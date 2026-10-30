De ce elimină România „taxa Temu" de 25 RON pentru coletele non-UE și cu ce va fi înlocuită

România va elimina de la 1 noiembrie taxa de 25 de lei aplicată pentru fiecare colet care provine din afara Uniunii Europene pentru că apare un nou sistem de taxare european a cumpărăturilor online pe platforme precum Temu, Shein, AliExpress sau Amazon: o taxă vamală de 3 euro pe colet și o altă taxă suplimentară de 2 euro pe categorie de articol.

Începând cu 1 ianuarie 2026, România a introdus o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet provenind din afara Uniunii Europene, cu valoare declarată sub 150 de euro. „Taxa Temu" a scumpit produsele pe care românii le-au cumpărat online din afara UE pentru că deși taxa de 25 de lei/colet a fost impusă vânzătorilor, în realitate firmele au transferat către români această taxă, scumpirile fiind transferate în prețul final al comenzilor.

Acum această taxă de 25 de lei/colet o să fie eliminată de către Guvern. Decizia este așteptată să fie adoptată în ședința de vineri a Executivului. Eliminarea taxei românești are loc pentru că Uniunea Europeană a introdus un nou sistem de „vămuire" a produselor cumpărate online din afara UE și astfel românii ar fi suprataxați. De la 1 iulie 2026 a intrat în vigoare în UE o taxă vamală fixă în valoare de 3 euro pentru fiecare produs cumpărat online din afara Uniunii Europene, prin intermediul unor platforme de comerţ (precum Temu, Shein, AliExpress).

Pe lângă taxa vamală de 3 euro, Uniunea Europeană va introduce suplimentar, de la 1 noiembrie 2026, o taxă de procesare de 2 euro care va avea un regim special: se va aplica fiecărei categorii de produse. Pentru un colet comandat online de pe Temu/Shein în care se află, de exemplu, 10 perechi de blugi, „taxa de procesare" totală va fi de 2 euro chiar dacă sunt zece produse, pentru că cele zece produse sunt din aceeași categorie. Însă dacă în colet sunt 9 perechi de blugi și o jucărie de pluș, taxa de procesare va fi de 4 euro pentru că în colet se află două categorii de produse.