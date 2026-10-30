Noi date despre cel mai mare furt de criptomonede: Coreea de Nord e în centrul cercului de suspecți pentru dispariția a 6,3 miliarde de dolari de la Binance

Firmele de analiză a tehnologiei blockchain au atribuit cel mai mare furt de criptovalute înregistrat vreodată unei unități de hackeri din Coreea de Nord, cunoscută sub numele de „TraderTraitor". Aproximativ 6,3 miliarde de dolari au fost transferați din portofelele Binance, traversând zece rețele blockchain, în decurs de circa 20 de minute, în seara zilei de 29 octombrie.

Compania TRM Labs a precizat că a ajuns la această concluzie cu un grad ridicat de certitudine, bazându-se pe date colectate atât din rețelele blockchain (on-chain), cât și din surse externe (off-chain). Firma a subliniat că particularitățile atacului corespund unor incidente anterioare asociate Coreei de Nord, inclusiv furtul de 1,5 miliarde de dolari de la platforma Bybit - caz pe care FBI l-a legat anterior de același grup. Chainalysis și Elliptic au ajuns la concluzii similare, observând că fondurile furate au fost amestecate cu sume provenite dintr-un atac recent asupra platformei Bitget, incident atribuit, de asemenea, unor actori nord-coreeni.

Binance a confirmat incidentul de securitate, estimând impactul total la aproximativ 6,3 miliarde de dolari. Într-un comunicat oficial, platforma a precizat că investigația inițială indică faptul că laptopul unui inginer DevOps a fost compromis, permițând astfel efectuarea unor retrageri neautorizate. Nu au fost găsite dovezi care să sugereze compromiterea cheilor private ale portofelelor. Binance a anunțat că va acoperi toate pierderile prin intermediul fondului său de rezervă (SAFU) și al resurselor proprii ale companiei; fondurile utilizatorilor sunt în siguranță. Până în prezent, partenerii au blocat active în valoare de aproximativ 3 miliarde de dolari. Retragerile rămân suspendate, în timp ce compania colaborează cu autoritățile de aplicare a legii.

Co-directorul executiv (Co-CEO) Richard Teng a declarat că atacul a fost mai complex decât simpla compromitere a unui laptop și că, până în acest moment, ancheta nu a identificat o persoană anume responsabilă. Binance a alocat peste 6,34 miliarde de dolari din fondurile proprii pentru a despăgubi utilizatorii, o parte semnificativă din această sumă fiind deja deținută sub forma activelor care au fost sustrase.

Valoarea acestui furt este de aproximativ patru ori mai mare decât cea a precedentului atac record asupra criptovalutelor. Potrivit autorităților din SUA și Coreea de Sud, precum și analiștilor privați, Coreea de Nord utilizează de mult timp unități cibernetice afiliate statului pentru a comite furturi financiare. Până în această dimineață, niciun guvern nu a formulat o acuzație oficială și publică prin care să atribuie responsabilitatea unui anumit stat.

Marian Gârleanu