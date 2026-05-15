O româncă a fost arestată în Germania sub acuzația de spionaj pentru Rusia. Ar fi ajutat la monitorizarea livrărilor de drone către Ucraina
Postat la: 15.05.2026 |
Un cetăţean ucrainean suspectat de spionaj pentru Rusia a fost extrădat din Spania în Germania şi se află în prezent în arest preventiv, au anunţat vineri procurorii germani, informează dpa.
O presupusă complice, o româncă în vârstă de 45 de ani, se află de asemenea în arest în Germania. Ambii sunt acuzaţi de spionaj în beneficiul serviciilor de informaţii ruse, victima fiind un bărbat care livra drone şi componente de drone Ucrainei.
Biroul procurorului public federal a declarat la Karlsruhe că un judecător de la Curtea Federală de Justiţie a executat mandatul de arestare împotriva bărbatului în vârstă de 43 de ani.
Ucraineanul a fost arestat lângă Alicante (port din sud-estul Spaniei) la cererea autorităţilor germane pe 24 martie şi ulterior a fost eliberat pe cauţiune. El a fost transferat joi în Germania.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Adevărul despre grătarul de duminică și produsele afumate. Chiar ne scurtează viața?!
Carnea fripta pe carbuni este un moment sinonim cu sarbatoarea la romani, insa puțini sunt cei care știu ca, sub crusta ...
-
Disputa pentru Babele și Sfinxul din Bucegi: După 25 de ani de lupte în instanță, s-a decis cărui județ îi aparțin
Dupa un litigiu care a durat mai bine de 25 de ani, instanța a decis definitiv ca Babele și Sfinxul din Bucegi aparțin d ...
-
Mai mulți medici îl declară pe Donald Trump inapt mintal și cer înlocuirea lui: "Este periculos când are deciziile lumii în mână"
Ocuparea celei mai inalte funcții in stat vine cu o presiune uriașa, iar ultimele gesturi ale lui Donald Trump au facut ...
-
Delegația lui Trump a aruncat la gunoi toate obiectele primite pe timpul vizitei în China: "Nimic de proveniență chineză la bord"
Vizita oficiala a președintelui Donald Trump in China s-a incheiat cu un gest care arata prapastia de incredere dintre W ...
-
Procurorii Niță și Ștefan de la Constanța, propunere de arestare preventivă într-un dosar de corupție. Unul dintre ei ar fi primit 60.000 € direct la sediul parchetului
Procurorii Nița și Ștefan de la Constanța, propunere de arestare preventiva intr-un dosar de corupție. Unul dintre ei ar ...
-
Se lansează aplicația iBon. Bonurile fiscale vor putea fi verificate rapid de pe telefon
Ministerul Finanțelor și ANAF au anunțat vineri lansarea aplicației „iBon", o platforma gratuita pentru telefonul ...
-
Amiana Paștină, femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere, și-a pus capat zilelor în închisoare
Amina Paștina, femeia care și-a ucis mama, era adusa lunar la Curtea de Apel Alba Iulia, sub escorta deoarece a cerut de ...
-
Bolojan trimite la coadă la ANAF persoanele care obțin venituri din drepturi de autor. Un scriitor cere viitorului guvern să anuleze obligația e-Factura pentru DDA
Scriitorul Mircea Platon ataca dur masurile fiscale care intra in vigoare de la 1 iunie 2026 și cere viitorului Executiv ...
-
Ce mai spune „Noul Nostradamus": Conflictul din Orientul Mijlociu va intra într-o fază atipica fără precedent
Athos Salomé, brazilianul autoproclamat „Nostradamus cel viu", sau "Noul Nostradamus", a facut o noua profe ...
-
Scandalul care zguduie Montrealul: stripteuzele intră în grevă chiar înaintea cursei de Formula 1
Angajatele cluburilor de striptease din Montreal pregatesc o greva pentru weekendul in care va avea loc Marele Premiu al ...
-
Șeful Vămilor a fost pus sub control judiciar și i s-a interzis să-și mai exrcite funcția
Judecatorii l-au plasat sub control judiciar pe Mihai Savin, noul șef al Autoritații Vamale Romane (AVR). Ca masura comp ...
-
Ce se întâmplă în bucătăria ta când nu ai timp, dar ai nevoie de mâncare gătită acasă
Fie ca pregatești cina pentru familie dupa o zi lunga de munca, fie ca vrei sa explorezi rețete noi fara sa petreci ore ...
-
Cum să alegi afrodisiacele potrivite pentru tine și partenerul tău
Deoarece stresul cotidian pune adesea presiune pe relațiile de cuplu, gasirea unor soluții naturale pentru a revitaliza ...
-
Nouă teorie dela Universitatea Oxford: „Tu" din alte universuri paralele ți-ar putea schimba viața fără să știi
Fizicianul Vlatko Vedral, profesor la Universitatea Oxford, Marea Britanie, a conceput o noua teorie ciudata, care spune ...
-
Orașul Digital: Bucureștiul va avea zeci de intersecții monitorizate prin inteligența artificială, cu ajutorul a peste 300 de camere video și 1.500 de senzori
Prima etapa a sistemului de semaforizare inteligenta din București a fost demarata. 92 de intersecții și treceri de piet ...
-
Fostul șef Frontex, anchetat pentru complicitate la crime împotriva umanității. Ar fi derulat o "vânătoare de migranți" la granițele UE
Fostul șef al agenției de control al frontierelor a Uniunii Europene (Frontex) este anchetat oficial in Franța sub acuza ...
-
Fenomenul care începe să provoace tot mai multă teamă: are scăderea dramatică a apelor fluviului Eufrat legătură cu profețiile biblice?
Puține fenomene naturale au provocat in ultimii ani atat de multa teama și fascinație precum scaderea dramatica a apelor ...
-
Marco Rubio fotografiat într-un trening identic cu cel purtat de Maduro la capturare. Rubio e pe lista neagră a Chinei și n-are voie sa intre in țară
Secretarul de stat american Marco Rubio a fost fotografiat in avionul prezidential in drum spre China imbracat cu acelas ...
-
Ce mai scrie presa elenă despre madam Kovesi: "Face Dracula aranjamente? Dar, vai, nu!"
Carpații sunt munți inalți cu rauri frumoase și paduri dese, unde Contele Dracula este conducatorul local. Vastele sale ...
-
Localnicii de la Lacului Tahoe au fost informați că furnizorul lor de utilități va înceta să le dea energie electrică deoarece o redirecționează către centrele de date AI
Cei de la Lacul Tahoe nu știu de unde va veni energia dupa sezonul de schi de anul viitor - și este o problema majora pe ...
-
Cum ar fi arătat sfârșitul lumii dinozaurilor. Cronologia uneia dintre cele mai devastatoare catastrofe din istoria Pământului
În urma cu aproximativ 66 de milioane de ani, un asteroid uriaș cu diametrul de circa 10 kilometri s-a prabușit in ...
-
Lovitură pe piața gadgeturilor smart: iPhone se va înțelege mai bine cu ceasurile care nu sunt Apple Watch
Apple face o schimbare radicala pentru utilizatorii din Europa care folosesc iPhone impreuna cu ceasuri inteligente de l ...
-
Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila ar fi cel care a provocat un carambol cu patru mașini în Capitală. O persoană a fost transportată la spital
Carambol cu patru mașini in Capitala. O persoana a fost transportata la spital. Fostul ministru al Sanatații Alexandru R ...
-
Noi acuzații despre "Idila Macron": A flirtat cu o actriță - astfel se explica incidentul din avion cu Brigitte care l-a lovit cu pumnul în ochi
Președintele francez Emmanuel Macron este acuzat ca a flirtat cu o actrița franco-iraniana. Dezvauirea apare in cartea u ...
-
Schema contractelor pe șpagă dintr-un spital public: "Nu primești 100.000, primești 250.000" (stenograme)
Tribunalul Caraș-Severin a admis acordul de recunoaștere a vinovației incheiat intre DNA Timișoara și fostul manager al ...
-
O conversație cu chatbotul "Claudia" duce la o controversă uriașă în lumea științei. Celebrul Richard Dawkins face o devăluire surprinzătoare
Richard Dawkins, om de știința renumit pentru gandirea sa extrem de logica, a recunoscut ca a fost uimit de inteligența ...
-
Stațiune de 5 stele și 8 milioane de euro în Vrancea. Complexul Balnear Vizantea se deschide vineri 22 mai 2026
Complexul Balnear Vizantea, cea mai importanta investiție in turismul balnear din zona Moldovei din ultimii 30 de ani an ...
-
Dezastrul lăsat de Guvernul Bolojan: PIB-ul României se prăbușește în primul trimestru după un an 2025 deja catastrofal. Inflația trece de 10%
Economia Romaniei a inceput anul 2026 in scadere. Produsul intern brut s-a redus, in termeni reali, cu 0,2% in trimestru ...
-
Cum să îți alegi bijuteriile cu pietre semiprețioase pentru vara 2026
Vara este anotimpul ideal pentru a-ți etala accesoriile preferate și a aduce un plus de culoare și personalitate ținutel ...
-
Portugalia și Spania de pe mare: croaziera care îți schimbă complet felul în care călătorești
Soarele cade lent peste portul din Barcelona, iar aerul miroase a sare, cafea tare și vacanța adevarata. În depart ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu