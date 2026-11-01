Mireasa a plecat după ce ar fi aflat că mirele e grav bolnav; familia lui a cerut banii de nuntă înapoi: Scandal cu cuțite între două familii, din Germania până în Ilfov

O despărțire după nuntă și o dispută pentru bani au declanșat un conflict violent între două familii, care s-au confruntat inclusiv în Germania. Pe Șoseaua Chitilei din București, scandalul a escaladat într-o benzinărie și a continuat într-o pizzerie în care mai mulți participanți încercaseră să se adăpostească. Trei persoane au fost rănite, iar una a ajuns la spital cu un plămân perforat.

Totul ar fi pornit după ce mireasa, din Cornetu, a plecat din locuința în care stătea cu mirele și s-a întors la rudele sale. Tânăra ar fi luat această decizie după ce ar fi aflat că bărbatul suferă de o boală incurabilă. Despărțirea a fost urmată de solicitări privind restituirea banilor de nuntă, iar disputa dintre familii s-a transformat într-un șir de confruntări. Familia mirelui ar fi cerut recuperarea banilor cheltuiți pentru nuntă. După o primă solicitare, a cărei valoare nu este precizată, ar fi urmat o alta: încă 35.000 de euro.

Mireasa ar fi refuzat să plătească suma, iar conflictul a continuat. Cele două familii s-ar fi bătut inclusiv în Germania. În urmă cu aproximativ o lună, familia tinerei ar fi obținut un ordin de protecție. Noua confruntare a avut loc după ce rudele miresei au venit în zonă pentru o înmormântare. Membrii celor două familii s-au întâlnit într-o benzinărie de pe Șoseaua Chitilei. Rudele tinerei ar fi sărit primele la bătaie, însă membri ai familiei mirelui ar fi avut cuțite. Confruntarea a escaladat, iar cei din familia miresei au fugit peste drum, încercând să se adăpostească într-o pizzerie.

Violențele au continuat și acolo. Mai multe rude ale tinerei ar fi fost lovite cu cuțitul. Trei persoane au fost rănite în urma confruntării. Una dintre ele se află în continuare internată la Spitalul Floreasca din Capitală, în stare gravă, cu un plămân perforat. Două persoane din familia miresei ar fi fost arestate. Cei acuzați că au folosit cuțitele ar fi cercetați în libertate pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Încadrarea juridică a faptelor și măsurile luate față de fiecare participant urmează să fie clarificate de anchetatori.