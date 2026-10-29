„Big Brother" devine realitate în UE: rețelele sociale, monitorizate de CE, totul pentru a combate migrația

Agenția de frontieră a UE, Frontex, va putea monitoriza rețelele sociale pentru informații despre fluxurile de migranți. Frontex va monitoriza conținutul public accesibil pe rețelele sociale pentru a se menține înaintea migrației ilegale, informează POLITICO.

Comisia Europeană a prezentat marți o restructurare a Frontex, consolidându-i capacitățile și puterea de a combate migrația ilegală. Agenția va juca un rol mai important în deportarea persoanelor fără drepturi legale de a rămâne în UE, inclusiv noi puteri pentru a desfășura operațiuni de returnare dincolo de teritoriul blocului și o nouă supraveghere a rețelelor sociale.

Rolul platformelor de social media în răspândirea informațiilor care contribuie la migrația ilegală a fost central în criza din exclava spaniolă Ceuta, unde mii de migranți au trecut ilegal granița în câteva ore în iulie.

Noile reguli vor forma în cadrul Frontex "un centru online de monitorizare și răspuns pentru a monitoriza conținutul social accesibil publicului, pentru a detecta evoluții relevante pentru gestionarea frontierelor externe și, de asemenea, pentru a sprijini acțiunile împotriva conținutului ilegal online legat de riscurile de securitate la frontieră", a declarat marți șeful tehnologiei UE, Henna Virkkunen, reporterilor.

Agenția va "acționa, de asemenea, ca un semnal de încredere în baza Legii Serviciilor Digitale, semnalând conținut ilegal pe platformele online și solicitând autorităților naționale să emită ordine de eliminare acolo unde este cazul", a declarat Comisia în materialul de presă.

A fi un "semnal de încredere" conform DSA, regulile de referință ale UE privind rețelele sociale, este un statut special acordat de autoritățile naționale de reglementare digitală. Conținutul semnalat de entitățile cu acest statut este pus pe o pistă rapidă pentru a fi gestionat de platformele online. Virkkunen a spus că Frontex va solicita acest statut la autoritățile naționale și se așteaptă ca agenția de frontieră să fie aprobată datorită "expertizei sale speciale".