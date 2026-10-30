De ce elimină România „taxa Temu" de 25 RON pentru coletele non-UE și cu ce va fi înlocuită
Postat la: 30.10.2026 |
România va elimina de la 1 noiembrie taxa de 25 de lei aplicată pentru fiecare colet care provine din afara Uniunii Europene pentru că apare un nou sistem de taxare european a cumpărăturilor online pe platforme precum Temu, Shein, AliExpress sau Amazon: o taxă vamală de 3 euro pe colet și o altă taxă suplimentară de 2 euro pe categorie de articol.
Începând cu 1 ianuarie 2026, România a introdus o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet provenind din afara Uniunii Europene, cu valoare declarată sub 150 de euro. „Taxa Temu" a scumpit produsele pe care românii le-au cumpărat online din afara UE pentru că deși taxa de 25 de lei/colet a fost impusă vânzătorilor, în realitate firmele au transferat către români această taxă, scumpirile fiind transferate în prețul final al comenzilor.
Acum această taxă de 25 de lei/colet o să fie eliminată de către Guvern. Decizia este așteptată să fie adoptată în ședința de vineri a Executivului. Eliminarea taxei românești are loc pentru că Uniunea Europeană a introdus un nou sistem de „vămuire" a produselor cumpărate online din afara UE și astfel românii ar fi suprataxați. De la 1 iulie 2026 a intrat în vigoare în UE o taxă vamală fixă în valoare de 3 euro pentru fiecare produs cumpărat online din afara Uniunii Europene, prin intermediul unor platforme de comerţ (precum Temu, Shein, AliExpress).
Pe lângă taxa vamală de 3 euro, Uniunea Europeană va introduce suplimentar, de la 1 noiembrie 2026, o taxă de procesare de 2 euro care va avea un regim special: se va aplica fiecărei categorii de produse. Pentru un colet comandat online de pe Temu/Shein în care se află, de exemplu, 10 perechi de blugi, „taxa de procesare" totală va fi de 2 euro chiar dacă sunt zece produse, pentru că cele zece produse sunt din aceeași categorie. Însă dacă în colet sunt 9 perechi de blugi și o jucărie de pluș, taxa de procesare va fi de 4 euro pentru că în colet se află două categorii de produse.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Românii îndură cel mai scump curent electric din UE, raportat la puterea de cumpărare. România a înregistrat și cea mai mare creștere de preț în 2026
În prima jumatate a anului 2026, prețurile medii ale energiei electrice pentru gospodariile din UE au scazut cu 2, ...
-
Scandal uriaș în Germania: nemții i-au construit Diavolului un monument
Un diavol inalt de 2,5 metri a fost amplasat chiar in piața istorica din fața primariei, la inceputul lunii octombrie. O ...
-
Iarna lasa mii de bucuresteni fara masina: ce verifici la baterie inainte de primul inghet
Prima dimineața cu temperaturi sub zero grade poate aduce o surpriza neplacuta pentru mulți șoferi din București: mașina ...
-
De ce acoperișul trebuie să poată elimina umiditatea, nu doar să împiedice apa să intre
Un acoperiș bun este, in primul rand, unul care ține ploaia și zapada departe de interiorul casei. Cel puțin așa gandesc ...
-
Soția lui George Simion se plânge că este hărțuită: Opriți-vă, bolnavilor! Lăsați-mi familia în pace!
Soția lui George Simion, Ilinca Simion, se plange ca ea și familia ei sunt harțuiți in permanența. Ea susține ca oamenii ...
-
Ce este Regula "21-18-16" - trucul prin care îți reduci substanțial factura la căldură în această iarnă
În sezonul rece, temperatura din locuința influențeaza atat confortul, cat și costurile pentru incalzire. O soluți ...
-
Profeția făcută de Oracolul din Bălcești despre Călin Georgescu: "Îl mai țin o lună arestat, va fi președinte"
Dumitru Dragomir a explicat in cadrul unei emisiuni "fenomenul" Calin Georgescu. Fostul președinte LPF considera ca aces ...
-
Schimbările climatice ar putea fi declarate „urgență sanitară mondială": Trei milioane de morți din cauza caniculei. Cercetătorii cer intervenția guvernelor
Schimbarile climatice ar trebui recunoscute oficial drept „urgența sanitara mondiala", avertizeaza cercetatorii ca ...
-
Jaf de 6,3 miliarde de dolari: cea mai mare platformă cripto a fost victima celui mai mare atac informatic din istorie
Hackerii au spart cea mai mare platforma de schimb cripto, Binance. Pagubele totale sunt estimate la aproximativ 6,3 mil ...
-
Ce au mai descoperit cercetătorii: Prietenii imaginari din copilărie ar putea avea legătură cu un fenomen straniu la vârsta adultă
Prietenii imaginari pe care unii copii ii inventeaza in timpul jocurilor ar putea avea o legatura neașteptata cu o exper ...
-
Date noi din dosarul lui Călin Geoergescu: Specialistul chemat să scaneze casa de microfoane îi verifica și mașinile închiriate
Apar noi detalii din dosarul in care Calin Georgescu este reținut deja de mai bine de o luna de zile, sub acuzația ca ar ...
-
Punctele cheie din prelegerile „Anticristul" ale lui Peter Thiel, care au ajuns în presă: De la Apocalipsa 13 la Bill Gates
Investitorul miliardar Peter Thiel a avertizat in cadrul unor intalniri private ca o figura biblica a Anticristului va e ...
-
Un obiect înghețat de la marginea Sistemului Solar ar putea deveni a șasea planetă pitică
Astronomii au identificat un obiect ceresc inghețat dincolo de orbita lui Pluto, care ar putea fi clasificat drept plane ...
-
După ransomware, problema nu se încheie când pornesc din nou sistemele: iată ce merită pregătit din timp!
Primești o notificare despre o breșa de date mult dupa incident, dar nimeni nu poate spune exact ce informații au fost a ...
-
„Big Brother" devine realitate în UE: rețelele sociale, monitorizate de CE, totul pentru a combate migrația
Agenția de frontiera a UE, Frontex, va putea monitoriza rețelele sociale pentru informații despre fluxurile de migranți. ...
-
Super-bătaie în Parlamentul din Armenia: scene desprinse din filmele lui Jackie Chan VIDEO
Parlamentul Armeniei a fost pentru scurt timp scena unor momente desprinse din filmele celebrului Jackie Chan! O sesiune ...
-
Cornel Dinu își vinde conacul de la Sinaia: "Vine peste mine canalia aia de Țălnar și mai îmi cere vreo 30.000 de euro"
Cornel Dinu (78 de ani) a scos la vanzare vila sa de la Sinaia, pentru care cere 585.000 de euro, dupa ce a ajuns intr-o ...
-
Cele mai bune credite de nevoi personale: ce criterii compari în 2027
Planificarea unui proiect major, fie ca este vorba despre renovarea locuinței, achiziția unei mașini sau acoperirea unor ...
-
A apărut un nou drog, mult mai puternic decât celebrul Fentanil: peste 100 de decese înregistrate deja numai în SUA
A aparut un nou drog, mult mai puternic decat celebrul Fentanil: e vorba despre ciclorfina, iar autoritațile - cel puțin ...
-
Un dispozitiv futurist te ajută să descoperi aspecte mai profunde ale realității prin conectarea minții la câmpul cuantic
Hartmut Neven, directorul Laboratorului de IA cuantica al Google, considera ca am putea testa teoriile privind conștiinț ...
-
Bill Gates prezice că unii oameni vor trăi „ca amishii" pentru a evita IA
Bill Gates susține ca urmatoarele doua decenii de dezvoltare a IA vor aduce „caștigatori și invinși" și afirma ca ...
-
Sateliții gigantici care vor transforma noaptea în zi au primit aprobarea autorităților! Oamenii de știință ripostează dur împotriva proiectului care sfidează natura
Un proiect care pare desprins dintr-un film SF a primit aprobarea autoritaților americane și ar putea schimba radical fe ...
-
După creșterea noilor dinți la adulți, o nouă descoperire uriașă în stomatologie: Nu va mai fi nevoie de găurirea dintilor pentru a repara cariile
O soluție lichida, aplicata direct pe zona afectata, reprezinta o alternativa extrem de eficienta pentru repararea carii ...
-
Țepe luate de cei care joacă Online la cazinouri: fraude pe bandă rulantă sesizate de Comisia Europeană
Un studiu amplu publicat de Comisia Europeana (CE) evidențiaza, in secțiunile referitoare la industria jocurilor de noro ...
-
Alertă în sistemul energetic românesc: Decizia oficială luată cu privire la funcţionarea Centrala Cernavodă
Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a publicat miercuri seara, in Monitorul Oficial, hotararea privind prelung ...
-
Informații despre cauza accidentului feroviar din Spania. Ce ar fi dus la ciocnirea celor două trenuri
O posibila eroare a unui angajat al administratorului feroviar Adif ar putea explica accidentul dintre doua trenuri de m ...
-
Liliana Ryanna Popescu, șefa de imagine a lui Călin Georgescu, a invocat dreptul la tăcere după ce a confirmat mai multe informații pentru DIICOT
Șefa de imagine a lui Calin Georgescu, Liliana Popescu, cunoscuta drept Ryanna, a fost audiata de procurorii DIICOT in d ...
-
Alexandru Toader - fiul fostului ministru al Justiției, dus în cătușe la propriul notariat. Ce s-a întâmplat aici cu studentele la Drept
Fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iași, arestat pr ...
-
Israel după vot: Alianțele politice se anunță imposibile fără un compromis major - ce arată tabloul electoral la ora actuală
Prim-ministrul Benjamin Netanyahu si rivalul sau Gadi Eisenkot, plasati de exit-poll-uri la egalitate in alegerile parla ...
-
Alerta mondială de securitate cibernetică a produs panică în România. 17.500 de instituţii publice au fost notificate
Un numatr de 17.416 institutii din sectorul public din Romania au fost notificate cu privire la o vulnerabilitatea PHP2S ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu