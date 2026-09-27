Cine sunt cei mai bine plătiți oameni din companiile de stat. 36 de persoane încasează între 50.000 și 100.000 de lei pe lună. Cel mai bogat are trei funcții
Postat la: 27.09.2026 |
Guvernul a lansat platforma guvernanta.gov.ro, pe care sunt centralizate informații despre conducerea companiilor de stat, funcțiile ocupate, veniturile, CV-urile și contractele de mandat. Baza de date include, în forma publicată în prezent, informații despre peste o sută de companii și arată că 36 de persoane au venituri lunare cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei brut.
Cel mai mare venit cumulat îi aparține lui Bogdan Stelian Mîndrescu. Acesta figurează cu trei funcții, care îi aduc, potrivit platformei, 134.146 de lei brut lunar, de la Registrul Auto Român RA, membru în Consiliul de Administrație - 29.538 de lei, Autoritatea Aeronautică Civilă Română RA, membru în Consiliul de Administrație - 35.260 de lei și Compania Națională „Aeroporturi București" SA, director general - 69.348 de lei.
Pe locul următor în ceea ce privește venitul cumulat se află Mustafa Sinan, cu 95.378 de lei brut lunar din trei funcții: Midia Green Energy SA, președinte CA - 25.215 lei, Energonuclear SA, membru CA - 24.931 de lei, CNCIR SA, director general - 45.232 de lei.
Platforma publică separat și situațiile în care o persoană deține mai multe funcții în aceeași companie. În total, pagina dedicată cumulului de funcții indică 104 persoane cu cel puțin două poziții, în 98 de companii.
Mai multe dintre cele mai mari venituri individuale apar la Romgaz. Aristotel Marius Jude figurează cu 71.370 de lei brut lunar pentru funcția de director general adjunct, în timp ce poziția de membru în Consiliul de Administrație este trecută cu venit zero.
Gabriela Trânbițaș, director economic al Romgaz, are, potrivit bazei de date, un venit brut lunar de 71.370 de lei. Aceeași sumă este indicată pentru Răzvan Popescu, directorul general al companiei.
Marius Adrian Cojoc, director general al ROMATSA, figurează cu 71.000 de lei brut lunar. Pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație al aceleiași regii este trecut un venit de zero lei.
Andrei Gabriel Benghea Mălăieș are două funcții, cu un venit total declarat de 70.978 de lei: 27.378 de lei pentru poziția de membru CA la Romgaz și 43.600 de lei pentru funcția de membru CA la Rasirom.
În cazul lui Ion Sterian, director general al Transgaz, venitul lunar declarat este de 67.365 de lei. Funcția de membru în Consiliul de Administrație al Transgaz figurează cu venit zero.
Lista persoanelor cu venituri de peste 10.000 de euro
Bogdan Stelian Mîndrescu - 3 funcții, 134.146 RON total
• Registrul Auto Român RA, Membru CA - 29.538 RON
• Autoritatea Aeronautică Civilă Română RA, Membru CA - 35.260 RON
• Compania Națională "Aeroporturi București" SA, Director General - 69.348 RON
Mustafa Sinan - 3 funcții, 95.378 RON total
• Midia Green Energy SA, Președinte CA - 25.215 RON
• Energonuclear SA, Membru CA - 24.931 RON
• CNCIR SA, Director General - 45.232 RON
Aristotel Marius Jude - 2 funcții, 71.370 RON total
• Romgaz SA, Membru CA - 0 RON
• Romgaz SA, Director General Adjunct - 71.370 RON
Gabriela Trânbițaș - 71.370 RON
• Romgaz SA, Director Economic - 71.370 RON
Răzvan Popescu - 71.370 RON
• Romgaz SA, Director General - 71.370 RON
Marius Adrian Cojoc - 2 funcții, 71.000 RON total
• ROMATSA RA, Membru CA - 0 RON
• ROMATSA RA, Director General - 71.000 RON
Andrei Gabriel Benghea Mălăieș - 2 funcții, 70.978 RON total
• Romgaz SA, Membru CA - 27.378 RON
• Rasirom RA, Membru CA - 43.600 RON
Ion Sterian - 2 funcții, 67.365 RON total
• Transgaz SA, Membru CA - 0 RON
• Transgaz SA, Director General - 67.365 RON
Mihaela Anamaria Dumitrache - 66.636 RON
• CONPET SA, Director General - 66.636 RON
Mirela Adriana Pavel - 3 funcții, 66.503 RON total
• Electrocentrale București SA, Membru CA - 0 RON
• Compania Națională de Investiții Rutiere SA, Membru CA - 8.591 RON
• Electrocentrale București SA, Director General - 57.912 RON
Ileana Mirela Bîrchi - 2 funcții, 64.576 RON total
• Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, Membru CA - 18.016 RON
• Compania Națională "Aeroporturi București" SA, Membru CA - 46.560 RON
Cristian Cîțu Radu - 63.900 RON
• ROMATSA RA, Director Economic - 63.900 RON
Decebal Băescu - 3 funcții, 61.620 RON total
• SMART SA, Membru CA - 16.000 RON
• TELETRANS SA, Membru CA - 0 RON
• TELETRANS SA, Director General - 45.620 RON
Ștefăniță Munteanu - 2 funcții, 60.178 RON total
• ROFERSPED SA, Membru CA - 5.128 RON
• Transelectrica SA, Președinte Directorat - 55.050 RON
Constanța Coman - 2 funcții, 59.783 RON total
• Loteria Română SA, Membru CA - 12.933 RON
• ROMATSA RA, Membru CA - 46.850 RON
Ionuț Laurențiu Mașala - 2 funcții, 59.448 RON total
• CFR SA, Membru CA - 16.262 RON
• Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, Director Financiar - 43.186 RON
Adrian George Foghiș - 2 funcții, 58.798 RON total
• Energonuclear SA, Președinte CA - 24.931 RON
• Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie SA, Președinte Directorat - 33.867 RON
Răzvan Marian Pîrcălăbescu - 3 funcții, 58.662 RON total
• Carfil SA (filială ROMARM), Președinte CA - 15.462 RON
• Șantierul Naval Mangalia SA, Președinte CA - 15.500 RON
• Compania Națională ROMARM SA București - 27.700 RON
Radu Florentin Necșulescu - 55.530 RON
• CONPET SA, Director General Adjunct - 55.530 RON
Sanda Toader - 55.530 RON
• CONPET SA, Director Economic - 55.530 RON
Cătălin Constantin Nadolu - 55.050 RON
• Transelectrica SA, Membru Directorat - 55.050 RON
Florin Cristian Tătaru - 55.050 RON
• Transelectrica SA, Membru Directorat - 55.050 RON
Vasile Cosmin Nicula - 55.050 RON
• Transelectrica SA, Membru Directorat - 55.050 RON
Bogdan Nicolae Badea - 54.790 RON
• Hidroelectrica SA, Membru Directorat - 54.790 RON
Ianăș Rădoi - 54.790 RON
• Hidroelectrica SA, Membru Directorat - 54.790 RON
Radu Ioan Constantin - 54.790 RON
• Hidroelectrica SA, Membru Directorat - 54.790 RON
Daniel Oancea - 53.860 RON
• IOR SA, Director General - 53.860 RON
Cosmin Ghiță - 53.788 RON
• Nuclearelectrica SA, Director General - 53.788 RON
Daniel Adam - 53.788 RON
• Nuclearelectrica SA, Director Financiar - 53.788 RON
Ioan Nani - 2 funcții, 53.480 RON total
• Antibiotice SA, Membru CA - 0 RON
• Antibiotice SA, Director General - 53.480 RON
Marius Gabriel Nuț - 2 funcții, 52.593 RON total
• Romgaz SA, Președinte CA - 27.378 RON
• Midia Green Energy SA, Membru CA - 25.215 RON
Mădălina Ruxandra Rusu - 51.282 RON
• Compania Națională "Aeroporturi București" SA, Director Financiar - 51.282 RON
Adriana Constantina Costescu - 2 funcții, 50.679 RON total
• Regia Autonomă Monitorul Oficial, Membru CA - 0 RON
• Regia Autonomă Monitorul Oficial, Director General - 50.679 RON
Chemal Turgay - 50.429 RON
• Midia Green Energy SA, Director General - 50.429 RON
Alina Mihaela Niță - 49.661 RON
• Registrul Auto Român RA, Director Financiar - 49.661 RON
Mihai Alecu - 49.661 RON
• Registrul Auto Român RA, Director General - 49.661 RON
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ambasadoarea SUA în Grecia susține că Trump ar fi fost implicat în demiterea Guvernului Bolojan: "Putem face asta oricărei țări dorim!"
Ambasadoarea Statelor Unite in Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi facut, in timpul unei cine desfașurate in martie la Ate ...
-
Breșă gravă pe platforma lansată de Guvern: CNP-uri, serii de buletin și adrese de domiciliu, lăsate la liber pe internet
Noua platforma prin care Guvernul și-a propus sa aduca „transparența" in companiile de stat a debutat cu o problem ...
-
Stenograme cu planul de asasinare a lui Adrian Kreiner: "Nu că e blindat, e blindat... foarte blindat!"
Au aparut stenogramele din dosarul asasinarii omului de afaceri Adrian Kreiner. Asasinii lui discutau despre averea omul ...
-
THE DIPLOMATIC AFFAIRS: JP Morgan a refuzat cererea lui Nicușor Dan pentru o linie de finanțare dedicată României!
Trei surse familiarizate cu discuțiile au declarat pentru The Diplomatic Affairs ca președintele Romaniei, Nicușor Dan, ...
-
Unde duce "legitimația diplomatică" a lui Călin Georgescu. Numele care îl leagă pe fostul candidat de afacerea Jimbolia, mafia italiană și corupția din SRI-ul anilor 1990
În urma perchezițiilor la locuința lui Calin Georgescu din Mogoșoaia, anchetatorii au descoperit o legitimație pre ...
-
Hitler și-a ucis nepoata: Un istoric pune la îndoială alibiul liderului nazist privind misterioasa moarte prin împușcare a rudei sale
Timp de aproape un secol, moartea lui Geli Raubal, nepoata lui Adolf Hitler, a fost considerata un caz de sinucidere. Ac ...
-
Amantlâc la nivel politic înalt în Vrancea plus uncuibușor de nebunii de 500.000 de euro
Valentin Resmerița 68 de ani, fost candidat la Primaria Municipiului Focșani și Alexandra Tataru 52 de ani, fosta vicepr ...
-
Cuscrul lui Călin Georgescu încerca să formeze o nouă generație de lideri
Dan Mihai Neagu, fost lider PDL Giurgiu și cuscrul lui Calin Georgescu, ar fi pregatit un proiect prin care iși propunea ...
-
Perchezițiile la Dragoș Ovidiu Argeșanu: Patru arme letale și o arbaletă. Se verifică dacă avea dreptul să facă terapie
Anchetatorii au ridicat telefoane, laptopuri, o arbaleta de vanatoare, patru arme letale, incarcatoare și muniție in urm ...
-
Dezvăluiri CNSAS despre cum ajungeau produsele stricate pe masa românilor în Epoca de Aur, după ce erau refuzate la export
CNSAS readuce in atenție, prin documente de arhiva, efectele politicii economice din ultimii ani ai regimului comunist, ...
-
Stenograme cu "planul italian" din dosarul lui Călin Georgescu: I-ar fi cerut lui Ionel Rusen să găsească o vilă în Toscana, cu anexă pentru servitori
Calin Georgescu ar fi discutat cu omul de afaceri Ionel Rusen despre cumpararea unei vile izolate in Toscana, in valoare ...
-
Rybar, un proiect media pro-Kremlin cu peste 1,5 milioane de urmăritori - Urmele duc către șeful spionajului rus
O rețea pro-Kremlin a trimis echipe in mai multe țari europene pentru a realiza interviuri. Operațiunea era coordonata d ...
-
Afacerea Wealth Bank în care ar fi implicat și Călin Georgescu apare în presa italiană din 2025 - Milioane de euro dispărute în conturi offshore
O rețea transnaționala de „banci pirat" condusa de afaceristul italian Massimiliano Arena a lasat in urma pagube d ...
-
Milionarii despre care nu vorbește nimeni dețin adevărata avere a Americii: Sunt un real fenomen și au împreună de 13 ori averea Forbes 400
Cei mai bogați americani nu conduc neaparat giganți tehnologici și nu apar pe copertele revistelor. Aproximativ trei mil ...
-
Cum „l-a vândut" JD Vance pe Donald Trump dușmanului său de moarte
JD Vance i-ar fi oferit in secret sfaturi lui Hillary Clinton in timpul campaniei prezidențiale din 2016, incercand sa c ...
-
Mihai Daraban care a plătit zborul privat la Mykonos: de la PDSR pe linia Năstase la PNL. Șef la Camera de Comerț a vrut un "registru paralel" al firmelor taxate obligatoriu
Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) de 12 ani, implicat in scandalul zborurilor privat ...
-
Cum Palantir i-a transformat pe ucraineni în cobai și a contribuit la distrugerea Ucrainei
Firma de tehnologie militara AI Palantir s-a integrat profund in sistemele militare și societatea civila ucraineana, tra ...
-
Curtea de Conturi a descoperit erori uriașe la plata a milioane de pensii și bani dați unor persoane decedate: "Deficiențe cu influențe semnificative și generalizate"
Un raport al Curții de Conturi scoate la iveala probleme majore la Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP): suspiciuni p ...
-
Comoara ascunsă a României! Ce se știe despre locul unde se află cele 103 tone de aur ale BNR în valoare de 12,8 miliarde de euro
Romania deține in prezent o rezerva de aur de 103,6 tone, evaluata recent la aproximativ 12,8 miliarde de euro in urma s ...
-
Cum era organizată Securitatea lui Ceaușescu: topul județelor cu cei mai mulți securiști în 1988
Cifrele publicate de CNSAS arata cat de extins era aparatul Securitații in ultimul an al regimului Ceaușescu. În s ...
-
Statul român a cheltuit aiurea peste 1,7 miliarde de lei: Stadioane construite pentru 7 echipe care nu joacă în Liga 1, nu au drept de promovare, licență UEFA sau au dat faliment
Opt stadioane recent construite sau aflate inca in construcție in Romania sunt destinate unor echipe care fie sunt desfi ...
-
Ce știa CIA înainte de 11 septembrie. Bin Laden plănuia atacuri în Marea Britanie. Un raport avertiza că un avion cu explozibil ar putea fi prăbușit peste un oraș din SUA
Liderul organizației Al-Qaeda, Osama bin Laden, planuia un atac terorist asupra Marii Britanii inainte de 11 septembrie. ...
-
Marele risc pentru România, dezvăluit de un general NATO: „Numai naivii își închipuie că Articolul 5 se activează la comandă"
O simulare strategica in SUA arata un scenariu terifiant: Rusia ataca Republica Moldova, o drona lovește un depozit din ...
-
Dezvăluire-bombă a lui Robert Turcescu - decizia trimiterii militarilor români la Comandamentul pentru sprijinirea Ucrainei e luată încă din martie!
Robert Turcescu scrie intr-o postare pe Facebook, ca decizia de a trimite militari romani la Comandamentul Coaliției pen ...
-
Rusia recrutează "spioni români de unică folosință". General: "Sunt oameni vulnerabili, mulți nici nu realizează ce fac"
Moscova intensifica razboiul hibrid in Romania. SRI a dejucat o operațiune de sabotaj, dar nu este unica. Generalul (r) ...
-
ZIUA ÎN CARE SE VA ÎNCHIDE PRĂVĂLIA - AȘA VA ARĂTA COLAPSUL
Citiți mai jos un articol șocant și brutal despre finalul spre care ne indreptam inexorabil, semnat de Milan Adams, pe c ...
-
Dosarul fostului șef Hidroelectrica judecat pentru mită și sejururi de lux în Creta: Ce cere CAB de la DNA. Silviu Răzvan Avram este fiul nașului de cununie al lui Sorin Grindeanu
Instanța Curții de Apel București a solicitat DNA sa precizeze daca "se are in vedere și acordul inculpatului de a parti ...
-
Cât sunt salariile la BNR: Guvernatorul Mugur Isărescu are 88.648 de lei net. Lista lungă de sporuri și beneficii care vin pe lângă venitul standard
Membrii Consiliului de administrație al Bancii Naționale a Romaniei beneficiaza de indemnizații lunare nete cuprinse int ...
-
Motivările CCR care aruncă în aer conducerile TVR și Radio România: Săftoiu și Schwartz își pierd funcțiile
Motivarile celor doua decizii prin care Curtea Constituționala a declarat neconstituționala desemnarea majoritații polit ...
-
Viața imită arta: simboluri cabalistice ale sacrificiului de sânge în asasinarea lui Charlie Kirk
Autor: Dr. Heather Lynn Ne apropiem de implinirea unui an de la asasinarea lui Charlie Kirk. Ceea ce s-a intamplat la Un ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu