Pământul ascunde un ciclu al distrugerii. Ce spun cercetătorii despre următoarea mare catastrofă
Postat la: 28.07.2026 |
De la cutremure devastatoare la impacturi mortale cu asteroizi, cele mai mari dezastre ale planetei noastre ar avea mai multe în comun decât pare la prima vedere.
Potrivit unui nou studiu, cele mai distructive evenimente din istoria Pământului ar urma un tipar ascuns și regulat. Profesorul Michael Rampino, geolog la Universitatea din New York, susține că astfel de dezastre se produc, în medie, o dată la aproximativ 27 de milioane de ani - iar calculele sale sugerează că am putea fi aproape de un nou cataclism, scrie The Daily Mail.
Într-un nou studiu, profesorul Rampino a reexaminat 89 de evenimente geologice petrecute în ultimele 260 de milioane de ani, folosind cele mai recente date privind vechimea acestora și tehnici statistice actualizate. Printre evenimentele analizate se numără extincțiile marine în masă, episoadele de scădere bruscă a nivelului de oxigen din oceane, șirurile ample de erupții vulcanice și cutremure, fluctuațiile nivelului mării și schimbările în ritmul de extindere a fundului oceanic.
Potrivit analizei sale, aceste evenimente ar fi legate printr-un ciclu principal de 27 de milioane de ani, alături de tipare mai scurte sau mai lungi care conectează anumite categorii de fenomene. Cu alte cuvinte, deși au cauze și efecte extrem de diferite, toate marile dezastre ale Pământului ar putea fi declanșate de un singur puls planetar ascuns.
Ideea că marile perturbări geologice ale Pământului urmează un tipar regulat datează din anii 1980 și a rămas extrem de controversată. Mulți geologi susțin că nu ar exista niciun mecanism unic capabil să lege între ele evenimente atât de diferite.
Cu toate acestea, profesorul Rampino rămâne convins că în spatele extincțiilor în masă s-ar afla ceva mai profund. În lucrarea publicată în revista Evolving Earth, el scrie că, deși aceste idei rămân în mare parte în afara curentului principal de gândire geologică actuală, ele ar putea reprezenta primii pași către o descoperire conceptuală importantă în științele Pământului.
Pe lângă ciclul principal de 27 de milioane de ani, cercetătorul a identificat și mini-cicluri mai scurte, care leagă anumite evenimente la interval de 8,9 milioane de ani, dar și tipare mult mai lungi, de până la 270 de milioane de ani.
Potrivit lui Rampino, aceste evenimente ar putea fi legate de mișcări aproape imperceptibile care au loc adânc în interiorul Pământului. Sub scoarța terestră, mantaua semilichidă a planetei circulă extrem de lent, prin convecție. Dacă această circulație suferă schimbări periodice, ar putea declanșa creșteri semnificative ale activității vulcanice, ale mișcărilor tectonice și ale altor procese geologice de amploare, iar, având în vedere cât de strâns interconectate sunt aceste sisteme, perturbările produse în adâncul planetei ar putea avea efecte în lanț devastatoare asupra oceanelor, climei și biosferei.
De exemplu, profesorul Rampino a analizat vechimea bazalturilor de inundație continentale, zone de lavă răcită care acoperă mii de kilometri pătrați și care sunt rezultatul unor erupții vulcanice de amploare.
Vechimea acestor formațiuni corespunde aproape perfect ciclului de 27 de milioane de ani identificat de el și coincide, totodată, cu două dintre cele mai mari evenimente de extincție în masă din istoria planetei.
O altă explicație posibilă ar fi legată de variațiile pe termen lung ale orbitei Pământului, care ar influența distribuția gheții, apei și sedimentelor pe suprafața planetei. Potrivit lui Rampino, aceste variații ar putea altera subtil tensiunile din scoarța terestră și influența activitatea vulcanică și tectonică de-a lungul a milioane de ani. Deocamdată, însă, nu există dovezi directe care să confirme vreunul dintre aceste două mecanisme.
Cea mai fascinantă explicație leagă însă aceste dezastre de mișcarea Pământului prin galaxie. De-a lungul a milioane de ani, sistemul nostru solar oscilează ușor deasupra și dedesubtul planului galaxiei Calea Lactee, traversând linia centrală o dată la aproximativ 30 de milioane de ani. Potrivit lui Rampino, momentul acestor traversări coincide cu marile perturbări geologice de pe Pământ.
Gravitația stelelor din apropiere, în timpul acestor traversări, ar putea perturba comete aflate în îndepărtatul nor Oort, crescând astfel riscul unui impact devastator cu un asteroid. O altă posibilitate este ca, traversând zona aglomerată din centrul galaxiei, Pământul să acumuleze o parte din materia întunecată densă prezentă în această regiune. Aceste particule s-ar putea aduna în nucleul planetei și s-ar putea anihila reciproc, declanșând o eliberare masivă de căldură.
Potrivit cercetătorului, valul de căldură eliberat printr-un astfel de proces de anihilare ar putea fi de până la 250 de ori mai mare decât fluxul termic intern actual al Pământului, ceea ce ar putea declanșa un puls intens de activitate geologică globală - un fenomen care, potrivit modelului său, ar trebui să se repete la aproximativ 30 de milioane de ani, pe măsură ce sistemul solar întâlnește concentrații dense de materie întunecată în apropierea planului galactic median.
Rampino subliniază că nouă dintre cele 13 evenimente de extincție în masă din istoria Pământului s-au produs în intervalul de 0,3 până la șase milioane de ani de la traversarea planului galactic - un detaliu îngrijorător, având în vedere că planeta noastră a traversat acest plan cu doar trei până la patru milioane de ani în urmă.
Dacă această teorie este corectă, am putea fi în pragul unei noi catastrofe geologice în orice moment în următorii aproximativ două milioane de ani.
Profesorul Rampino recunoaște, totuși, că este vorba despre un mecanism „foarte controversat", susținut deocamdată de dovezi limitate. „Aceste rezultate contrazic interpretările acceptate de multă vreme cu privire la natura înregistrărilor geologice, în special ideea unei presupuse absențe a unor cicluri regulate, de ordinul milioanelor de ani, în istoria Pământului", a adăugat el.
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