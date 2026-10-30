Soția lui George Simion se plânge că este hărțuită: Opriți-vă, bolnavilor! Lăsați-mi familia în pace!

Soția lui George Simion, Ilinca Simion, se plânge că ea și familia ei sunt hărțuiți în permanență. Ea susține că oamenii îi sună noaptea la interfon, îi sună părinții și socri, iar acum a a ajuns să aibă grijă și când iese din casă să nu fie cineva care o urmărește.

"ÎNCETAȚI! Măcar în al 12-lea ceas!

Nu-mi mai sunați la interfon la 2 noaptea! Nu-mi mai sunați părinții și socrii! Nu-mi mai trimiteți oameni la ușă sub pretextul donațiilor pentru biserici! Și nu-mi mai trimiteți 'jurnaliști' să pândească pe la bloc și nici să mâzgălească cu stenciluri făcute la comanda politică! Am ajuns să trebuiască să fiu atentă până și când ies din bloc cu copilul, nu cumva să mă trezesc cu cineva care mă așteaptă sau mă urmărește. Sunt însărcinată în 34 de săptămâni și nu doresc niciunei femei să treacă prin așa ceva. Opriți-vă, bolnavilor! Lăsați-mi familia în pace!", scrie Ilinca Simion