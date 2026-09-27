Cine sunt cei mai bine plătiți oameni din companiile de stat. 36 de persoane încasează între 50.000 și 100.000 de lei pe lună. Cel mai bogat are trei funcții

Guvernul a lansat platforma guvernanta.gov.ro, pe care sunt centralizate informații despre conducerea companiilor de stat, funcțiile ocupate, veniturile, CV-urile și contractele de mandat. Baza de date include, în forma publicată în prezent, informații despre peste o sută de companii și arată că 36 de persoane au venituri lunare cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei brut.

Cel mai mare venit cumulat îi aparține lui Bogdan Stelian Mîndrescu. Acesta figurează cu trei funcții, care îi aduc, potrivit platformei, 134.146 de lei brut lunar, de la Registrul Auto Român RA, membru în Consiliul de Administrație - 29.538 de lei, Autoritatea Aeronautică Civilă Română RA, membru în Consiliul de Administrație - 35.260 de lei și Compania Națională „Aeroporturi București" SA, director general - 69.348 de lei.

Pe locul următor în ceea ce privește venitul cumulat se află Mustafa Sinan, cu 95.378 de lei brut lunar din trei funcții: Midia Green Energy SA, președinte CA - 25.215 lei, Energonuclear SA, membru CA - 24.931 de lei, CNCIR SA, director general - 45.232 de lei.

Platforma publică separat și situațiile în care o persoană deține mai multe funcții în aceeași companie. În total, pagina dedicată cumulului de funcții indică 104 persoane cu cel puțin două poziții, în 98 de companii.

Mai multe dintre cele mai mari venituri individuale apar la Romgaz. Aristotel Marius Jude figurează cu 71.370 de lei brut lunar pentru funcția de director general adjunct, în timp ce poziția de membru în Consiliul de Administrație este trecută cu venit zero.

Gabriela Trânbițaș, director economic al Romgaz, are, potrivit bazei de date, un venit brut lunar de 71.370 de lei. Aceeași sumă este indicată pentru Răzvan Popescu, directorul general al companiei.

Marius Adrian Cojoc, director general al ROMATSA, figurează cu 71.000 de lei brut lunar. Pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al aceleiași regii este trecut un venit de zero lei.

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș are două funcții, cu un venit total declarat de 70.978 de lei: 27.378 de lei pentru poziția de membru CA la Romgaz și 43.600 de lei pentru funcția de membru CA la Rasirom.

În cazul lui Ion Sterian, director general al Transgaz, venitul lunar declarat este de 67.365 de lei. Funcția de membru în Consiliul de Administrație al Transgaz figurează cu venit zero.

Lista persoanelor cu venituri de peste 10.000 de euro

Bogdan Stelian Mîndrescu - 3 funcții, 134.146 RON total

• Registrul Auto Român RA, Membru CA - 29.538 RON

• Autoritatea Aeronautică Civilă Română RA, Membru CA - 35.260 RON

• Compania Națională "Aeroporturi București" SA, Director General - 69.348 RON

Mustafa Sinan - 3 funcții, 95.378 RON total

• Midia Green Energy SA, Președinte CA - 25.215 RON

• Energonuclear SA, Membru CA - 24.931 RON

• CNCIR SA, Director General - 45.232 RON

Aristotel Marius Jude - 2 funcții, 71.370 RON total

• Romgaz SA, Membru CA - 0 RON

• Romgaz SA, Director General Adjunct - 71.370 RON

Gabriela Trânbițaș - 71.370 RON

• Romgaz SA, Director Economic - 71.370 RON

Răzvan Popescu - 71.370 RON

• Romgaz SA, Director General - 71.370 RON

Marius Adrian Cojoc - 2 funcții, 71.000 RON total

• ROMATSA RA, Membru CA - 0 RON

• ROMATSA RA, Director General - 71.000 RON

Andrei Gabriel Benghea Mălăieș - 2 funcții, 70.978 RON total

• Romgaz SA, Membru CA - 27.378 RON

• Rasirom RA, Membru CA - 43.600 RON

Ion Sterian - 2 funcții, 67.365 RON total

• Transgaz SA, Membru CA - 0 RON

• Transgaz SA, Director General - 67.365 RON

Mihaela Anamaria Dumitrache - 66.636 RON

• CONPET SA, Director General - 66.636 RON

Mirela Adriana Pavel - 3 funcții, 66.503 RON total

• Electrocentrale București SA, Membru CA - 0 RON

• Compania Națională de Investiții Rutiere SA, Membru CA - 8.591 RON

• Electrocentrale București SA, Director General - 57.912 RON

Ileana Mirela Bîrchi - 2 funcții, 64.576 RON total

• Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, Membru CA - 18.016 RON

• Compania Națională "Aeroporturi București" SA, Membru CA - 46.560 RON

Cristian Cîțu Radu - 63.900 RON

• ROMATSA RA, Director Economic - 63.900 RON

Decebal Băescu - 3 funcții, 61.620 RON total

• SMART SA, Membru CA - 16.000 RON

• TELETRANS SA, Membru CA - 0 RON

• TELETRANS SA, Director General - 45.620 RON

Ștefăniță Munteanu - 2 funcții, 60.178 RON total

• ROFERSPED SA, Membru CA - 5.128 RON

• Transelectrica SA, Președinte Directorat - 55.050 RON

Constanța Coman - 2 funcții, 59.783 RON total

• Loteria Română SA, Membru CA - 12.933 RON

• ROMATSA RA, Membru CA - 46.850 RON

Ionuț Laurențiu Mașala - 2 funcții, 59.448 RON total

• CFR SA, Membru CA - 16.262 RON

• Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, Director Financiar - 43.186 RON

Adrian George Foghiș - 2 funcții, 58.798 RON total

• Energonuclear SA, Președinte CA - 24.931 RON

• Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA, Președinte Directorat - 33.867 RON

Răzvan Marian Pîrcălăbescu - 3 funcții, 58.662 RON total

• Carfil SA (filială ROMARM), Președinte CA - 15.462 RON

• Șantierul Naval Mangalia SA, Președinte CA - 15.500 RON

• Compania Națională ROMARM SA București - 27.700 RON

Radu Florentin Necșulescu - 55.530 RON

• CONPET SA, Director General Adjunct - 55.530 RON

Sanda Toader - 55.530 RON

• CONPET SA, Director Economic - 55.530 RON

Cătălin Constantin Nadolu - 55.050 RON

• Transelectrica SA, Membru Directorat - 55.050 RON

Florin Cristian Tătaru - 55.050 RON

• Transelectrica SA, Membru Directorat - 55.050 RON

Vasile Cosmin Nicula - 55.050 RON

• Transelectrica SA, Membru Directorat - 55.050 RON

Bogdan Nicolae Badea - 54.790 RON

• Hidroelectrica SA, Membru Directorat - 54.790 RON

Ianăș Rădoi - 54.790 RON

• Hidroelectrica SA, Membru Directorat - 54.790 RON

Radu Ioan Constantin - 54.790 RON

• Hidroelectrica SA, Membru Directorat - 54.790 RON

Daniel Oancea - 53.860 RON

• IOR SA, Director General - 53.860 RON

Cosmin Ghiță - 53.788 RON

• Nuclearelectrica SA, Director General - 53.788 RON

Daniel Adam - 53.788 RON

• Nuclearelectrica SA, Director Financiar - 53.788 RON

Ioan Nani - 2 funcții, 53.480 RON total

• Antibiotice SA, Membru CA - 0 RON

• Antibiotice SA, Director General - 53.480 RON

Marius Gabriel Nuț - 2 funcții, 52.593 RON total

• Romgaz SA, Președinte CA - 27.378 RON

• Midia Green Energy SA, Membru CA - 25.215 RON

Mădălina Ruxandra Rusu - 51.282 RON

• Compania Națională "Aeroporturi București" SA, Director Financiar - 51.282 RON

Adriana Constantina Costescu - 2 funcții, 50.679 RON total

• Regia Autonomă Monitorul Oficial, Membru CA - 0 RON

• Regia Autonomă Monitorul Oficial, Director General - 50.679 RON

Chemal Turgay - 50.429 RON

• Midia Green Energy SA, Director General - 50.429 RON

Alina Mihaela Niță - 49.661 RON

• Registrul Auto Român RA, Director Financiar - 49.661 RON

Mihai Alecu - 49.661 RON

• Registrul Auto Român RA, Director General - 49.661 RON