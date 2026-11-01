Kremlinul îl anunță pe Zelenski că Putin i-ar răspunde la telefon și-l invită în Rusia pe liderul ucrainean

Preşedintele rus Vladimir Putin nu a refuzat niciodată să discute cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat un consilier al Kremlinului, relatează TASS.

Întrebat dacă Putin ar răspunde la telefon în cazul în care Zelenski l-ar suna, consilierul Iuri Ușakov a declarat: „Cred că ar răspunde, desigur. Putin nu a refuzat niciodată să discute".

El subliniat că dacă Zelenski doreşte să discute personal cu liderul rus, este binevenit la Moscova.

„El (Zelenski) transmite semnale prin diverse surse. Dacă doreşte cu adevărat să negocieze, este liber să vină (la Moscova)", a arătat consilierul rus de la Kremlin.

Conform Kyiv Post, declaraţiile consilierului Kremlinului vin după ce ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a afirmat că Zelenski este pregătit pentru negocieri directe, la nivel de lideri, cu Putin, pentru a aborda cele mai sensibile şi dificile probleme fundamentale ale conflictului, în primul rând problema teritorială.

Sîbiha a subliniat că Kievul consideră o întâlnire directă între Zelenski şi Putin drept o condiţie prealabilă decisivă pentru depăşirea impasului diplomatic şi realizarea unor progrese substanţiale în direcţia încheierii războiului.

„Ne dorim această întâlnire şi suntem pregătiţi pentru ea", a declarat Sîbiha, „probabil că doar o întâlnire între Zelenski şi Putin poate da un nou sens negocierilor".

„Zelenski este pregătit să discute cele mai complexe şi delicate chestiuni, în special problema teritorială", conform acestuia.

Ministrul ucrainean de Externe a subliniat că, deşi delegaţiile la nivel de lucru pot aborda aspectele tehnice - precum măsurile de consolidare a încrederii, schimburile de prizonieri şi protecţia civililor - soluţiile politice cuprinzătoare privind suveranitatea naţională şi frontierele necesită implicarea directă a şefilor de stat.