Statul Paralel: Detalii din spatele prăbușirii Guvernului Veștea. "Dacă țineți la el, nu-l lăsați să meargă la sediul AUR, pentru că se va face de râs"
Postat la: 28.07.2026 |
Tensiunile din culisele prăbușirii Guvernului Veștea ies la iveală printr-o serie de dezvăluiri care arată cum liderii coaliției au ignorat complet semnalele de alarmă transmise de opoziție. Cu doar câteva ore înainte de votul decisiv din Parlament, soarta noului Executiv era deja pecetluită, deși premierul desemnat a ales să ignore realitatea matematicii voturilor și să mizeze pe o strategie riscantă.
Discuțiile purtate în secret chiar înaintea ședinței de învestire demonstrează că liderii social-democrați au fost informați direct despre refuzul categoric al celor de la AUR de a susține noul Cabinet. Întâlnirea-cheie s-a consumat în biroul lui Marian Neacșu, unde, alături de Sorin Grindeanu, s-a primit un mesaj fără echivoc din partea delegației conduse de Petrișor Peiu și Mihai Enache.
Reprezentanții opoziției susțin că au încercat să evite un spectacol penibil pe scena publică, oferind partenerilor de discuție un semnal clar privind poziționarea lor fermă. Prim-vicepreședintele AUR a rememorat momentul exact al discuției tensionate: „Eu am participat la o singură negociere, mandatat de partid, pentru a-i spune lui Sorin Grindeanu, în față: „Nu vom vota guvernul Veștea. Credem că este mai bine să-l opriți să meargă la sediul AUR, ca să nu se facă de râs."
În ciuda termenelor limită și a încercărilor disperate de a strânge o majoritate de ultim moment, liderii PSD au lăsat să se înțeleagă că premierul desemnat nu mai asculta de directivele politice generale și prefera o acțiune de imagine. Sorin Grindeanu și Marian Neacșu oferiseră un răgaz extrem de scurt pentru un răspuns final, însă poziția opoziției a rămas complet neschimbată. Ulterior, deplasarea lui Adrian Veștea la sediul AUR s-a transformat exact în eșecul anticipat de AUR, o acțiune catalogată drept o simplă mișcare de orgoliu politic.
„Oameni buni, nu putem vota guvernul Veștea. Ca sfat personal, dacă țineți la Veștea, nu-l lăsați să meargă la sediul AUR, pentru că se va face de râs." Consecințele acestei încăpățânări politice s-au văzut direct la urne, unde calculele din birouri au fost confirmate de realitatea din teren. Cabinetul propus nu a reușit să convingă și a înregistrat un eșec răsunător, fiind departe de ținta legală necesară pentru a prelua oficial conducerea Palatului Victoria.
Aroganța din timpul negocierilor s-a tradus printr-o înfrângere severă la votul de învestire, unde Veștea a adunat doar 180 de sufragii din totalul obligatoriu de 233. Mobilizarea parlamentară a fost totală de ambele părți, însă nicio bilă din tabăra AUR nu a mers în favoarea echipei propuse de premierul desemnat Adrian Veștea.
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