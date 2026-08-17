New York Times: "Opt luni mai târziu, Marina SUA se adaptează încă la consecințe"
Postat la: 16.08.2026 |
Povestea din spatele desfășurării tot mai dificile a navei USS Abraham Lincoln devine mult mai clară – și dezvăluie unul dintre costurile ascunse ale războiului cu Iranul: logistica.
Potrivit NYT, problemele au început aproape imediat. În prima zi a războiului, rachetele iraniene și dronele de atac au avariat grav baza Marinei SUA din Bahrain, scoțând efectiv din funcțiune un nod logistic pe care Marina se bazase de decenii pentru a susține operațiunile în Golf.
Washingtonul a avut nevoie de un Plan B. L-a găsit la 2.200 de mile distanță.
Diego Garcia – insula izolată controlată de britanici din Oceanul Indian – a devenit principalul punct de expediere al Marinei pentru susținerea grupurilor de portavioane care operează în Golful Oman.
Mâncarea, echipamentele și alte provizii care odată treceau prin Bahrain acum trebuie să parcurgă mii de mile pentru a ajunge la navele care efectuează operațiuni de zbor continue și aplică blocada împotriva Iranului.
Iar alternativele nu sunt deosebit de atractive. Bahrainul a fost atacat. Fujairah, celălalt port regional folosit tradițional de portavioanele SUA, se află confortabil în raza de acțiune a rachetelor iraniene.
Chiar și Diego Garcia nu a fost dincolo de atingerea Teheranului: Iranul a tras două rachete balistice cu rază medie spre insulă pe 20 martie. Una a căzut scurt în Oceanul Indian; cealaltă a fost interceptată de o navă de război americană.
USS Abraham Lincoln a petrecut acum aproape nouă luni desfășurată fără un singur „port de libertate” – nicio oportunitate pentru aproximativ 5.000 de marinari de a părăsi nava pentru câteva zile.
Au fost raportate probleme cu mâncarea și proviziile de bază. Familiile ridică îngrijorări cu privire la epuizare și sănătatea mintală. Membrii Congresului cer răspunsuri.
Și totuși, cerința operațională nu dispare.
Trump spune că desfășurarea a fost „nicidecum suficient de lungă”.
Hegseth spune că blocada împotriva Iranului poate fi menținută „indefinit”.
USS George Washington traversează acum din Pacific pentru a o înlocui pe Lincoln, în timp ce USS George H.W. Bush rămâne în regiune.
Acesta este un memento important despre războiul susținut: Distrugerea armelor inamicului este un lucru. Distrugerea infrastructurii care permite inamicului să rămână desfășurat indefinit poate impune costuri în fiecare zi de după aceea.
Iranul a lovit Bahrainul în Ziua Unu. Mai mult de opt luni mai târziu, Marina SUA se adaptează încă la consecințe.
Iulia Tîlvescu
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