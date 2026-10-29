Un obiect înghețat de la marginea Sistemului Solar ar putea deveni a șasea planetă pitică

Astronomii au identificat un obiect ceresc înghețat dincolo de orbita lui Pluto, care ar putea fi clasificat drept planetă pitică. Denumit provizoriu 2026 ED138, corpul a fost descoperit cu ajutorul Observatorului Vera C. Rubin din Chile și ar putea avea un diametru cuprins între 600 și 1.500 de kilometri, relatează Reuters.

Obiectul se deplasează pe o orbită aflată la o distanță de aproximativ 46 de ori mai mare față de Soare decât cea a Pământului, echivalentă cu circa 6,9 miliarde de kilometri. Prin comparație, Pluto se află, în medie, la o distanță de aproximativ 40 de ori mai mare față de Soare decât planeta noastră.

Dimensiunile estimate plasează 2026 ED138 printre candidații la statutul de planetă pitică. Totuși, astronomii au nevoie de observații suplimentare pentru a determina dimensiunea reală a corpului și pentru a stabili dacă acesta îndeplinește criteriile necesare clasificării.

Descoperirea a fost realizată cu ajutorul Observatorului Vera C. Rubin, amplasat pe muntele Cerro Pachón, în centrul statului Chile. Instalația este dezvoltată în cadrul unui proiect comun al Fundației Naționale pentru Știință din Statele Unite și al Departamentului american al Energiei.

De ce nu a fost clasificat încă drept planetă pitică

Pentru a fi considerat planetă pitică, un corp ceresc trebuie, printre altele, să aibă suficientă masă încât propria gravitație să îi confere o formă aproximativ sferică. Estimările preliminare sugerează că 2026 ED138 ar putea îndeplini această condiție, însă diametrul său nu a fost stabilit cu precizie.

Astrofizicianul Matt Holman, de la Centrul pentru Astrofizică Harvard & Smithsonian, care a identificat pentru prima dată obiectul, a explicat că determinarea dimensiunilor acestuia reprezintă următoarea etapă importantă a cercetării.

Dificultatea constă în faptul că telescoapele observă lumina solară reflectată de suprafața obiectului, iar strălucirea nu indică în mod direct dimensiunea sa. Un corp mai mic, dar cu o suprafață care reflectă eficient lumina, poate părea la fel de luminos ca unul mai mare, cu o suprafață mai întunecată.

Pentru a reduce această incertitudine, cercetătorii intenționează să realizeze observații la lungimi de undă mai mari. Una dintre posibilități este utilizarea radiotelescopului ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), aflat tot în Chile.

Spre deosebire de observațiile bazate pe lumina solară reflectată, ALMA poate detecta radiația termică emisă de obiect, oferind informații suplimentare pentru estimarea dimensiunilor sale fizice.

Care sunt planetele pitice recunoscute oficial

În prezent, Sistemul Solar are cinci planete pitice recunoscute oficial. Dacă statutul său va fi confirmat, 2026 ED138 s-ar putea alătura acestei categorii.

Pluto a fost considerată a noua planetă a Sistemului Solar până în 2006, când a fost reclasificată drept planetă pitică.

Eris este unul dintre cele mai mari obiecte cunoscute din regiunea transneptuniană.

Haumea se remarcă prin forma sa alungită și rotația foarte rapidă.

Makemake se află dincolo de orbita lui Neptun, într-o regiune îndepărtată a Sistemului Solar.

Ceres este singura dintre cele cinci care se află în centura principală de asteroizi, între Marte și Jupiter.

Reclasificarea lui Pluto a avut loc în 2006, după ce Uniunea Astronomică Internațională a adoptat o definiție oficială a planetelor. Potrivit acesteia, o planetă trebuie să orbiteze în jurul Soarelui, să aibă suficientă masă pentru a dobândi o formă aproape sferică și să își fi curățat vecinătatea orbitală de alte corpuri comparabile. Planetele pitice îndeplinesc primele două condiții, dar nu și pe cea referitoare la dominarea propriei orbite.

Astronomii se așteaptă la noi descoperiri

Matt Holman consideră că identificarea obiectului 2026 ED138 evidențiază potențialul noilor instrumente astronomice de a descoperi corpuri cerești încă necunoscute.

Regiunile îndepărtate ale Sistemului Solar găzduiesc numeroase obiecte înghețate, greu de observat din cauza distanței mari față de Pământ și a cantității reduse de lumină solară pe care o reflectă.

Descoperirea a fost prezentată în cadrul unei reuniuni științifice organizate la Spokane, în statul american Washington.

Pentru moment, 2026 ED138 rămâne un candidat la statutul de planetă pitică. Clasificarea sa depinde de observațiile viitoare, care vor trebui să clarifice dimensiunea și proprietățile fizice ale obiectului.