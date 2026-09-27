Imagini cu Sorin Grindeanu alături de ambasadoarea SUA Kimberly Guilfoyle la restaurant în București înainte de "dărâmarea" guvernului Bolojan
Postat la: 27.09.2026 |
Șeful PSD Sorin Grindeanu a fost filmat alături de ambasadoarea SUA în Grecia Kimberly Guilfoyle la restaurantul Isoletta din București, fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan și consilierul prezidențială Florin Vlădică, în 31 martie, și au fost publicate de fotoreporterii Flashpaparazzi.
Ambasadoarea SUA în Grecia a declarat, la o cină la Atena alături de ministrul grec al Energiei desfășurată în luna martie, că SUA ar fi fost implicată în demiterea guvernului Bolojan, și că asta s-ar putea întâmpla și în Grecia, conform jurnaliștilor de la Wall Street Journal. Ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, este principala promotoare din partea SUA a proiectului Coridorul Verde în regiune, inclusiv în România. Kimberly Guilfoyle a fost logodnica lui Donald Trump jr. Reamintim că premierul Ilie Bolojan nu a dat curs cererilor venite de la consorțiul americano-grec care operează Coridorul Vertical de Gaze, de a cumpăra gaze din SUA la un cost peste prețul pieței.
În luna martie, liderii PSD erau în plin proces de rupere a coaliției de guvernare cu PNL, pregătind referendumul intern din aprilie în care au consfințit retragerea miniștrilor din guvern. Liderul PSD Sorin Grindeanu anunțase încă din februarie, într-un interviu pentru G4Media, că urma să propună un vot intern în PSD pentru ca partidul să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vrea alt premier de la PNL. Votul din aprilie a avut un rezultat covârșitor în favoarea ieșirii din coaliție. Ulterior, în mai, PSD și AUR au depus și votat o moțiune de cenzură prin care a fost demis guvernul Bolojan.
De notat că pe 31 martie, Sorin Grindeanu s-a întâlnit la restaurantul Isoletta din București cu Kimberly Guilfoyle și cu consilierul prezidențial Florin Vlădică, ministrul Energiei Bogdan Ivan (PSD), alături de alte persoane, potrivit portalului Presa-Liberă, care a și publicat imagini de la întâlnire.
Coridorul Verde este un proiect care permite transportul gazelor din Grecia spre nord (Bulgaria, România, Ungaria, Slovacia, Moldova și Ucraina). SUA au investit în facilități industriale astfel încât gazele naturale lichefiate aduse din America să poată fi regazeificate și apoi transportate prin conducte spre cumpărători. Din cauza costurilor mari de transport, de lichefiere și regazeifiere, dar și din cauza numărului mare de intermediari, GNL-ul american nu are clienți privați, toate licitațiile comerciale organizate fiind eșecuri.
În luna mai, cum fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, a transmis în 16 ianuarie scrisori către președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan în care le cere să semneze un acord guvernamental cu SUA pentru ca România să cumpere gaze naturale lichefiate (GNL) din SUA prin intermediarul Nova Gas&Trade. Mai mult, Ivan a cerut să primească "un mandat explicit" de negociere "cu sprijinul" SRI. Cum a justificat ministrul Ivan aceste presiuni, cu jumătate de an înainte ca Romgaz și Petrom să înceapă producția de gaze în Marea Neagră? Prin nevoia de a "evita riscul unui blocaj diplomatic cu partenerul strategic SUA".
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