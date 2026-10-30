Putin: Puțin probabil ca Rusia să fie înfrântă strategic până în 2030

Vladimir Putin a vorbit despre încercările Rusiei de a nu permite ca paginile tragice din istoria mondială să se repete, relatează agenția Interfax.

Rusia este pregătită să intre în război cu Europa, dar nu vrea acest război, iar într-un astfel de conflict nu vor exista, în general, învingători, a declarat președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, adresându-se presei după sesiunea plenară a celui de-al III-lea Summit „Rusia-Africa", desfășurat la Moscova.

„Mulți nu fac altceva decât să afirme că trebuie să ne pregătim pentru un război (cu Rusia - n.r.) până în 2030. Este corect? Nu. În primul rând, noi suntem pregătiți, dar noi nu vrem nici un război cu Europa, dar dacă ei, dacă cineva vrea, să se pregătească", a spus Putin, comentând recenta lui convorbire telefonică purtată cu liderii Norvegiei și Finlandei.

Președintele i-a avertizat pe susținătorii unui război cu Rusia: „Acum, ei nu și-au atins scopul de a aplica o înfrângere strategică Rusiei și este greu de crezut că așa ceva se va întâmpla până în 2030". Iar dacă lucrurile vor merge prea departe, în general nu vor exista învingători. Fie ca nimeni să nu uite acest lucru", a subliniat președintele Federației Ruse. (M.G.G.)