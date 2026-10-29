Partidul lui Netanyahu acuză formaţiunile arabe că au "furat alegerile" - Se cere arestarea liderilor partidelor arabe
Postat la: 29.10.2026 |
Partidul Likud al premierului în exercuţiu israelian Benjamin Netanyahu a acuzat partidele majoritar arabe, care sunt pe cale să obţină 17 mandate în Knesset, de faptul că au "furat alegerile", la o zi după un scrutin legislativ extrem de strâns.
Alegerile legislative "au fost furate de către partide arabe care susţin terorismul şi aneantizarea statului evreu", a acuzat miercuri Partidul Likud, care dă asigurări că are probe cu privire la cazuri de "corupţie, ameninţări, violenţe, falsificări şi utilizarea unor programe informatice interzise prin care să îndemne alegătorii să voteze".
Partidele arabe Raam - un acronim care înseamnă în ebraică "Lista Arabă Unită" - şi Lista Unificată (extremă stânga) au obţinut un scor-surpriză, cu mult peste aşteptări. De-a lungul campaniei sale, Benjamin Netanyahu şi-a multiplicat atacurile împotriva acestor formaţiuni. Marţi, în ziua alegerilor, el declara că "trei responsabili de rang înalt" de la Raam au fost arestaţi în sudul ţării având asupra lor plicuri cu bani.
Directorul general interimar al Comisiei Electorale Centrale (CEC) Dean Livneh a evocat un incident "neobişnuit" şi a anunţat că "poliţia a arestat" înaintea închiderii secţiior de votare "indivizi care încercau să cumpere voturi". El a subliniat, cu toate acestea, că "niciun alt incident de acest fel nu a fost semnalat în ţară". Liderul Raam Mansour Abbas l-a acuzat apoi pe Benjamin Netanyahu de faptul că "minte" prin aceste acuzaţii de fraudă electorală.
Miercuri, Likudul a anunţat că a transmis poliţiei, serviciilor de securitate internă Shin Bet şi CEC "sute de mărturii şi de probe de furt electoral în numeroase secţii de vot arabe". Partidul a cerut o "anchetă aprofundată" şi urmăriri judiciare împotriva presupuşilor vinovaţi şi o intervenţie imediată a CEC în examinarea acestor acuzaţii. Ministrul israelian al securităţii naţionale, Itamar Ben-Gvir, de extremă dreapta, a cerut joi arestarea liderilor partidelor arabe, acuzaţi că au primit sprijin extern, după rezultatul lor istoric în alegerile parlamentare.
"Shin Bet (serviciul de securitate internă) trebuie să-i aresteze în această dimineaţă pe liderii partidelor arabe suspectaţi că au primit bani din Qatar", a declarat Ben Gvir pe X. Mass-media israeliană a relatat joi că autorităţile electorale au cerut Shin Bet să deschidă o anchetă cu privire la aceste acuzaţii, pentru care nu au fost încă prezentate public dovezi. Cele două principale partide politice predominant arabe din Israel, Raam (un acronim care înseamnă "Lista Unită Arabă" în ebraică) şi Lista Comună, ar urma să obţină un număr fără precedent de locuri în Knesset, după mobilizarea electorală puternică şi fără precedent a minorităţii arabe, care se declară victima unei discriminări grave.
Aceste formaţiuni ar putea juca un rol decisiv în stabilirea viitorului guvern, întrucât nici blocul lui Netanyahu, nici tabăra opoziţiei - condusă de fostul şef al armatei, Gadi Eisenkot - nu par să obţină o majoritate. Cetăţenii arabi reprezintă aproximativ o cincime din populaţia Israelului. Cei mai mulţi sunt descendenţi ai palestinienilor care au rămas în ţară în urma înfiinţării Israelului şi a războiului din 1948. Aceştia deţin cetăţenia israeliană şi au drept de vot, însă legăturile lor familiale şi culturale strânse cu palestinienii din Fâşia Gaza şi din Cisiordania au alimentat neîncrederea în rândul unor israelieni evrei.
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