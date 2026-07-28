Medicul Anthony Fauci a mințit despre originea COVID-19. Una zicea în public, alta credea în realitate, arată jurnalul declasificat al acestuia
Postat la: 28.07.2026 |
Medicul Anthony Fauci este acuzat că ar fi indus publicul în eroare în privința originii COVID-19, după ce însemnările sale private au arătat că știa încă din ianuarie 2020 că primele cazuri de infectare nu erau legate de piața de animale din Wuhan. În lunile următoare, fostul consilier medical principal al Casei Albe a susținut însă public explicația potrivit căreia virusul ar fi trecut în mod natural de la animale la oameni și a respins argumentele celor care vorbeau despre un posibil incident de laborator.
Sutele de pagini din jurnalul lui Fauci au fost făcute publice de senatorul republican Rand Paul, unul dintre cei mai vehemenți critici ai fostului oficial american. Acesta susține că notițele dovedesc existența unei diferențe majore între informațiile pe care Fauci le avea în privat și mesajele pe care le transmitea populației, potrivit The Telegraph. „Un asemenea nivel de lipsă de onestitate este cu adevărat uluitor", a declarat Rand Paul într-o înregistrare video difuzată de Fox News pe platforma X.
Anthony Fauci este medic, cercetător și imunolog american. El a condus Institutul Național pentru Alergii și Boli Infecțioase din Statele Unite între 1984 și 2022, iar în perioada 2021-2022 a fost consilierul medical principal al președintelui SUA. A devenit una dintre cele mai cunoscute figuri publice ale pandemiei, prin aparițiile sale constante la Casa Albă și în presa americană. Fauci s-a numărat, de asemenea, printre cei mai citați cercetători din lume în publicațiile științifice între 1983 și 2002. În 2008, președintele George W. Bush i-a acordat Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din Statele Unite, pentru contribuția sa la programul PEPFAR de combatere a HIV/SIDA.
Una dintre însemnările care au provocat controverse este datată 26 ianuarie 2020, cu aproape două luni înainte ca Organizația Mondială a Sănătății să declare oficial pandemia de COVID-19. La acel moment, Fauci nota că informațiile epidemiologice și genomice indicau că prima infectare avusese loc la începutul lunii decembrie 2019 și nu era legată de piața Huanan din Wuhan. „Acum se pare, pe baza datelor epidemiologice și a celor genomice, că prima infectare a avut loc la începutul lunii decembrie 2019 și nu a fost legată de piața umedă", scria Anthony Fauci.
Fostul oficial american consemna și că primele informații transmise de autoritățile chineze se dovediseră inexacte. „La început, chinezii spuneau că nu există transmitere de la om la om și că toate cele 27 de cazuri inițiale proveneau din piață", nota acesta. Concluzia sa era că piața din Wuhan nu reprezentase punctul de apariție a virusului, ci un loc în care acesta s-a răspândit rapid. „Acum știm că piața nu a fost sursa, ci amplificatorul", scria Fauci. Cu toate acestea, în timpul unei informări organizate la Casa Albă în aprilie 2020, el declara că informațiile științifice disponibile erau „în totalitate compatibile cu o trecere a virusului de la o specie animală la om".
Această diferență dintre notele private și declarațiile publice este folosită acum de Rand Paul pentru a susține că Fauci ar fi ascuns în mod deliberat informațiile care nu se potriveau teoriei originii naturale. „Primele persoane care s-au îmbolnăvit de COVID nu aveau legătură cu piața. Centrul chinez pentru Controlul și Prevenirea Bolilor spunea acest lucru în ianuarie 2020. El știa. I-a spus dragului său jurnal. Dar, în fața publicului, a comandat această lucrare numită Proximal Origins. Iar în ea insistă, din nou și din nou, că este neverosimil ca virusul să fi provenit din laborator", a declarat senatorul republican.
Lucrarea „The Proximal Origin of SARS-CoV-2", publicată în 2020, concluziona că analizele disponibile nu susțineau ipoteza potrivit căreia virusul fusese construit în laborator sau manipulat intenționat. Rand Paul afirmă însă că studiul a fost folosit pentru a discredita teoria unei posibile scurgeri accidentale dintr-un laborator din Wuhan. Documentele făcute publice nu arată că Fauci susținea în jurnal că virusul provenea dintr-un laborator. Ele arată însă că acesta nu considera piața Huanan drept sursa primelor infectări, deși ulterior a apărat public scenariul transmiterii naturale de la animale la oameni.
Senatorul republican l-a acuzat pe Fauci de o „trădare a încrederii publice" și a susținut că fostul oficial „a participat la o mușamalizare încă de la începutul pandemiei". Fauci a negat în trecut că ar fi respins categoric ipoteza unei scurgeri din laborator. În timpul unei audieri în Congres, în 2024, el a declarat că această variantă nu este „în mod inerent o teorie a conspirației". Fostul oficial american urmează să apară miercuri în fața Comisiei pentru Securitate Internă a Senatului, condusă de Rand Paul. Cei doi au avut mai multe confruntări dure în timpul pandemiei, în special pe tema finanțării cercetărilor asupra coronavirusurilor și a modului în care autoritățile americane au comunicat informațiile despre originea SARS-CoV-2.
Însemnările publicate oferă și detalii despre atenția mediatică de care Fauci s-a bucurat în perioada crizei sanitare. La 7 aprilie 2020, acesta scria că presa era încă „foarte insistentă în privința mea". La sfârșitul lunii iunie 2020, într-o perioadă în care Statele Unite raportau aproximativ 40.000 de cazuri noi de COVID-19 într-o singură zi, Fauci nota că fusese invitat să participe la emisiunea „Dancing with the Stars". El a consemnat și întâlnirea cu Barbra Streisand, căreia i-ar fi explicat că vaccinul împotriva COVID-19 era sigur, descriindu-și reacția față de vedetă drept cea a unui „fan entuziasmat", potrivit documentelor citate de The Telegraph.
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