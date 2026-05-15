Disputa pentru Babele și Sfinxul din Bucegi: După 25 de ani de lupte în instanță, s-a decis cărui județ îi aparțin

După un litigiu care a durat mai bine de 25 de ani, instanța a decis definitiv că Babele și Sfinxul din Bucegi aparțin de fapt județului Dâmbovița. Potrivit deciziei, cele două monumente naturale și terenul aferent se află pe raza comunei Moroeni, în județul Dâmbovița.

Președintele Consiliului Județean (CJ) Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a declarat vineri, după decizia instanței privind disputa cu județul Prahova referitoare la apartenența administrativ-teritorială a zonei Babele - Sfinxul că s-a făcut dreptate. El a punctat că „Babele și Sfinxul rămân acolo unde le este locul: pe teritoriul județului nostru".

„Recursul formulat în procesul privind apartenența administrativ-teritorială a zonei Babele -Sfinxul a fost respins. Decizia închide un litigiu de durată și confirmă ceea ce dâmbovițenii au știut mereu: aceste simboluri ale Bucegilor fac parte din identitatea județului Dâmbovița. Instanțele au stabilit definitiv că terenul de 4 hectare și monumentele naturale Babele și Sfinxul se află pe raza administrativ-teritorială a comunei Moroeni, județul Dâmbovița, iar pretențiile formulate de UAT Bușteni au fost respinse", a scris, pe Facebook, Corneliu Ștefan.

El a prezentat cronologic situația disputei privind Babele și Sfinxul. Mai exact, în 1999-2000, Bușteni a inițiat intabularea Babelor și Sfinxului, care a fost contestată de județul Dâmbovița. În 2001, Consiliul Județean Dâmbovița a deschis prima acțiune în instanță împotriva Prahovei. În 2015 este deschis un nou dosar privind delimitarea administrativ-teritorială dintre localitățile Moroeni din Dâmbovița și Bușteni, Prahova. În 2021, Tribunalul Vâlcea a stabilit că Babele, Sfinxul și terenul aferent se află pe raza comunei Moroeni, județul Dâmbovița, iar în 2022 Curtea de Apel Pitești a confirmat hotărârea și a respins recursul.

Anul trecut, Tribunalul Dâmbovița a respins cererile formulate de unitatea administrativ-teritorială Bușteni privind anularea delimitării și revendicarea proprietății asupra zonei Babele - Sfinxul. În 2026, Curtea de Apel Ploiești a respins definitiv recursul și a menținut hotărârea Tribunalului Dâmbovița. „Această decizie nu este doar una juridică. Este o confirmare a adevărului, a istoriei și a apartenenței firești a acestor simboluri la județul Dâmbovița. Le mulțumesc tuturor celor care au susținut această cauză cu seriozitate și profesionalism: echipelor juridice, instituțiilor implicate și tuturor dâmbovițenilor care au crezut în acest drept legitim", a mai spus Ștefan.