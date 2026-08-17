Carambol cu șase mașini în județul Bacău. Patru persoane, între care doi copii, au ajuns la spital

Postat la: 16.08.2026 |

Carambol cu șase mașini în județul Bacău. Patru persoane, între care doi copii, au ajuns la spital

Un accident în care au fost implicate șase autoturisme a avut loc duminică seară pe DN 11, în satul Măgura din județul Bacău. Patru persoane, printre care doi copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

Mobilizare a echipajelor de intervenție

În urma accidentului, pompierii din Bacău au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.

La fața locului au fost trimise și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Salvatorii au evaluat patru persoane implicate în evenimentul rutier: doi adulți și doi copii. Toate erau conștiente în momentul în care au primit primele îngrijiri.

Ulterior, cele patru victime au fost transportate la spital pentru investigații, îngrijiri și tratament de specialitate.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările accidentului

Pompierii au luat la locul impactului și măsurile specifice pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu.

Circumstanțele în care cele șase autoturisme au ajuns să fie implicate în accident urmează să fie stabilite de autorități.

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Carambol cu șase mașini în județul Bacău. Patru persoane, între care doi copii, au ajuns la spital

Postat la: 16.08.2026 |

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Un accident în care au fost implicate șase autoturisme a avut loc duminică seară pe DN 11, în satul Măgura din județul Bacău. Patru persoane, printre care doi copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital.

Mobilizare a echipajelor de intervenție

În urma accidentului, pompierii din Bacău au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.

La fața locului au fost trimise și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Salvatorii au evaluat patru persoane implicate în evenimentul rutier: doi adulți și doi copii. Toate erau conștiente în momentul în care au primit primele îngrijiri.

Ulterior, cele patru victime au fost transportate la spital pentru investigații, îngrijiri și tratament de specialitate.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările accidentului

Pompierii au luat la locul impactului și măsurile specifice pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu.

Circumstanțele în care cele șase autoturisme au ajuns să fie implicate în accident urmează să fie stabilite de autorități.

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