Bomba de presă care nu s-a dat in România: Camera Reprezentantilor SUA a primit dovada că Fauci a finanțat arme biologice cu coronaviruși la laboratorul din Wuhan!

În ciuda negărilor repetate ale lui Anthony Fauci că a folosit banii contribuabililor americani pentru a finanța cercetări chinezești de obținere armelor biologice cu virusuri cu transmisibilitate si agresivitate crescute obtinute de pe lilieci infectați, Institutul Național de Sănătate a recunoscut într-o scrisoare adresată Camerei Reprezentantilor că "un experiment limitat" a fost intr-adevar condus.

National Institutes of Health (NIH) recunoaște că a finanțat cercetări de tip "gain-of-function" (modificari genetice de laborator pentru a obtine contagiozitate si agresivitate sporite) asupra coronavirusurilor de la liliecilor infectați, într-un laborator din Wuhan, China, în ciuda negărilor repetate ale doctorului Anthony Fauci, care a sustinut că banii contribuabilor americani nu au fost folosiți în acest scop și ca SUA nu a dat bani pentru astfel de cercetari interzise pe teritoriul propriu. Cercetarea de tip "gain-of-function" presupune extragerea de virusuri de la animale pentru a le modifica în mod artificial într-un laborator, pentru a le face mai transmisibile și mai mortale pentru oameni (arme biologice), arata siteul Fox News.

Într-o scrisoare adresata reprezentantului James Comer, membru al Comitetului pentru supraveghere și reformă din Camera Reprezentanților, un oficial al Institutului National de Sanatate (NIH) recunoaște că a fost efectuat "un experiment limitat" pentru a testa dacă "proteinele spike din coronavirusurile de liliac care circulă în mod natural în China sunt capabile să se lege de receptorul ACE2 uman într-un model trasferat la șoarece 'umanizat'". În scrisoare se precizează că șoarecii de laborator infectați cu virusul liliacului modificat "s-au îmbolnăvit mai rău" decât șoarecii cărora li s-a administrat virusul liliacului nemodificat. Deci, s-a realizat acel "gain-of-function" care poate conduce la realizarea unei arme biologice.

Anterior acestei dezvaluiri, dr. Fauci, directorul Institutului Național pentru Alergii și Boli Infecțioase (NIAID), aflat in subordinea NIH, a negat în mod repetat că vreun ban de la NIH ar fi mers către astfel de cercetări în Wuhan, desi institutul a acordat millioane de dolari în granturi către "EcoHealth Alliance", care a direcționat cel puțin 600.000 de dolari către cercetarea coronavirusului Wuhan. Fauci, directorul Institutului Național pentru Alergii și Boli Infecțioase, a fost chestionat de senatorul Rand Paul, mebru al Comitetului pentru Sănătate, Educație, Muncă și Pensii al Senatului SUA. Fauci a depus mărturie în fața Congresului, declarând de mai multe ori că NIH nu finanțează cercetări "gain-of-function" în Wuhan, dar Paul a insistat că Fauci minte Congresul și chiar a solicitat o sesizare penală din partea Departamentului de Justiție, mai arata sursa citata.



În interogatoriul său adresat lui Fauci la o audiere în Senat în această vară, Paul a citat dintr-un document privind cercetarea asupra coronavirusurilor liliacului și a declarat că banii americani au fost în esență direcționați către cercetări periculoase și controversate - o afirmație pe care Fauci a contestat-o vehement. "Nu am mințit niciodată în fața Congresului și nu retractez această afirmație", a declarat Fauci atunci când a fost presat de Paul cu privire la mărturia anterioară a medicului potrivit căreia SUA nu a finanțat câștigarea cercetării funcționale din Wuhan. "Sincer, nu știți despre ce vorbiți și vreau să spun asta în mod oficial"

Senatorul Rand Paul, s-a alăturat emisiunii de ieri seara a "Fox News Primetime" pentru a reacționa la această bombă care este scrisoarea oficialului NIH catre Camera Reprezentantilor, precum și pentru a reflecta în continuare asupra disputei sale cu Fauci. Paul i-a spus gazdei Fox News Will Cain că povestea nu ar trebui să fie despre el, ci despre sănătatea și securitatea națională a Americii: "Cinci milioane de oameni au murit din cauza unui virus care a ieșit dintr-un laborator - nu am vrea să știm, nu am vrea să împiedicăm ca acest lucru să se mai întâmple? Acest virus este foarte mortal, ce s-ar întâmpla dacă am avea un virus care ar avea o rată de mortalitate de 15%?".

Documente AICI si AICI.

Paul, medic la rândul lui, a declarat că China a experimentat deja o variantă a virusului sindromului respirator din Orientul Mijlociu (MERS) de la începutul anilor 2000 - menționând că predecesorul său a avut o rată de mortalitate de 1 la 2. "Ei încearcă și până în prezent să ocolească adevărul", a spus Paul. "Ei spun 'ei bine, a fost neașteptat faptul că a căpătat o mutatie care il face mai contagios si mai agresiv'".



Senatorul a remarcat că Fauci a afirmat anterior că o epidemie de virus ar putea incununa valoarea științifică a experimentelor precedente: "Într-o întorsătură improbabilă, dar imaginabilă, ce se întâmplă dacă acel om de știință se infectează cu virusul, ceea ce duce la o epidemie și, în cele din urmă, declanșează o pandemie? Mulți își pun întrebări rezonabile: având în vedere posibilitatea unui astfel de scenariu - oricât de îndepărtat - ar fi trebuit ca experimentele inițiale să fi fost efectuate și/sau publicate în primul rând, și care au fost procesele implicate în această decizie?", a declarat Fauci în 2012.

"Oamenii de știință care lucrează în acest domeniu ar putea spune - așa cum de altfel am spus și eu - că beneficiile unor astfel de experimente și cunoștințele rezultate depășesc riscurile", a continuat el, conform New York Post.

Paul a declarat că Fauci intenționat "nu a explicat niciodată pe deplin de ce experimentele nu sunt de tipul modificarilor de laborator pentru obtinerea de arme biologice". Declinarea sa este următoarea: nu am știut că vor obține funcții. Asta este ceea ce este un experiment de 'câștig de funcție' (pe baza moficirilor genetice de laborator). Nu știi că atunci când combini doi viruși vor fi mai mortali, dar s-ar putea ca, dacă ai jumătate de creier, să știi că dacă combini doi viruși ar putea fi mai mortali."





Cain a replicat că o altă problemă majoră este faptul că o mare parte a publicului crede: "Cuvintele lui Fauci sunt ca Evanghelia" și că acesta este infailibil. Paul a declarat că el și alți legislatori l-au sesizat deja pe Fauci la Departamentul de Justiție pentru o investigație - dar a precizat că nu se așteaptă la prea multe.



"Nu știu dacă au timp să îl urmărească pe doctorul Fauci pentru că a mințit. El ar trebui să fie tras la răspundere pentru că ceea ce am dezvoltat ca sistem de asistență medicală în țara noastră, în care medicilor le este frică să vorbească pentru că li se va tăia finanțarea pentru cercetare, medicii care au vorbit despre tratamente inovatoare pentru a încerca să ajute oamenii să supraviețuiască Covid, primesc lecții și sunt amenintati cu luarea licența. Genul acesta de lucru, această centralizare de sus în jos a autorității medicale, nu este bun pentru țara noastră și nu este bun pentru inovare."



Paul a spus că se teme că un medic apolitic va da peste un tratament salvator pentru o altă boală sau un alt virus - dar, în schimb, va renunța sau nu-și va face publică lucrarea de teama represaliilor din partea instituțiilor medicale și a unor persoane precum Fauci, al cărui birou alocă milioane de dolari în fonduri nerambursabile.