O nouă profeție: Apariția unor izvoare cu apă dulce lângă Marea Moartă alimentează dezbaterea dintre știință și interpretările biblice

Apariția unor bazine cu apă dulce și vegetație în apropierea Mării Moarte a atras atenția atât a cercetătorilor, cât și a unor comunități religioase, care văd în acest fenomen o posibilă corespondență cu profeții biblice vechi de peste 2.500 de ani.

În timp ce oamenii de știință explică schimbările prin procese geologice și climatice, unii credincioși consideră că acestea amintesc de descrierile din cărțile profeților Ezechiel și Zaharia referitoare la transformarea Mării Moarte în vremurile de pe urmă.

Marea Moartă, situată între Iordania, Cisiordania și Israel, se află la aproximativ 430 de metri sub nivelul mării, fiind cel mai jos punct continental de pe Pământ.

Apa sa are o salinitate de aproximativ 34%, de aproape zece ori mai mare decât cea a oceanelor, ceea ce face imposibilă supraviețuirea peștilor și a majorității organismelor acvatice în bazinul principal.

Cu toate acestea, în ultimii ani au fost observate numeroase bazine cu apă dulce în apropierea țărmului, în special în zona de nord-vest a Mării Moarte.

Aceste mici lacuri sunt înconjurate de vegetație, iar în unele dintre ele au fost identificate alge, insecte, păsări și organisme acvatice, formând ecosisteme locale într-o regiune cunoscută până acum pentru condițiile sale extreme.

Specialiștii atribuie fenomenul retragerii accelerate a nivelului Mării Moarte.

Pe măsură ce apa se retrage, sunt descoperite izvoare subterane alimentate de acvifere care traversează formațiuni calcaroase din zonele mai înalte aflate în apropierea Ierusalimului.

Apa dulce dizolvă straturile de sare aflate în subteran, ceea ce duce la formarea unor cavități și, în cele din urmă, a dolinelor. La baza acestora apar bazine cu apă dulce, separate complet de apa foarte sărată a Mării Moarte.

Până în prezent, pe partea israeliană a Mării Moarte au fost documentate peste 9.000 de astfel de doline, unele afectând drumuri, terenuri și zone turistice.

Legătura cu profețiile biblice

Fenomenul a fost comparat de unele grupuri religioase cu pasajele din capitolul 47 al Cărții lui Ezechiel.

Această schimbare dramatică reflectă viziunile consemnate de profeții Ezechiel și Zaharia cu peste 2.500 de ani în urmă, care descriau ape vii curgând spre est din Ierusalim și aducând viață Mării Moarte.

Profețiile spun că apele otrăvitoare vor fi în cele din urmă vindecate, permițând pomilor fructiferi să înflorească și pescarilor să-și întindă plasele de-a lungul țărmului.

O descriere asemănătoare apare și în Cartea profetului Zaharia, unde este evocată curgerea unor „ape vii" din Ierusalim atât spre Marea Moartă, cât și spre Marea Mediterană.

Credincioșii au susținut că aceste schimbări ar putea reprezenta o primă privire asupra unei profeții legate de războaie catastrofale, de întoarcerea lui Hristos și de judecata finală a omenirii.

O atenție deosebită a atras un material filmat în 2016 de fotograful israelian Noam Bedein, în care apar pești înotând într-un bazin cu apă dulce aflat lângă Marea Moartă.

Imaginile au fost distribuite pe scară largă pe internet și au fost prezentate de unele persoane drept dovada că Marea Moartă „a prins viață".

În realitate, peștii nu trăiau în apa extrem de sărată a Mării Moarte, ci într-un bazin separat cu apă dulce, alimentat de izvoare subterane.

Până în prezent, nu există dovezi că bazinul principal al Mării Moarte și-ar fi modificat compoziția sau că ar putea susține viață acvatică.

Un proces natural, nu o confirmare a profețiilor

Cercetătorii subliniază că schimbările observate sunt consecința retragerii accelerate a nivelului apei și a modificărilor hidrogeologice produse în regiune.

În același timp, ei avertizează că fenomenul reflectă și o problemă de mediu majoră, deoarece scăderea nivelului Mării Moarte favorizează apariția dolinelor și modifică profund peisajul natural.

Din perspectivă științifică, apariția izvoarelor și a ecosistemelor locale reprezintă rezultatul unor procese geologice bine înțelese.