Putin propune relocarea unor fabrici ruseşti în Africa, în contextul sancțiunilor occidentale care afectează puternic economia din Rusia

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat - în cadrul summitului Rusia-Africa, care se desfăşoară în aceste zile la Moscova - că ţara sa, afectată de sancţiunile occidentale, este interesată să-şi mute unele fabrici pe continentul african.

„Nu o să spun ceva ieşit din comun, având în vedere că aceasta este în linie cu interesele Rusiei, mai ales în condiţiile actuale, când economia şi companiile ruseşti suferă numeroase sancţiuni. Pur şi simplu, companiile noastre sunt interesate să transfere anumite infrastructuri de producţie în ţările africane. Este un interes reciproc", a spus liderul rus.

Putin, care a criticat „practicile coloniale occidentale", a afirmat că oamenii de afaceri ruşi îşi desfăşoară activitatea în Africa în condiţii de egalitate.

„Comunitatea noastră de afaceri abordează întotdeauna cooperarea cu partenerii africani cu onestitate, respect şi integritate şi desfăşoară afaceri în condiţii de egalitate. Nu caută să obţină beneficii în stilul practicilor coloniale ale fostelor metropole, ci investesc şi folosesc veniturile pe care le primesc pentru dezvoltarea economiilor ţărilor lor", a declarat preşedintele rus.

Potrivit liderului rus, companiile se îngrijesc de bunăstarea angajaţilor şi a familiilor acestora, participă la programe umanitare şi tratează cu atenţie problemele legate de ecologie şi mediu, respectând în acelaşi timp procesele de politică internă.

De asemenea, Putin a subliniat că 85% din operaţiunile comerciale se desfăşoară în ruble.

Rusia şi-a majorat, printre altele, exporturile de îngrăşăminte către ţările africane, a afirmat preşedintele rus, adăugând că Moscova este dispusă să împărtăşească tehnologia sa în sectorul agricol.

„Exporturile de îngrăşăminte minerale ruseşti erau estimate anul trecut la 1,5 milioane de tone. Iar în acest an au depăşit deja 2,2 milioane de tone", a rezumat el.

Continentul trebuie să devină o „adevărată piaţă de producţie şi vânzare şi să nu rămână o piaţă de consum", potrivit liderului rus.

Conform unor surse oficiale ruse, schimbul comercial dintre Rusia şi aproximativ 50 de ţări din Africa a depăşit 27.000 de miliarde de dolari în 2025. În comparaţie, comerţul Moscovei cu cele cinci state din Asia Centrală în aceeaşi perioadă se ridică la aproximativ 50 de miliarde de dolari.