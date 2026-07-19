O structură gigantică se înalță deasupra Căii Lactee. După 40 de ani, oamenii de știință au aflat ce este de fapt

Astronomii au rezolvat un mister cosmic vechi de 40 de ani. O structură masivă, despre care s-a crezut mult timp că izvorăște din centrul Căii Lactee, este de fapt un fenomen mult mai mic și mai apropiat. Structura, cunoscută anterior sub numele de „lobul central galactic", i-a nedumerit pe oamenii de știință timp de decenii și a generat numeroase explicații concurente.

Un nou studiu arată că această caracteristică cosmică nu este o erupție masivă din nucleul galactic, ci o buclă de gaz situată în prim-plan, mult mai aproape de Pământ, transmite ScienceAlert. Sub conducerea astrofizicienei Kathryn Kreckel de la Universitatea din Heidelberg, Germania, cercetătorii au stabilit că structura se află la aproximativ 6.520 de ani-lumină distanță de Pământ. Deoarece este situată mult mai aproape decât centrul galactic, aflat la 26.000 de ani-lumină distanță, bucla este semnificativ mai mică decât s-a presupus anterior.

În loc să fie o rămășiță impunătoare a unei erupții provocate de o gaură neagră supermasivă, aceasta este o bulă localizată de materie, probabil sculptată și ionizată de activitatea stelară. În lucrarea lor, Kreckel și colegii săi propun redenumirea acestei formațiuni în „bucla extrem de confuză".

Descoperirea a fost realizată cu ajutorul datelor din studiul SDSS-V Local Volume Mapper, care cartografiază gazul strălucitor din Calea Lactee. Cercetătorii au analizat emisiile de sulf ionizat, care au lungimi de undă mai mari, în spectrul roșu, capabile să penetreze praful spațial mai eficient decât lungimile de undă mai scurte. Acest proces le-a permis oamenilor de știință să observe partea inferioară a structurii, care se confundă cu planul galactic în imaginile radio tradiționale.

Din acest motiv, obiectul părea anterior un lob deschis, nu o bulă închisă. Prin compararea atenuării cauzate de praf cu hărțile tridimensionale ale galaxiei, echipa a determinat cu precizie distanța reală a acesteia.

Cercetătorii au descris această provocare științifică de lungă durată drept o „luptă de 40 de ani pentru a separa caracteristicile nucleare autentice de discul galactic din prim-plan". În realitate, bula are o lățime de aproximativ 115 ani-lumină și constă dintr-un nor vast de hidrogen care strălucește sub radiația ultravioletă.

Oamenii de știință cred că această cavitate a fost creată de o generație mai veche de stele masive care au sfârșit ca supernove. Evenimentul a declanșat un nou val de formare stelară, care acum ionizează gazul rămas.