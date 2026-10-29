Christine Lagarde a demisionat - Gestul îi oferă lui Emmanuel Macron un ultim cuvânt de spus în politica europeană

Potrivit unui comunicat al Băncii Centrale Europene publicat joi, președinta Christine Lagarde a demisionat și se va retrage din funcție în luna februarie a anului viitor.

„Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a informat astăzi Consiliul Guvernatorilor și președintele Consiliului European, António Costa, că se va retrage din funcție la 7 februarie 2027", se arată în comunicatul emis de BCE, joi.

Mandatul lui Lagarde era programat să dureze până anul viitor, la sfârșitul lunii octombrie, notează Reuters, potrivit Mediafax.

Totuși, speculațiile despre o plecare anticipată se intensificau de luni de zile, Forumul Economic Mondial fiind considerat o destinație probabilă pentru Lagarde.

Anunțul deschide calea pentru un acord global între capitalele UE privind numirile în Consiliul Executiv format din șase membri al BCE, potrivit Politico.

Isabel Schnabel urmează să plece în ianuarie pentru a prelua un rol de conducere la Fondul Monetar Internațional, în timp ce mandatul economistului-șef Philip Lane se încheie în mai.

De asemenea, îi oferă președintelui francez Emmanuel Macron un cuvânt de spus în alegerea succesorului lui Lagarde înainte de alegerile prezidențiale din Franța de anul viitor.