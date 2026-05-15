Delegația lui Trump a aruncat la gunoi toate obiectele primite pe timpul vizitei în China: "Nimic de proveniență chineză la bord"

Vizita oficială a președintelui Donald Trump în China s-a încheiat cu un gest care arată prăpastia de încredere dintre Washington și Beijing. Deși summitul a fost marcat de momente de curtoazie neobișnuită, membrii delegației americane s-au debarasat de toate obiectele primite pe teritoriul chinez chiar pe pista aeroportului, de teama spionajului cibernetic.

Potrivit jurnalistei Emily Goodin, angajații Casei Albe au colectat ecusoanele, telefoanele de unică folosință și legitimațiile distribuite pe durata celor trei zile și le-au aruncat într-un container amplasat lângă scara aeronavei Air Force One. „Nimic de proveniență chineză nu este permis la bordul aeronavei. Plecăm în curând spre America", a transmis jurnalista pe platforma X. Experții în securitate afirmă că măsura este una standard, dar executată acum cu o strictețe extremă, de teamă că dispozitivele ar putea conține sisteme de interceptare capabile să compromită rețelele guvernamentale americane odată ajunse în SUA.

Finalul vizitei, marcat vineri, 15 mai, a oferit un contrast puternic între paranoia tehnologică și fastul imperial. Liderul chinez Xi Jinping i-a oferit lui Trump privilegiul de a se plimba prin complexul Zhongnanhai, zona guvernamentală de maximă securitate de lângă Orașul Interzis. Xi i-a prezentat lui Trump arbori de peste 1.000 de ani. „Trăiesc atât de mult?", a întrebat președintele american, vizibil surprins, înainte de a atinge, la invitația gazdei, un exemplar de 280 de ani. Întrebat dacă și alți lideri au fost primiți acolo, Xi Jinping a confirmat raritatea momentului: „În mod normal nu organizăm aici evenimente diplomatice. Putin a mai fost aici".

Dincolo de amabilități, discuțiile de aproape trei ore au atins puncte sensibile. Xi a avertizat că tensiunile privind Taiwanul pot duce la „confruntări", în timp ce secretarul de stat Marco Rubio a punctat ferm că orice tentativă de ocupare prin forță a insulei ar fi o „greșeală teribilă". Summitul nu a fost lipsit de momente controversate. Un videoclip devenit viral îl surprinde pe Donald Trump în timp ce trage cu ochiul în carnetul de note al lui Xi Jinping, profitând de un moment în care liderul chinez s-a ridicat de la masa banchetului oficial. Deși meniul a fost unul somptuos, atmosfera a fost tensionată și în culise, unde s-ar fi produs o altercație între jurnaliștii americani și oficialii chinezi de securitate în apropierea sălii de negocieri.