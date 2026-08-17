Turist salvat de două ori de la înec, în aceeași zi. Salvamarii au chemat polițiștii, care l-au amendat

Un turist din Lehliu a fost salvat de două ori de la înec, pe plaja Belona, după ce a intrat în mare în condițiile în care era arborat steagul roșu. Salvamarii avertizează că marea este agitată, iar curenții puternici, și le reamintesc turiștilor că scăldatul este interzis atunci când steagul roșu este arborat.

"Un turist din Lehliu pare că pur și simplu nu înțelege pericolul la care se expune atunci când intră în valuri, în ciuda avertismentelor noastre. Astăzi, pe plaja Belona, bărbatul a fost salvat de două ori de la înec. De două ori a intrat în mare, de două ori a ajuns în dificultate și a fost nevoie de intervenția salvamarilor. Vali și Cristi l-au adus, pe rând, la mal", transmit salvamarii din Eforie Nord, pe Facebook.

Aceștia atrag ateenția că nu este o recomandare și nu este o exagerare. Este un avertisment care vă poate salva viața. Turistul "curajos" a ignorat în ambele dăți avertismentele salvamarilor, care au trebuit să intervină pentru a-i salva viața. În final, acesta a fost amendat de polițiștii locali cu 1.000 de lei.