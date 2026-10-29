Continuă apropierea dintre Washington și Moscova: SUA și Rusia negociază revenirea companiilor americane pe piața energetică rusă
Postat la: 29.10.2026 |
Statele Unite și Rusia discută despre posibila revenire a companiilor americane pe piața energetică rusă, inclusiv prin reluarea proiectului petrolier Sahalin-1 și cooperarea pentru transportul petrolului rusesc către Europa prin conducta Drujba.
Negocierile vizează și alte sectoare strategice, însă există divergențe între Washington și Moscova privind condițiile în care ar putea fi încheiate acordurile economice.
Printre variantele discutate de reprezentanții americani și ruși se numără reluarea exploatării comune a petrolului în cadrul proiectului Sahalin-1, din Extremul Orient rus. De asemenea, ar fi analizată posibilitatea implicării companiilor americane în restabilirea livrărilor de petrol din Rusia către Europa prin conducta Drujba, relatează Financial Times, citând persoane implicate în negocieri.
Un alt domeniu vizat este industria aeronautică. Companiile rusești ar putea relua livrările de titan către Statele Unite, un material important pentru fabricarea aeronavelor. În paralel, ar fi luată în calcul posibilitatea ca operatorii aerieni americani să primească acces la spațiul aerian rus pentru zborurile de tranzit, ceea ce le-ar permite să reducă timpul de călătorie și consumul de combustibil pe anumite rute.
Deocamdată, aceste propuneri nu reprezintă acorduri finalizate, iar punerea lor în aplicare depinde de evoluția negocierilor dintre cele două state. Potrivit surselor citate de Financial Times, una dintre principalele divergențe dintre Washington și Moscova privește momentul în care ar putea fi încheiate acordurile economice.
Reprezentanții Kremlinului ar fi interesați de reluarea cooperării economice cu Statele Unite în viitorul apropiat. În schimb, administrația americană consideră că încheierea războiului din Ucraina este o condiție necesară pentru semnarea unor înțelegeri de amploare.
Un interlocutor al publicației britanice a explicat că acordurile economice ar urma să fie incluse într-un tratat general de pace, menit să pună capăt conflictului. Totuși, deciziile finale nu au fost luate.
Diplomați occidentali citați de FT consideră că poziția președintelui rus Vladimir Putin reprezintă un obstacol în calea unui acord de pace. Un diplomat european, care a dorit să rămână anonim, a susținut că miza liderului de la Kremlin nu este strict financiară, ci ține de influență și control.
Aceste evaluări reflectă opiniile surselor citate de publicație și nu reprezintă o poziție oficială comună a tuturor participanților la negocieri. În mediul de afaceri american există în continuare rezerve privind reluarea investițiilor în Rusia. Un exemplu este compania petrolieră ExxonMobil, care deținea anterior o participație de 30% în proiectul Sahalin-1.
Potrivit informațiilor prezentate de Financial Times, compania nu intenționează, deocamdată, să revină pe piața rusă. După retragerea din țară, ExxonMobil a continuat să solicite despăgubiri pentru activele pierdute.
Eventuala reluare a proiectului ar depinde, astfel, nu doar de discuțiile dintre guverne, ci și de deciziile comerciale ale companiilor implicate și de condițiile în care acestea ar putea opera din nou în Rusia. De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, reprezentanții administrației americane au încercat să identifice soluții pentru încheierea războiului din Ucraina, inclusiv prin propuneri de cooperare economică.
Printre ideile vehiculate în discuțiile privind perioada 2025-2026 s-au numărat exploatarea metalelor rare, comercializarea gazului rusesc pe piața europeană de către companii americane, proiecte în regiunea arctică și construirea unui tunel care să lege Ciukotka, în Extremul Orient rus, de Alaska.
Aceste inițiative nu s-au concretizat, potrivit informațiilor prezentate în materialul citat. În paralel, negocierile economice au continuat, în pofida divergențelor privind războiul din Ucraina și condițiile unei eventuale înțelegeri de pace.
În interiorul administrației americane ar exista, de asemenea, rezerve față de strategia bazată pe stimulente economice pentru Moscova. Funcționari americani citați sub protecția anonimatului de Financial Times au criticat modul în care emisarii implicați în negocieri, Steve Witkoff și Jared Kushner, ar interpreta obiectivele liderului rus.
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