ChatGPT i-ar fi învățat pe utilizatori să producă arme biologice și substanțe toxice. Răspunsurile periculoase care au alarmat experții

ChatGPT ar fi furnizat unor utilizatori explicații detaliate despre producerea unor arme biologice și a unor substanțe toxice, potrivit unei investigații publicate de The Wall Street Journal. Cazurile au fost analizate de specialiști în biologie și terorism, iar OpenAI a blocat ulterior conturile implicate.

Compania nu ar fi informat însă autoritățile despre aceste conversații. În Statele Unite nu există, în prezent, o obligație federală care să le impună firmelor din domeniul inteligenței artificiale să raporteze utilizatorii care solicită informații despre fabricarea armelor sau despre atacuri ce pot pune în pericol siguranța publică.

Angajați și foști angajați ai marilor laboratoare AI susțin că astfel de cereri sunt tot mai numeroase. Unele sisteme ar fi generat răspunsuri suficient de detaliate încât experții să le considere credibile și dificil de ignorat, scrie Go4IT.

În conversații purtate la începutul anului 2026, utilizatorii ar fi solicitat informații despre transformarea agenților patogeni într-o ceață respirabilă, răspândirea lor prin aerosoli și modificarea virusului rujeolei pentru a deveni rezistent la vaccin.

Într-un alt caz, chatbotul ar fi oferit detalii despre prepararea ricinei, în timp ce persoana care formula cererea spunea că intenționează să își ucidă părinții.

Solicitări asemănătoare au fost adresate și altor platforme, precum Claude, Gemini și Grok. Nu este clar dacă utilizatorii urmăreau să producă efectiv astfel de arme sau dacă testau limitele sistemelor.

Riscul ca inteligența artificială să devină un ghid practic pentru atacuri biologice și cibernetice este analizat atât de companiile de tehnologie, cât și de autoritățile americane. Reprezentanți ai Casei Albe și ai Departamentului Apărării au discutat această problemă încă din timpul administrației Biden.