După 30 de ani în care s-au concentrat pe salvarea ostaticilor, operațiuni antiteroriste și misiuni de recunoaștere cu grad ridicat de risc, unitatea de elită a forțelor speciale germane, KSK, se pregătește pentru o potențială confruntare militară cu Rusia. Într-un interviu acordat ziarului german BILD, comandantul unității de elită Kommando Spezialkräfte (KSK - Comandamentul Forțelor Speciale), generalul de brigadă Andreas Kuhne, a declarat că unitatea se pregătește acum pentru un rol de sprijin în cadrul operațiunilor militare convenționale împotriva Rusiei.

KSK a fost înființată în 1996, având ca scop principal salvarea ostaticilor, desfășurarea de operațiuni antiteroriste și misiuni de recunoaștere cu grad ridicat de risc - sarcini care depășeau capacitățile unităților militare convenționale sau ale forțelor de ordine, scrie Kyiv Post.

Potrivit lui Kuhne, aceste operațiuni erau concepute, de regulă, pe termen scurt - maximum trei zile -, după care operatorii reveneau la bază pentru a „mânca, a face duș și a-și spăla echipamentul".

Deși unii membri ai KSK au fost detașați în Afganistan pentru operațiuni împotriva talibanilor, și acele misiuni au urmat un tipar similar. În prezent, viitorul inamic „se află în est", a spus comandantul.

„Ne concentrăm în mod specific pe adversarul nostru, Rusia", a adăugat el, precizând că KSK se antrenează pentru o potențială confruntare militară convențională, în cadrul căreia „va trebui să reziste pe teren mult mai mult timp, poate chiar pe termen nedefinit".

Au existat informații conform cărora forțe speciale din unele state membre NATO au fost deja implicate în sprijinirea Ucrainei în războiul declanșat de invazia rusă la scară largă din 2022; acest aspect va influența, la rândul său, pregătirea KSK.

În luna decembrie, adjunctul șefului Statului Major al Apărării din Regatul Unit, generalul-locotenent Robert Magowan, a declarat că pușcași marini britanici (Royal Marines) au activat alături de forțele guvernamentale ucrainene.

În ianuarie 2024, cancelarul german Olaf Scholz a afirmat că forțe speciale britanice au oferit sprijin esențial pentru atacurile cu rachete de croazieră Storm Shadow - operațiuni în care, potrivit unor relatări, ar fi fost implicate și forțe speciale poloneze.

Pregătirea KSK este adaptată acum pentru a pune accent pe operațiuni desfășurate în condiții de frig extrem, împotriva forțelor ruse dotate cu tancuri, artilerie, drone și sisteme de război electronic. Este probabil ca unitatea să acționeze înaintea forțelor convenționale ale Germaniei în cazul unei crize pe Flancul Estic al NATO.

Kuhne a declarat pentru BILD: „Dacă, într-o situație de urgență, a 45-a Brigadă Blindată din Lituania își pornește motoarele, noi vrem să ne fi îndeplinit deja misiunea. În decurs de patru ore, vom fi în avion, la Stuttgart. Și vom avea cu noi tot ce ne trebuie."

Se estimează că efectivele KSK numără aproximativ 1.500 de persoane, dintre care o treime sunt operatori de forțe speciale - deși Kuhne a precizat că unitatea funcționează în prezent la aproximativ 70-80% din capacitatea sa de personal.

Reconfigurarea rolului KSK are loc în contextul în care Germania încearcă să își sporească efectivele forțelor armate. Desfășurarea celei de-a 45-a Brigăzi Blindate în Lituania - a cărei activitate a fost inaugurată oficial în luna mai 2025 - constituie o dovadă a angajamentului Berlinului față de NATO și a hotărârii sale de a contracara amenințarea din partea Rusiei.

Brigada numără aproximativ 4.800 de militari și este dotată cu tancuri principale de luptă Leopard 2 și vehicule de luptă pentru infanterie Puma, fiind sprijinită de obuziere autopropulsate PzH 2000 de calibrul 155 mm.