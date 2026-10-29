Super-bătaie în Parlamentul din Armenia: scene desprinse din filmele lui Jackie Chan VIDEO

Parlamentul Armeniei a fost pentru scurt timp scena unor momente desprinse din filmele celebrului Jackie Chan! O sesiune parlamentară a degenerat într-o încăierare totală între parlamentarii de la partidul de guvernare și cei ai opoziției.

Disputa a devenit atât de aprinsă încât securitatea parlamentară a fost nevoită să intervină și să-i despartă pe deputați. Sesiunea a fost suspendată, fiind decretată o pauză. Vicepreședintele Vahagn Aleksanyan a aruncat un scaun către parlamentarii din opoziție, au arătat imaginile.

Un deputat al opoziției a fost văzut cu sânge la nas, iar o ambulanță a sosit la clădirea parlamentului, conform înregistrărilor și articolelor din presa armeană. Bătaia din Parlament a continuat inclusiv pe coridor.

Un comunicat al Parlamentului a precizat că Comisia Permanentă pentru Probleme Financiare, de Credit și Bugetare a propus candidatura lui Karen Arustamyan, un contract civil, ca membru al Camerei de Contabilitate, dar discuțiile au fost "întrerupte în timpul fazei de schimb de idei".

Armenia's parliament briefly turned into Fight Club. First rule: Forget the rules of procedure A parliamentary session descended into a mass brawl between ruling party and opposition lawmakers. The argument got so heated that parliamentary security had to step in and separate the MPs. The session was suspended, and a break was called.

- NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2026 WATCH: A mass brawl erupted in Armenia's parliament on October 29 between ruling party and opposition lawmakers. The clash began after a ruling party MP mocked opposition leader Narek Karapetyan's family over a proposal to establish a "ministry to satisfy all women." https://t.co/EKhCpyHedW

- Clash Report (@clashreport) October 29, 2026: The #fight between the deputies from the ruling faction and the opposition moved from the meeting room to the corridor. An ambulance has been called to the #Armenia|n parliament. https://t.co/iUTp6hrZmI

Confruntarea a izbucnit când Taron Chakhoyan, membru al partidului Contractul Civil al prim-ministrului Nikol Pașinian, a răspuns acuzațiilor opoziției de corupție în timpul unei dezbateri privind numirea unui membru al Camerei de Contabilitate, instituția de audit de stat.

"Oamenii afectați de corupție vorbesc despre corupție, despre falsuri", a spus Chakhoyan, numindu-i pe Ishkhan Zakaryan și Gagik Khachatryan și referindu-se la asociații fostului președinte Robert Kocharyan, potrivit Zartonk Media.

Apoi s-a adresat lui Mesrop Manukyan din facțiunea de opoziție Armenia, spunând: "Oricine vorbește despre corupție, tu ai fost asistentul lui Manvel, hoțul de carne la conserve, înțelegi?"

Remarca făcea referire la Manvel Grigoryan, fost general și parlamentar care a fost arestat în 2018 după ce au fost găsite provizii donate soldaților la proprietățile sale.