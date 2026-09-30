Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA

Fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, a trimis în februarie 2026 Corpul de Control al Ministerului Energiei, pe care îl conducea la acel moment, la Romgaz, a confirmat pentru G4Media Ministerul Energiei.

Compania refuzase în decembrie să semneze un contract de achiziție de gaze din SUA pe motiv că ar fi fost păgubos pentru statul român, după cum a scris e-nergia.ro. Controlul de la Romgaz ar fi fost justificat formal de întârzierile în construirea și punerea în folosință a centralei de la Iernut, potrivit surselor G4Media.

Romgaz a transmis, luni, un comunicat de presă în care susține că „niciun oficial al statului român nu a exercitat presiuni pentru a determina conducerea Romgaz să încheie vreun contract de achiziție sau vânzare de gaze" .

Pe 11 februarie 2026, șefii a două dintre cele mai mari companii publice din energia românească, Transgaz și Romgaz, au fost convocați la o teleconferință cu ministrul Bogdan Ivan, a scris Hotnews, în mai.

Conform surselor publicației, Ivan a mai încercat, încă o dată să convingă producătorul de gaze Romgaz să cumpere gaze naturale lichefiate din SUA, prin intermediari greci și români. Fără succes.

Romgaz refuzase același contract și în decembrie 2025, printr-o adresă oficială în care demonstra că achiziția de GNL din SUA ar fi fost păguboasă pentru statul român. Conducerea Romgaz estima atunci pierderi posibile între 50 și 300 de milioane de euro anual.

„Din perspectivă economică, comercială și strategică, semnarea unui astfel de Heads of Agreement sau a unui contract în termenii și condițiile actuale propuse de acest Heads of Agreement NU ESTE JUSTIFICATĂ", scrie în documentul Romgaz, consultat de e-nergia.ro.

Corpul de control al ministerului trimis la Romgaz

Corpul de control al Ministerului Energiei a ajuns la Romgaz în februarie. Surse G4Media spun că pe 13 februarie. Ministerul Energiei a confirmat controlul din februarie, dar nu a indicat data exactă la care a început. Oficial, tema controlului ar fi fost întârzierile de la punerea în folosință a centralei de la Iernut.

UPDATE 30 septembrie ora 12:20 - răspuns Romgaz

„Corpul de Control al Ministerului Energiei desfășoară la SNGN ROMGAZ SA, începând cu data de 16.02.2026, o misiune de control având ca obiectiv verificarea stadiului în care se află investiția ROMGAZ de la Sucursala de Producție Energie Electrică Iernut.

În acest context, ROMGAZ a dat curs tuturor solicitărilor echipei de control și pus la dispoziția acesteia toate documentele și informațiile solicitate", a transmis Romgaz la solicitarea G4Media.

„Ministerul Energiei confirmă că, în cursul lunii februarie, a fost derulată o acțiune de control la S.N.G.N. ROMGAZ S.A., care a vizat aspecte privind proiectul de la Iernut. Acțiunea de control s-a desfășurat pe o perioadă mai extinsă, motiv pentru care verificările nu pot fi circumscrise unei singure zile. Raportul rezultat se află în procedura internă de avizare și aprobare, potrivit procedurii aplicabile Corpului de Control", a transmis Ministerul Energiei, la solicitarea G4Media.

Romgaz este beneficiarul și compania care a preluat responsabilitatea finalizării centralei de 430 MW de la Iernut. Investiția a început în 2016 și trebuia finalizată inițial în 2020.

Compania susține că întârzierile au fost provocate de neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către constructori.

Anul acesta, Romgaz a preluat practic rolul de antreprenor general, iar termenul-limită actual este 31 decembrie 2026. În iunie 2026, proiectul era descris ca fiind realizat în proporție de circa 98%.

Bogdan Ivan a presat Președinția și Guvernul pentru semnarea contractului cu americanii

Fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, a transmis pe 16 ianuarie scrisori către președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan în care le cere să semneze un acord guvernamental cu SUA pentru ca România să cumpere gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA prin intermediarul Nova Gas&Trade, potrivit documentelor consultate de G4Media.

Mai mult, Ivan a cerut să primească „un mandat explicit" de negociere "cu sprijinul" SRI.

Ministrul Ivan și-a justificat scrisorile prin faptul că pe 7 februarie expiră un memorandum semnat între compania greacă ATLANTIC-SEE LNG TRADE (trader pentru GNL-ul american), compania de transport de gaze cu capital de stat Transgaz și compania privată Nova Power&Gas. Or, susținea Ivan în cele două scrisori, e nevoie de măsuri luate "cu celeritate" pentru evitarea presupusului risc al "unui blocaj diplomatic cu partenerul strategic SUA". Nu e clar la ce blocaj diplomatic făcea referire ministrul.

Cererile venite de la ministrul Ivan au fost temperate atât de Cotroceni, cât și de Palatul Victoria, potrivit informațiilor G4Media, din cauza semnelor de întrebare legate de preț și de oportunitatea economică.

Epopeea contractului cu americanii

Pe 7 noiembrie 2025, Atlantic-SEE LNG Trade, Nova Power & Gas și Transgaz semnează la Atena un memorandum privind explorarea unei relații comerciale pentru cumpărarea/vânzarea de LNG pe termen lung, pentru perioada 2030-2049. Memorandumul prevedea ca termenii contractului de vânzare-cumpărare să fie negociați în trei luni. Contractul a fost semnat în timpul unui eveniment organizat de think-tank-ul Atlantic Council, care avea printre teme Coridorul Vertical de transport gaze.

Este și primul eveniment oficial la care a participat ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, principala promotoare din partea SUA a proiectului în regiune, inclusiv în România. Kimberly Guilfoyle a fost logodnica lui Donald Trump Jr.

Romgaz a analizat concret propunerea de cumpărare a LNG-ului american și a refuzat să semneze contractul, printr-o adresă oficială trimisă în decembrie 2025, Ministerului Energiei.

În ianuarie 2026, Bogdan Ivan trimite scrisori către Nicușor Dan și Ilie Bolojan, cerând inițierea unui acord interguvernamental România-SUA pentru LNG și un mandat explicit pentru Ministerul Energiei de negociere, cu sprijinul MAE, MApN și SRI.

Pe 11 februarie 2026 are loc teleconferința convocată de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, cu conducerile Romgaz și Transgaz. Potrivit HotNews, Ivan a încercat să convingă Romgaz să cumpere LNG din SUA prin intermediari greci și români. După teleconferință, conducerea Romgaz ar fi decis să nu cumpere gazul.

Pe 31 martie, la restaurantul Isoletta din București sunt surprinși la o masă Sorin Grindeanu, Bogdan Ivan, Kimberly Guilfoyle, Florin Lazăr Vlădică și Adrian Thiess. Ambasadoarea SUA era la București tot pentru un eveniment The Economist, legat de Coridorul Vertical.

„Companiile românești pot obține profituri de până la 250 milioane de euro anual dacă ducem la capăt Coridorul Vertical

Astăzi, la Washington, D.C., am semnat, în numele României, declarația comună pentru consolidarea securității aprovizionării cu gaze naturale în Europa Centrală și de Est, în cadrul Transatlantic Gas Security Summit, găzduit de Donald J. Trump Institute of Peace.

Declarația stabilește următoarele direcții: utilizarea la maximum a infrastructurii existente, extinderea interconectărilor regionale, dezvoltarea proiectelor LNG, creșterea transparenței și integrarea piețelor de gaze din regiune", scria Bogdan Ivan, pe pagina sa de Facebook, în timpul primei vizite.

După cea de-a doua vizită, din aprilie, Bogdan Ivan a anunțat că România deschide finanțarea pentru proiecte energetice strategice prin US EXIM, corporație guvernamentală federală, deținută 100% de statul american, care funcționează ca agenție federală independentă.

Pe 23 aprilie, Bogdan Ivan a demisionat din guvern după ce PSD și AUR au depus o moțiune de cenzură.