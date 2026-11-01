ANAF a început să trimită notificări pentru plata "taxei pe lux". Cine sunt proprietarii de locuințe vizați

ANAF a început să trimită notificări proprietarilor care nu au depus formularul 216, declarația aferentă "taxei pe lux". Persoanele fizice care dețineau, la 31 decembrie 2025, locuințe cu o valoare impozabilă mai mare de 2,5 milioane de lei trebuiau să depună documentul până la 30 septembrie 2026. Cei care au primit notificări au la dispoziție 15 zile pentru a se conforma.

Dacă proprietatea cu o valoare impozabilă e mai mare de 2.500.000 de lei, atunci:

- pentru anul 2026, declarația trebuia depusă până pe 30 septembrie 2026 de către persoanele fizice care, la 31 decembrie anul trecut, dețineau o clădire rezidențială a cărei valoare impozabilă depășea 2.500.000 de lei.

- nu e vorba despre prețul de vânzare al proprietății și nici despre valoarea ei de piață. Se ia în calcul valoarea impozabilă comunicată de primărie, din în decizia de impunere.

- în formular se completează datele proprietarului, datele de identificare ale imobilului, valoarea impozabilă și impozitul datorat.

- din valoarea impozabilă se scade plafonul de 2.500.000 de lei, iar diferența se taxează cu 0,9%.

În notificările transmise de ANAF este stabilit un termen de 15 zile pentru depunerea declarației. }n cazul ]n care aceasta nu e depusă, ANAF poate stabili obligația de plată din oficiu, la care se pot adăuga dobânzi și penalități calculate începând cu ziua următoare termenului de plată.