operațiuni planificate și executate în Franța, Armenia, Ucraina, Norvegia, Germania și alte locuri.

Pe noi însă ne interesează Republica Moldova și România. Din păcate ce a fost extras este doar o mică fărâmă din tot volumul de informație. Dar este suficient să înțelegem ceva. Colegii armeni au fost foarte drăguți și mi-au transmis tot pachetul de documente scurse. Așadar, după cum vedeți din screenul atașat, la 24 aprilie 2025 un agent pe nume "Edward Bernays" (mai toți și-au pus nume de cod după oameni de știință, apropo - niciunul rus) îi scrie lui Sofia Zaharova:

"Idei pentru lucru cu Sebastian Ghiță

1) Sebastian poate să declare despre tentativele administrației Maiei Sandu să cumpere "blocarea" negativului în privința conducătoarei actuale a Moldovei pe resursele sale, inclusiv RomâniaTV. Suma menționată de administrație - 150 mii euro. El a refuzat-o.

2) Maia Sandu a încercat să cumpere loialitatea RomâniaTV la alegerile prezidențiale din România. Ea a declarat că reprezintă interesele "unui grup de oameni influenți din Europa" și a preîntâmpinat că în pofida tuturor tentativelor de a-l susține pe Călin Georgescu, decizia despre cine va conduce țara "deja a fost aprobată". Drept rezultat alegerile au fost anulate, iar împotriva lui Georgescu a fost pornit un dosar penal."

În documentele revizuite de FIP.am, informațiile despre Moldova se concentrează în principal pe încercările de a discredita președintele moldovean Maia Sandu și de a stabili influență în domeniul media regional. În special, conform surselor, au fost desfășurate campanii coordonate împotriva Maiei Sandu, în cadrul cărora au fost folosite așa-numitele investigații privind activitățile Fundației Sandu.

Documentele discutau idei de a se folosi de agentul român Sebastian Ghiță pentru a susține că administrația Sandu a încercat să blocheze răspândirea știrilor negative pe Romania TV în schimbul a 150.000 de euro. Rețineți că Sebastian Ghiță este un fost deputat român, proprietar de media și fondator al „Romania TV".

Documentele relevă că Maia Sandu este menționată ca una dintre principalele ținte pe site-ul SNG.TODAY, care, conform surselor, este deținut de Agenția de Design Social (SDA) și sponsorizat de Kremlin și Maria Zakharova. Astfel, Moldova este considerată o zonă activă de război informațional, unde principalul obiectiv a fost discreditarea guvernului pro-european.

Cum apare în acest context declarația lui Georgescu despre "m-am întâlnit ca să nu mă susțină"? Discuția asta s-a întâmplat la doar o lună înaintea alegerilor prezidențiale din 2025. Falsurile despre cum "Maia Sandu a anulat alegerile" erau în toi. Până la urmă Ghiță nu a mai ieșit cu această declarație. I-o fi respins idea la Moscova, sau s-a răzgândit el, nu știm. Dar formulările din această discuție nu sunt de tipul "putem încerca să îl abordăm pe Ghiță". Sunt tranșante, nu lasă loc de interpretare - patronul RomâniaTV era deja în contact cu agenții ruși și s-a arătat dispus să le execute ordinele.

Pentru context - același agent "Edward Bernays" se află în spatele multor provocări în Paris, inclusiv vandalizarea cu capuri de porci a moscheilor musulmane, a lăcașelor și localurilor evreiești, acțiuni anti-imigranți etc. Tot el a orchestrat numeroase campanii contra premierului Armeniei Pashinyan, a lui Zelensky. Într-un screen al discuției transmite un raport privind atacurile asupra Maiei Sandu, în iunie 2025. Din păcate acel document nu este publicat.

Valeriu Pașa

jurnalist WatchDog.md