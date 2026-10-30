Românii îndură cel mai scump curent electric din UE, raportat la puterea de cumpărare. România a înregistrat și cea mai mare creștere de preț în 2026
Postat la: 30.10.2026 |
În prima jumătate a anului 2026, prețurile medii ale energiei electrice pentru gospodăriile din UE au scăzut cu 2,2%, ajungând la 0,28 EUR, față de 0,29 EUR pe kWh în a doua jumătate a anului 2025. Prețurile au rămas însă mult peste nivelurile înregistrate înainte de criza energetică din 2022.
În același timp, taxele și tarifele au scăzut și ele ușor, ponderea acestora în factura finală reducându-se cu 0,5 puncte procentuale, de la 28,9% în a doua jumătate a anului 2025 la 28,4% în prima jumătate a anului 2026.
Disparități semnificative între prețurile energiei electrice pentru gospodării în UE
Au fost observate variații considerabile ale prețurilor energiei electrice pentru gospodării în rândul țărilor UE; 6 țări au raportat prețuri de peste 0,30 EUR pe kWh, în timp ce 5 țări au înregistrat prețuri sub 0,20 EUR pe kWh. Irlanda a raportat cele mai ridicate prețuri, de 0,39 EUR pe kWh, fiind urmată de Germania și Belgia (ambele cu 0,36 EUR). În schimb, cele mai mici prețuri au fost observate în Ungaria (0,11 EUR), precum și în Malta și Bulgaria (câte 0,13 EUR).
Comparativ cu prima jumătate a anului 2025, datele exprimate în monedele naționale indică fluctuații semnificative ale prețurilor în prima jumătate a anului 2026. Prețurile energiei electrice pentru gospodării au crescut puternic în România (+51,6% față de prima jumătate a anului 2025), Irlanda (+19,8%) și Finlanda (+18,4%). În schimb, unele țări au înregistrat scăderi accentuate, în special Danemarca (-31,7%) și Luxemburg (-24,1%).
Exprimate în standardul puterii de cumpărare (SPC), prețurile energiei electrice pentru gospodării au fost cele mai ridicate în România (46,9 la 100 kWh), Polonia (41,1) și Cehia (34,3). Cele mai scăzute prețuri, exprimate în PPS, au fost înregistrate în Malta (13,8), Ungaria (14,7) și Luxemburg (15,5).
Prețurile gazelor au scăzut în prima jumătate a anului 2026
În prima jumătate a anului 2026, prețurile medii ale gazelor pentru gospodăriile din UE au scăzut la 0,11 EUR pe kilowatt-oră (kWh). Prețurile au scăzut cu 10,2 % față de semestrul al doilea al anului 2025 și cu 3,5 % față de primul semestru al anului 2025. Acesta este cel mai scăzut preț mediu al gazelor în UE înregistrat după primul semestru al anului 2022. Totodată, fluctuațiile sezoniere au revenit la tiparul observat înainte de criza energetică din 2022.
Variațiile prețurilor gazelor pentru gospodării în UE
Dintre țările UE pentru care există date disponibile, în prima jumătate a anului 2026, Suedia a înregistrat cele mai ridicate prețuri la gaze pentru gospodării, respectiv 0,22 EUR pe kWh, fiind urmată de Țările de Jos (0,16 EUR), precum și de Franța și Portugalia (ambele cu 0,13 EUR). Cele mai mici prețuri au fost înregistrate în Ungaria (0,03 EUR pe kWh), Croația (0,05 EUR), precum și în România și Slovacia (ambele cu 0,06 EUR).
Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025 și exprimate în monedele naționale, prețurile au scăzut în 12 țări pentru care există date, au crescut în 7 și au rămas, în linii mari, stabile în 4. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Bulgaria (-14,5 %), Grecia (-11,3 %) și Spania (-10,0 %), în timp ce cele mai mari creșteri au avut loc în România (+9,3 %), Croația (+8,9 %) și Slovacia (+6,6 %).
Exprimate în standardul puterii de cumpărare (SPC), cele mai ridicate prețuri la gazele naturale pentru gospodării au fost observate în Suedia (17,7 la 100 kWh), Portugalia (15,0) și Țările de Jos (13,8). Cele mai scăzute prețuri, exprimate în PPS, s-au înregistrat în Ungaria (4,3), Luxemburg (6,6) și Croația (6,8).
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
De ce elimină România „taxa Temu" de 25 RON pentru coletele non-UE și cu ce va fi înlocuită
Romania va elimina de la 1 noiembrie taxa de 25 de lei aplicata pentru fiecare colet care provine din afara Uniunii Euro ...
-
Scandal uriaș în Germania: nemții i-au construit Diavolului un monument
Un diavol inalt de 2,5 metri a fost amplasat chiar in piața istorica din fața primariei, la inceputul lunii octombrie. O ...
-
Iarna lasa mii de bucuresteni fara masina: ce verifici la baterie inainte de primul inghet
Prima dimineața cu temperaturi sub zero grade poate aduce o surpriza neplacuta pentru mulți șoferi din București: mașina ...
-
De ce acoperișul trebuie să poată elimina umiditatea, nu doar să împiedice apa să intre
Un acoperiș bun este, in primul rand, unul care ține ploaia și zapada departe de interiorul casei. Cel puțin așa gandesc ...
-
Soția lui George Simion se plânge că este hărțuită: Opriți-vă, bolnavilor! Lăsați-mi familia în pace!
Soția lui George Simion, Ilinca Simion, se plange ca ea și familia ei sunt harțuiți in permanența. Ea susține ca oamenii ...
-
Ce este Regula "21-18-16" - trucul prin care îți reduci substanțial factura la căldură în această iarnă
În sezonul rece, temperatura din locuința influențeaza atat confortul, cat și costurile pentru incalzire. O soluți ...
-
Profeția făcută de Oracolul din Bălcești despre Călin Georgescu: "Îl mai țin o lună arestat, va fi președinte"
Dumitru Dragomir a explicat in cadrul unei emisiuni "fenomenul" Calin Georgescu. Fostul președinte LPF considera ca aces ...
-
Schimbările climatice ar putea fi declarate „urgență sanitară mondială": Trei milioane de morți din cauza caniculei. Cercetătorii cer intervenția guvernelor
Schimbarile climatice ar trebui recunoscute oficial drept „urgența sanitara mondiala", avertizeaza cercetatorii ca ...
-
Jaf de 6,3 miliarde de dolari: cea mai mare platformă cripto a fost victima celui mai mare atac informatic din istorie
Hackerii au spart cea mai mare platforma de schimb cripto, Binance. Pagubele totale sunt estimate la aproximativ 6,3 mil ...
-
Ce au mai descoperit cercetătorii: Prietenii imaginari din copilărie ar putea avea legătură cu un fenomen straniu la vârsta adultă
Prietenii imaginari pe care unii copii ii inventeaza in timpul jocurilor ar putea avea o legatura neașteptata cu o exper ...
-
Date noi din dosarul lui Călin Geoergescu: Specialistul chemat să scaneze casa de microfoane îi verifica și mașinile închiriate
Apar noi detalii din dosarul in care Calin Georgescu este reținut deja de mai bine de o luna de zile, sub acuzația ca ar ...
-
Punctele cheie din prelegerile „Anticristul" ale lui Peter Thiel, care au ajuns în presă: De la Apocalipsa 13 la Bill Gates
Investitorul miliardar Peter Thiel a avertizat in cadrul unor intalniri private ca o figura biblica a Anticristului va e ...
-
Un obiect înghețat de la marginea Sistemului Solar ar putea deveni a șasea planetă pitică
Astronomii au identificat un obiect ceresc inghețat dincolo de orbita lui Pluto, care ar putea fi clasificat drept plane ...
-
După ransomware, problema nu se încheie când pornesc din nou sistemele: iată ce merită pregătit din timp!
Primești o notificare despre o breșa de date mult dupa incident, dar nimeni nu poate spune exact ce informații au fost a ...
-
„Big Brother" devine realitate în UE: rețelele sociale, monitorizate de CE, totul pentru a combate migrația
Agenția de frontiera a UE, Frontex, va putea monitoriza rețelele sociale pentru informații despre fluxurile de migranți. ...
-
Super-bătaie în Parlamentul din Armenia: scene desprinse din filmele lui Jackie Chan VIDEO
Parlamentul Armeniei a fost pentru scurt timp scena unor momente desprinse din filmele celebrului Jackie Chan! O sesiune ...
-
Cornel Dinu își vinde conacul de la Sinaia: "Vine peste mine canalia aia de Țălnar și mai îmi cere vreo 30.000 de euro"
Cornel Dinu (78 de ani) a scos la vanzare vila sa de la Sinaia, pentru care cere 585.000 de euro, dupa ce a ajuns intr-o ...
-
Cele mai bune credite de nevoi personale: ce criterii compari în 2027
Planificarea unui proiect major, fie ca este vorba despre renovarea locuinței, achiziția unei mașini sau acoperirea unor ...
-
A apărut un nou drog, mult mai puternic decât celebrul Fentanil: peste 100 de decese înregistrate deja numai în SUA
A aparut un nou drog, mult mai puternic decat celebrul Fentanil: e vorba despre ciclorfina, iar autoritațile - cel puțin ...
-
Un dispozitiv futurist te ajută să descoperi aspecte mai profunde ale realității prin conectarea minții la câmpul cuantic
Hartmut Neven, directorul Laboratorului de IA cuantica al Google, considera ca am putea testa teoriile privind conștiinț ...
-
Bill Gates prezice că unii oameni vor trăi „ca amishii" pentru a evita IA
Bill Gates susține ca urmatoarele doua decenii de dezvoltare a IA vor aduce „caștigatori și invinși" și afirma ca ...
-
Sateliții gigantici care vor transforma noaptea în zi au primit aprobarea autorităților! Oamenii de știință ripostează dur împotriva proiectului care sfidează natura
Un proiect care pare desprins dintr-un film SF a primit aprobarea autoritaților americane și ar putea schimba radical fe ...
-
După creșterea noilor dinți la adulți, o nouă descoperire uriașă în stomatologie: Nu va mai fi nevoie de găurirea dintilor pentru a repara cariile
O soluție lichida, aplicata direct pe zona afectata, reprezinta o alternativa extrem de eficienta pentru repararea carii ...
-
Țepe luate de cei care joacă Online la cazinouri: fraude pe bandă rulantă sesizate de Comisia Europeană
Un studiu amplu publicat de Comisia Europeana (CE) evidențiaza, in secțiunile referitoare la industria jocurilor de noro ...
-
Alertă în sistemul energetic românesc: Decizia oficială luată cu privire la funcţionarea Centrala Cernavodă
Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a publicat miercuri seara, in Monitorul Oficial, hotararea privind prelung ...
-
Informații despre cauza accidentului feroviar din Spania. Ce ar fi dus la ciocnirea celor două trenuri
O posibila eroare a unui angajat al administratorului feroviar Adif ar putea explica accidentul dintre doua trenuri de m ...
-
Liliana Ryanna Popescu, șefa de imagine a lui Călin Georgescu, a invocat dreptul la tăcere după ce a confirmat mai multe informații pentru DIICOT
Șefa de imagine a lui Calin Georgescu, Liliana Popescu, cunoscuta drept Ryanna, a fost audiata de procurorii DIICOT in d ...
-
Alexandru Toader - fiul fostului ministru al Justiției, dus în cătușe la propriul notariat. Ce s-a întâmplat aici cu studentele la Drept
Fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iași, arestat pr ...
-
Israel după vot: Alianțele politice se anunță imposibile fără un compromis major - ce arată tabloul electoral la ora actuală
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu si rivalul sau Gadi Eisenkot, plasati de exit-poll-uri la egalitate in alegerile parla ...
-
Alerta mondială de securitate cibernetică a produs panică în România. 17.500 de instituţii publice au fost notificate
Un numatr de 17.416 institutii din sectorul public din Romania au fost notificate cu privire la o vulnerabilitatea PHP2S ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu