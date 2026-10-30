Românii îndură cel mai scump curent electric din UE, raportat la puterea de cumpărare. România a înregistrat și cea mai mare creștere de preț în 2026

În prima jumătate a anului 2026, prețurile medii ale energiei electrice pentru gospodăriile din UE au scăzut cu 2,2%, ajungând la 0,28 EUR, față de 0,29 EUR pe kWh în a doua jumătate a anului 2025. Prețurile au rămas însă mult peste nivelurile înregistrate înainte de criza energetică din 2022.

În același timp, taxele și tarifele au scăzut și ele ușor, ponderea acestora în factura finală reducându-se cu 0,5 puncte procentuale, de la 28,9% în a doua jumătate a anului 2025 la 28,4% în prima jumătate a anului 2026.

Disparități semnificative între prețurile energiei electrice pentru gospodării în UE

Au fost observate variații considerabile ale prețurilor energiei electrice pentru gospodării în rândul țărilor UE; 6 țări au raportat prețuri de peste 0,30 EUR pe kWh, în timp ce 5 țări au înregistrat prețuri sub 0,20 EUR pe kWh. Irlanda a raportat cele mai ridicate prețuri, de 0,39 EUR pe kWh, fiind urmată de Germania și Belgia (ambele cu 0,36 EUR). În schimb, cele mai mici prețuri au fost observate în Ungaria (0,11 EUR), precum și în Malta și Bulgaria (câte 0,13 EUR).

Comparativ cu prima jumătate a anului 2025, datele exprimate în monedele naționale indică fluctuații semnificative ale prețurilor în prima jumătate a anului 2026. Prețurile energiei electrice pentru gospodării au crescut puternic în România (+51,6% față de prima jumătate a anului 2025), Irlanda (+19,8%) și Finlanda (+18,4%). În schimb, unele țări au înregistrat scăderi accentuate, în special Danemarca (-31,7%) și Luxemburg (-24,1%).

Exprimate în standardul puterii de cumpărare (SPC), prețurile energiei electrice pentru gospodării au fost cele mai ridicate în România (46,9 la 100 kWh), Polonia (41,1) și Cehia (34,3). Cele mai scăzute prețuri, exprimate în PPS, au fost înregistrate în Malta (13,8), Ungaria (14,7) și Luxemburg (15,5).

Prețurile gazelor au scăzut în prima jumătate a anului 2026

În prima jumătate a anului 2026, prețurile medii ale gazelor pentru gospodăriile din UE au scăzut la 0,11 EUR pe kilowatt-oră (kWh). Prețurile au scăzut cu 10,2 % față de semestrul al doilea al anului 2025 și cu 3,5 % față de primul semestru al anului 2025. Acesta este cel mai scăzut preț mediu al gazelor în UE înregistrat după primul semestru al anului 2022. Totodată, fluctuațiile sezoniere au revenit la tiparul observat înainte de criza energetică din 2022.

Variațiile prețurilor gazelor pentru gospodării în UE

Dintre țările UE pentru care există date disponibile, în prima jumătate a anului 2026, Suedia a înregistrat cele mai ridicate prețuri la gaze pentru gospodării, respectiv 0,22 EUR pe kWh, fiind urmată de Țările de Jos (0,16 EUR), precum și de Franța și Portugalia (ambele cu 0,13 EUR). Cele mai mici prețuri au fost înregistrate în Ungaria (0,03 EUR pe kWh), Croația (0,05 EUR), precum și în România și Slovacia (ambele cu 0,06 EUR).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025 și exprimate în monedele naționale, prețurile au scăzut în 12 țări pentru care există date, au crescut în 7 și au rămas, în linii mari, stabile în 4. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Bulgaria (-14,5 %), Grecia (-11,3 %) și Spania (-10,0 %), în timp ce cele mai mari creșteri au avut loc în România (+9,3 %), Croația (+8,9 %) și Slovacia (+6,6 %).

Exprimate în standardul puterii de cumpărare (SPC), cele mai ridicate prețuri la gazele naturale pentru gospodării au fost observate în Suedia (17,7 la 100 kWh), Portugalia (15,0) și Țările de Jos (13,8). Cele mai scăzute prețuri, exprimate în PPS, s-au înregistrat în Ungaria (4,3), Luxemburg (6,6) și Croația (6,8).