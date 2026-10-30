PiS pe UE: Jaros ław Kaczyński tocmai a declarat că Polonia ar trebui să fie pregătită să deschidă negocierile privind părăsirea Uniunii dacă alte modalități de remediere eșuează
Postat la: 30.10.2026 |
Luând cuvântul la Forumul de la Krynica, liderul PiS a argumentat că UE are nevoie de o reformă profundă şi a numit Comisia Europeană o sursă de probleme.
El a enumerat opțiuni precum modelarea opiniei publice și elaborarea unui nou tratat cu efect întârziat. Apoi a indicat prevederile de ieșire din tratatele UE și a afirmat că începerea acestor negocieri ar fi o metodă „grea și riscantă" care merită folosită dacă orice altceva eșuează, deoarece situația este deja atât de gravă. Acesta este cel mai clar semnal de până acum de la principala opoziție a Poloniei că suveranitatea este pe primul loc.
Premierul Donald Tusk a răspuns imediat că Kaczy ński a anunțat că Polonia ar trebui să înceapă discuțiile privind termenii de ieșire, încadrând-o ca fiind o luptă centrală pentru locul Poloniei în UE. Ministrul de Externe Rados ław Sikorski a acuzat PiS că admite în cele din urmă că vrea Polexit Kaczy ński a amânat ulterior, declarând că Tusk minte și că UE este încă necesară, dar necesită o reformă aprofundată.
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