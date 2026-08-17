O cercetare care aruncă-n aer tot ce se știa: Linia de demarcatie dintre om și maimuță nu există!

O serie de descoperiri fosile a distrus complet granița dintre oameni și maimuțe — „momentul” originii noastre este un mit științific.

De generații, căutarea originilor umane a fost alimentată de speranța de a identifica momentul exact în care strămoșii noștri s-au separat de maimuțe. Manualele școlare reprezentau o tranziție ordonată și liniară, adică celebrul „mars al progresului” care ducea direct la oamenii moderni.

Cu toate acestea, o serie de noi descoperiri fosile au demontat această narațiune simplă. Pe măsură ce cercetătorii au descoperit o varietate uluitoare de hominizi antici, liniile clare de demarcație s-au estompat într-un spectru continuu, dezvăluind un arbore evolutiv mult mai ciudat și mai ramificat, în care mai multe specii de oameni care mergeau în poziție verticală au coexistat, s-au suprapus și chiar s-au încrucișat.

Aceste descoperiri dezvăluie că trăsăturile cheie pe care le-am considerat odată că definesc în mod unic umanitatea—cum ar fi bipedalismul, utilizarea uneltelor și comportamentul social complex—nu au apărut toate odată într-un salt definitoriu. În schimb, aceste caracteristici au apărut treptat în diverse specii înrudiți strâns de-a lungul milioanelor de ani. În cele din urmă, știința ne arată că granița strictă dintre om și maimuță este o construcție umană artificială. Prin îmbrățișarea acestei realități amestecate și interconectate, obținem o înțelegere mai profundă și mult mai fascinantă a ceea ce înseamnă cu adevărat să fii uman.