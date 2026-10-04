Încă un contract dubios de salubritate încheiat de George Tuță cu o firmă de casă - concluziile Prefectului Capitalei

Prefectul Municipiului București, Andrei Nistor, a dezvăluit ilegalități flagrante în contractul de salubritate încheiat de primarul George Tuță (PNL) cu societatea Blue Planet. Sunt încălcate grosolan inclusiv procedurile de achiziții publice. Este vorba despre firma pe care George Tuță voia să o aducă în Sectorul 1 în locul Companiei Romprest. Planurile lui George Tuță au fost blocate de judecători, după ce instanțele au descoperit mai multe nereguli și au suspendat procedura.

În joc a intervenit însă și Prefectul Municipiului București, Andrei Nistor, care a analizat două hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 prin care era aprobat un studiu de oportunitate, precum și inițierea și derularea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru atribuirea contractului către firma Blue Planet.

În primul rând, prefectul arată că aprobarea studiului de oportunitate și a soluției de delegare prin concesiune a activității de colectare a deșeurilor are nevoie de acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului București (CGMB), în cazul în care demersul este inițiat la nivelul unui sector, conform cadrului legal general privind serviciile comunitare de utilități publice (respectiv Legea nr. 51/2006, Legea nr. 100/2016 și OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ). Astfel, competența principală în organizarea și coordonarea serviciului de salubrizare pe întreg teritoriul Bucureștiului revine CGMB.

Potrivit art. 50 alin. (2) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea/entitatea contractantă atribuie contractul de concesiune prin una dintre următoarele proceduri de atribuire: a) licitație deschisă; b) dialog competitiv — aspect stabilit și prin HCL Sector 1 nr. 146/18.05.2026.

„Prin actul administrativ supus verificării de legalitate, consiliul local a ales o altă procedură de atribuire a contractului având ca obiect delegarea gestiunii activităților de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, a activităților conexe, precum și a activităților de salubrizare stradală și deszăpezire pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, respectiv inițierea și derularea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, conform art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Invocarea unei situații de urgență (cum este expirarea iminentă a contractului) nu înlătură obligația legală de a avea acordul CGMB pentru studiul de oportunitate și soluția de delegare a serviciului de salubrizare, iar doar după obținerea acestuia se poate iniția procedura de atribuire a contractului având ca obiect delegarea gestiunii activităților de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, a activităților conexe, precum și a activităților de salubrizare stradală și deszăpezire pe raza Sectorului 1 al Municipiului București.

Din punct de vedere juridic și administrativ, urgența schimbă doar tipul de procedură de achiziție pe care sectorul o poate folosi pe termen scurt, dar nu transferă competența materială de la Municipiul București (CGMB) către Sector”, conchide Prefectul Capitalei, Andrei Nistor. Oficialul i-a cerut lui George Tuță să pună două proiecte de HCL Sector 1 în discuție în conformitate cu prevederile legale și să informeze de îndată Prefectul Municipiului București. Este vorba despre HCL-urile:

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate și a soluției de delegare a gestiunii prin concesiune a activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, precum și a activităților conexe, aferente serviciului de salubrizare al Sectorului 1 al Municipiului București, a inițierii și derulării procedurii de licitație deschisă, pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune, în temeiul art. 50 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, precum și aprobarea documentației de atribuire aferente.

HOTĂRÂRE privind aprobarea inițierii și derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru atribuirea contractului având ca obiect delegarea gestiunii activităților de colectare separată și transport separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, a activităților conexe, precum și a activităților de salubrizare stradală și deszăpezire pe raza Sectorului 1 al Municipiului București, ca procedură de urgență, în temeiul art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și aprobarea documentației de atribuire aferente.

Prin aceste manevre ilegale, George Tuță confirmă că este dispus să calce în picioare legea și deciziile instanțelor doar pentru a-și impune interesele. Miza nu este eficientizarea serviciului de salubritate din Sectorul 1, ci miza de partid: forțarea pe ușa din spate a unei firme de casă, obișnuită deja cu contractele bănoase de la Consiliul Județean Ilfov.