Mai mulți medici îl declară pe Donald Trump inapt mintal și cer înlocuirea lui: "Este periculos când are deciziile lumii în mână"

Postat la: 15.05.2026 |

Ocuparea celei mai înalte funcții în stat vine cu o presiune uriașă, iar ultimele gesturi ale lui Donald Trump au făcut ca mulți experți să se întrebe unde se termină strategia politică și unde începe o problemă reală de sănătate.

Recent, președintele a fost neobișnuit de activ pe rețelele sociale în timpul nopții, postând zeci de mesaje. De la atacuri la adresa foștilor rivali până la dorința de a fi imortalizat pe bancnota de 100 de dolari, postările sale par să trădeze o nevoie constantă de atenție.

Această stare de veghe permanentă i-a făcut pe unii medici să ridice semne de întrebare serioase. Peste 30 de psihiatri și specialiști au semnat o scrisoare deschisă în care avertizează că lipsa somnului și stresul cronic îi afectează capacitatea de a lua decizii raționale.

Ei nu vorbesc doar despre politică, ci despre siguranța noastră, a tuturor, și spun că un lider care pare să-și piardă controlul impulsurilor devine un risc atunci când are în mână decizii globale majore, notează thebmj. Specialiștii explică faptul că mediul online în care Trump se retrage noaptea funcționează ca o „cameră de ecou" care îi confirmă orice idee, oricât de radicală, fără ca cineva să-l poată contrazice.

Această combinație de oboseală extremă și căutare de validare constantă din partea susținătorilor radicali i-a împins pe medici să ceară chiar aplicarea procedurilor constituționale de înlocuire. Dincolo de spectacolul mediatic de zi cu zi, semnalul lor de alarmă este unul profund uman.

