Alexandr Dughin, cunoscut drept ideologul lui Vladimir Putin cere ca rușii care trăiesc liniștiți, mai ales în Moscova, să fie trimiși pe front, pentru că este vorba despre un „război popular sfânt" împotriva Occidentului. Acesta ar putea duce chiar la „sfârșitul umanității", mai spune acesta. Filosoful scrie că în acest moment se menține iluzia unei vieți fără griji.

„Nu înțeleg de ce, în timpul războiului se menține iluzia lipsei de griji. Adică, nu e nimic grav, totul e în regulă, acum ne plimbăm pe la Patriarhi (cea mai luxoasă stradă din Moscova), facem niște selfie-uri și totul va fi în regulă. Ducem un război civilizațional direct, față în față, cu Occidentul, pe care nu-l cunoaștem până la capăt și pe care nu-l numim, în toată profunzimea sa, adevăratul dușman. A te afla în luptă într-o astfel de stare de semi-trezire este extrem de periculos", scrie Dugin. „Furnicile din spatele frontului <...> vor fi mobilizate atunci când resursa principală se va epuiza", scrie Dugin.

Nu este pentru prima dată când filosoful cere ca diferite categorii să fie trimise pe front. Dugin, care a fost inclus pe lista de sancțiuni ale SUA, UE și Canadei, cerea în trecut ca angajații forțelor de ordine (Ministerul Afacerilor Interne, FSB, Garda Națională Rusă) să fie trimiși ca pe niște „mesageri ai lui Dumnezeu". Apoi a spus că aparate de uz casnic făcute în Occident îi supraveghează pe ruși. După atacurile cu rachete „Oreshnik" asupra Ucrainei, filosoful îi îndemna pe toți să se „boteze" pentru că ar veni sfârșitul lumii. „Noi, rușii, am suferit întotdeauna de-a lungul istoriei. Aceasta este soarta noastră. Suntem un popor măreț, iar dacă cineva a fost tratat nedrept, aceasta nu face decât să ne aducă smerenie și glorie", explica Dughin în luna martie.