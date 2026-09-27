"Obiectivul 1335": Sub un munte din Urali, Putin și-a construit ultima linie de apărare împotriva Occidentului
Postat la: 27.09.2026 |
Rusia ar fi reconstruit și extins un centru subteran de comandă nucleară aflat sub muntele Kosvinski Kamen, în regiunea Uralilor, potrivit unei investigații realizate de The Sunday Times, grupul media danez Danwatch și Dossier Center.
Centrul, cunoscut sub numele "Obiectivul 1335", ar face parte din infrastructura rusă destinată menținerii capacității de comandă și control asupra forțelor nucleare în cazul unui atac.
Centrul a fost construit inițial în perioada Războiului Rece. Potrivit investigației, lucrările de reconstrucție și extindere au început în ultimii ani, iar amploarea proiectului indică o investiție de ordinul sutelor de milioane de lire sterline.
"Obiectivul 1335" se află într-un sistem de tuneluri săpate în muntele Kosvinski Kamen și ar dispune de sisteme de ventilație și filtrare a aerului capabile să protejeze împotriva contaminării chimice, biologice și radioactive.
Investigația susține că, începând din 2018, în zonă au fost transportate echipamente grele pentru excavare și forarea rocilor, precum și cantități importante de oțel, conducte și cabluri.
Datele privind achizițiile indică utilizarea a aproximativ trei milioane de litri de combustibil, 823.000 de litri de gaz și circa 20.000 de tone de oțel. Cantitatea de oțel este echivalentă, ca greutate, cu aproximativ trei Turnuri Eiffel.
Lucrările principale ar fi fost realizate în 2020 și 2021, potrivit documentelor analizate de jurnaliști.
Cantitatea de beton utilizată ar fi suficientă pentru construirea unei suprafețe de cel puțin 150.000 de metri pătrați, susține investigația.
Facilitatea este asociată cu infrastructura sovietică și rusă destinată asigurării unei riposte nucleare chiar și în cazul în care centrele de comandă sunt distruse sau comunicațiile cu conducerea militară sunt întrerupte.
Sistemul cunoscut în Occident sub denumirea de „Mână Moartă", iar în Rusia drept „Perimetr", a fost conceput în perioada Războiului Rece pentru a păstra capacitatea de represalii nucleare în condițiile unui atac devastator.
Potrivit investigației, în cazul pierderii comunicațiilor cu conducerea, canale de comandă de rezervă ar putea transmite semnale radio pe unde lungi către forțele strategice, permițând menținerea capacității de lansare a rachetelor.
Nu este clar în ce măsură infrastructura actuală a "Obiectivului 1335" reprezintă o componentă directă a sistemului „Mână moartă" sau ce sisteme operaționale sunt instalate în prezent în complex.
Primele indicii publice privind relansarea proiectului au apărut în 2020, când Kremlinul a publicat transcrierea unei reuniuni între Vladimir Putin și oficiali militari de rang înalt.
Cu acea ocazie, Putin a subliniat importanța capacității sistemelor de comandă nucleară de a funcționa în condiții de război.
„Crearea unui centru absolut sigur pentru controlul forțelor nucleare strategice este aproape de finalizare", a spus atunci liderul rus, potrivit transcrierii publicate de Kremlin.
Un oficial militar rus citat de investigație a afirmat, de asemenea, că forțele strategice de rachete își vor îndeplini „misiunea istorică" de represalii împotriva oricărui inamic.
Extinderea instalației are loc pe fondul modernizării forțelor nucleare ruse și al deteriorării relațiilor dintre Moscova și statele occidentale.
Tom Roseth, expert în politica de securitate a Rusiei la Norwegian Defence University College, a declarat pentru The Sunday Times că infrastructura pare să fie pregătită pentru a rezista unei game largi de atacuri.
Potrivit lui Roseth, protejarea centrelor de comandă nucleară ar putea presupune excavarea unor niveluri mai adânci și consolidarea suplimentară a structurilor.
El a legat extinderea "Obiectivului 1335" de modernizarea forțelor nucleare ruse, căreia Moscova i-a acordat o importanță majoră.
Investigația apare într-un moment în care Vladimir Putin a avertizat în repetate rânduri că Rusia își rezervă dreptul de a utiliza arme nucleare în anumite circumstanțe. Kremlinul a făcut, de asemenea, declarații privind posibilitatea utilizării armelor nucleare în cazul unei escaladări majore a conflictului din Ucraina.
Existența și extinderea unei infrastructuri subterane de comandă nu indică, în sine, intenția Rusiei de a utiliza arme nucleare, dar arată importanța pe care Moscova o acordă menținerii capacității de comandă și control a arsenalului său strategic în cazul unui conflict major.
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