Un cercetător a reușit să-și întoarcă ceasul biologic cu peste 15 ani, transformându-se pe sine în propriul cobai
Postat la: 16.08.2026 |
În timp ce industria longevității caută soluții în laboratoare, un singur om a demonstrat cât de rapid poate fi forțată reziliența biologică printr-o disciplină aproape inumană a timpului.
Un cercetător și-a redus vârsta biologică cu peste 15 ani în doar 9 luni, aplicând pe propriul corp un protocol anti-îmbătrânire extrem. Deși studiile cu un singur participant sunt privite cu scepticism, rezultatele indică o inversare radicală a markerilor de îmbătrânire. Acest lucru s-a întâmplat în cazul profesorului Dean Ho, de la Universitatea Națională din Singapore, care s-a folosit pe sine drept cobai pentru a testa un nou regim de sănătate, conceput să sporească reziliența biologică. Pe parcursul studiului, singurul participant și-a măsurat diverse aspecte ale sănătății biologice, pentru a obține date în timp real despre fluctuațiile fiziologice.
„Am demarat acest studiu pentru a înțelege mai bine ce se întâmplă între controalele medicale anuale, pe care majoritatea oamenilor le consideră indicatorul lor de sănătate - pentru a privi dincolo de indicatorii statici și a ne concentra asupra modului în care corpul funcționează și se schimbă în timp real. Știm că oamenii sunt diferiți unii de alții, dar suntem diferiți și față de noi înșine de-a lungul timpului.", a declarat prof. Ho, conform EurekAlert.
Cazul demonstrează faptic modul în care ajustarea severă a orelor de somn și a ferestrelor de alimentație poate accelera tranziția metabolică și poate modifica arhitectura somnului uman într-un timp scurt.
Pe parcursul a 9 luni, prof. Ho a adoptat o serie de ajustări ale stilului de viață, printre care culcarea la 21:15 în fiecare seară și trezirea la ora 6 dimineața. A ținut și post intermitent 20 de ore pe zi, mâncând doar între orele 11:00 și 15:00.
În fereastra de masă, prof. Ho a urmat o dietă mediteraneană bazată pe legume cu frunze verzi, ulei de măsline, semințe și proteine slabe. A consumat zilnic și un shake din afine, varză roșie, broccoli și ghimbir, plus o budincă cu semințe de chia, cacao și fructul călugărului (un mic pepene verde originar din sudul Chinei).
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La toate acestea s-au adăugat 90 de minute de exerciții fizice în fiecare zi, care au inclus antrenament de forță și antrenament cu intervale de intensitate ridicată.
Cum a scăzut vârsta biologică de la 47 la 31,8 ani
La sfârșitul celor 9 luni, prof. Ho, în vârstă de 47 de ani, avea o vârstă biologică de doar 31,8 ani, conform unui instrument bazat pe inteligență artificială care a analizat o serie de markeri biomoleculari. Spre deosebire de vârsta cronologică, vârsta biologică reflectă uzura celulară reală a organismului și nivelul de reziliență în fața bolilor metabolice și inflamatorii. Pe lângă faptul că arăta mult mai sănătos, Ho a prezentat și semne de îmbunătățire a sănătății cardiovasculare, frecvența cardiacă în repaus scăzând de la 65 la 46 de bătăi pe minut.
Tranziția metabolică - timpul necesar organismului pentru a trece de la arderea zahărului la arderea grăsimilor - este un alt indicator cheie al stării generale de sănătate. La începutul studiului, viteza de tranziție metabolică a lui Ho depășea 24 de ore; până la final, scăzuse la 16,5 ore.
S-a îmbunătățit semnificativ și arhitectura somnului, cu o creștere generală a timpului petrecut în somn profund în fiecare noapte și mult mai puțin timp petrecut treaz în pat. În ansamblu, perioada de somn a prof. Ho s-a prelungit de la aproximativ 5 ore la aproape 8 ore.
Un protocol greu de susținut și un studiu cu un singur participant
În ciuda beneficiilor înregistrate, prof. Ho și-a exprimat îngrijorarea că s-ar putea să nu poată menține protocolul pe termen lung, în mare parte din cauza caracterului antisocial al unui asemenea program. „Uneori aveam întâlniri sociale seara, la care nu mâncam nici măcar o înghițitură, iar, în general, oamenii glumeau pe seama asta cu mine. Asta nu va fi posibil la fiecare eveniment social de acum încolo.", a spus el.
Dean Ho a mai scris că toate concluziile desprinse din acest studiu trebuie privite cu prudență, având în vedere că a fost singurul participant și că rezultatele sale nu au fost comparate cu un grup de control netratat. Cu toate acestea, a afirmat că descoperirile sale ar putea „ajuta la redefinirea modului în care este înțeleasă îmbătrânirea sănătoasă".
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