Seceta istorică pe Dunăre: O navă de croazieră cu 238 de oameni a eșuat în România. "Așteptăm să fim salvați"

Seceta severă care a coborât Dunărea la unul dintre cele mai mici debite din ultimele decenii începe să lovească direct navigația. Nava de croazieră Viking Ullur, cu 238 de persoane la bord, a eșuat în noaptea de luni spre marți pe malul românesc al fluviului, în zona localității Salcia din județul Mehedinți. Pasagerii și membrii echipajului sunt în siguranță, însă manevrele efectuate pentru deblocarea vasului nu au avut succes.

Incidentul s-a produs în timp ce nava se îndrepta către Vidin, Bulgaria. Un turist aflat la bord a relatat că vasul a rămas imobilizat între România și Bulgaria timp de mai multe ore: „Nava Viking Ullur a eșuat în această dimineață în mijlocul Dunării și așteptăm să fim salvați".

Nava a ieșit din șenalul navigabil după miezul nopții

Căpitănia Zonală Drobeta-Turnu Severin a fost informată despre incident pe 28 iulie 2026, la ora 00:45. Nava de pasageri a eșuat în afara șenalului navigabil, la kilometrul fluvial 817+500, pe malul românesc al Dunării, în amonte de localitatea Cetate.

Punctul indicat de autorități se află în dreptul zonei Salcia, potrivit tabloului oficial al semnalizării șenalului navigabil publicat de Administrația Fluvială a Dunării de Jos.

„Nava de pasageri a eșuat în afara șenalului navigabil, la kilometrul fluvial 817+500, amonte de localitatea Cetate, la malul românesc al Dunării", au transmis reprezentanții Căpităniei.

La bord se află 186 de pasageri și 52 de membri ai echipajului. Nicio persoană nu este în pericol, iar conducătorul navei nu a raportat alte probleme.

Eșuarea nu a blocat șenalul, astfel că navigația celorlalte nave continuă în condiții normale.

Încercările de deblocare nu au reușit

Echipajul Viking Ullur a încercat să readucă nava în zona navigabilă folosind mijloacele proprii, însă manevrele nu au avut succes.

În apropiere se află nava tehnică Concordia, aparținând Administrației Fluviale a Dunării de Jos. Specialiștii efectuează măsurători pentru a stabili adâncimea apei și varianta în care vasul de croazieră poate fi dezeșuat în siguranță.

Căpitănia a precizat inițial că nu fusese solicitat sprijin extern. Un turist aflat la bord a relatat ulterior că un remorcher slovac a încercat să ajute nava, însă aceasta nu s-ar fi mișcat.

„De la întunericul beznă al miezului nopții, singuri cu motoarele noastre multidirecționale, până la ora 09:00, când am fost asistați de un remorcher slovac uriaș, nu ne-am mișcat deloc. România pe o parte, Bulgaria pe cealaltă. Dunărea încă are câștig de cauză", a scris pasagerul.

Dunărea a coborât la un nivel nemaiîntâlnit în luna iulie

Eșuarea navei are loc pe fondul unei scăderi dramatice a nivelului Dunării. La 19 iulie, debitul înregistrat la Baziaș, la intrarea fluviului în România, ajunsese la numai 1.650 de metri cubi pe secundă.

Valoarea reprezintă cel mai mic debit înregistrat în luna iulie în ultimele trei decenii și este comparabilă cu situația din timpul secetei severe din 2005. Media multianuală pentru această lună este de aproximativ 4.700 de metri cubi pe secundă, potrivit datelor Institutului Național de Hidrologie.

În iulie 2022, precedentul an critic pentru navigație, debitul minim coborâse la 1.810 metri cubi pe secundă. Minimul absolut consemnat la Baziaș rămâne cel din 13 ianuarie 1985, când au fost măsurați 1.400 de metri cubi pe secundă. Apele Române au arătat că scăderea actuală este provocată de seceta prelungită și temperaturile extreme.

Nivelul redus formează bancuri de nisip, îngustează zonele cu adâncime suficientă și obligă navele să urmărească atent șenalul marcat. În cazul Viking Ullur, ieșirea din șenal a dus la blocarea vasului pe fundul fluviului.

O navă construită pentru croazierele europene

Viking Ullur este o navă fluvială construită în 2019 și proiectată special pentru croazierele pe marile râuri europene. Are o lungime de aproximativ 135 de metri, 95 de cabine și o capacitate maximă de 190 de pasageri și 53 de membri ai echipajului, potrivit prezentării oficiale a companiei Viking.

Vasul dispune de motoare hibride, terasă panoramică, restaurant, bibliotecă și apartamente cu verandă. La momentul incidentului, nava era aproape de capacitatea maximă de transport.

Viking operează pe această rută croaziere care leagă Bucureștiul de Budapesta și traversează România, Bulgaria, Serbia, Croația și Ungaria. Un astfel de circuit de 11 zile pornește de la aproximativ 3.599 de dolari de persoană, conform ofertei publicate pentru sezonul 2026.

Deocamdată, nu a fost anunțat cât timp va rămâne nava blocată și nici dacă itinerarul turiștilor va putea fi reluat. Autoritățile caută o soluție pentru dezeșuare fără deteriorarea vasului și fără afectarea circulației pe Dunăre.