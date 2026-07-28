Războaiele din Iran și Ucraina s-ar putea contopi într-un singur conflict, avertizează analiștii
Postat la: 28.07.2026 |
Relațiile dintre Ucraina și Iran s-au deteriorat după ce Kievul a revendicat un atac asupra unei nave iraniene în Marea Caspică, despre care autoritățile ucrainene susțin că transporta echipamente militare destinate Rusiei. Incidentul a determinat Teheranul să acuze Ucraina de agresiune și să avertizeze că va răspunde.
Episodul alimentează dezbaterile privind legăturile tot mai strânse dintre războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu, pe fondul cooperării militare dintre Rusia și Iran și al implicării tot mai multor actori regionali, scrie The Daily Mail. Ministerul iranian de Externe a declarat că nava vizată era una comercială și a susținut că explozia a provocat moartea unui marinar și rănirea altuia.
După ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat atacul, afirmând că vasul transporta „încărcătură militară" pentru Rusia, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a condamnat operațiunea într-un mesaj publicat pe rețeaua X. Acesta a calificat atacul drept o încălcare a Cartei ONU și a declarat că Iranul nu va lăsa incidentul fără răspuns. Totodată, Teheranul a acuzat Kievul că încearcă să extindă conflictul din Ucraina. Până în prezent, autoritățile ucrainene nu au răspuns public declarațiilor ministrului iranian.
Cu o zi înainte, Volodimir Zelenski declarase că Ucraina intenționează să transmită Statelor Unite informații care, potrivit Kievului, ar demonstra că Rusia furnizează Iranului imagini obținute prin satelit pentru identificarea unor ținte din statele Golfului și a bazelor militare americane din regiune. Președintele ucrainean a afirmat că autoritățile de la Kiev au observat o corelație între activitatea sateliților ruși și atacurile iraniene desfășurate ulterior. Aceste afirmații nu au fost confirmate independent.
În ultimii ani, Ucraina a acuzat în repetate rânduri Iranul că furnizează Rusiei drone de tip Shahed, folosite în atacurile asupra infrastructurii ucrainene. Teheranul a respins constant acuzațiile privind implicarea sa directă în războiul din Ucraina. Atacul asupra navei din Marea Caspică a alimentat speculațiile potrivit cărora cele două conflicte - războiul din Ucraina și confruntările din Orientul Mijlociu - devin tot mai strâns legate. Deși Marea Caspică se află la sute de kilometri de linia frontului din Ucraina, dezvoltarea dronelor cu rază lungă de acțiune a permis Kievului să lovească ținte aflate la mare distanță.
Hamidreza Azizi, cercetător la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și Securitate (SWP), afirmă că există mai multe explicații posibile pentru operațiunea ucraineană. În opinia sa, una dintre variante este că Ucraina încearcă să își consolideze poziția de partener strategic al Statelor Unite, demonstrând că poate contribui la obiectivele de securitate ale aliaților occidentali.
O altă ipoteză este că Washingtonul și Israelul ar putea fi interesate să exercite presiune suplimentară asupra Iranului fără a recurge la lovituri directe asupra infrastructurii iraniene. Azizi mai susține că Teheranul ar putea răspunde prin măsuri împotriva intereselor ucrainene sau prin apropierea și mai accentuată de Moscova, inclusiv prin eventuale gesturi politice privind statutul Crimeei și al regiunilor ocupate din estul Ucrainei. El consideră că războiul din Ucraina, confruntarea dintre Iran și Israel și tensiunile din Marea Roșie tind să formeze un tablou strategic tot mai interconectat.
Alți analiști apreciază că legăturile dintre conflictele regionale devin tot mai vizibile. William Spaniel, profesor asociat de științe politice la Universitatea din Pittsburgh, a afirmat anterior că evoluțiile recente conectează din ce în ce mai mult rezultatele militare din Ucraina și Orientul Mijlociu, chiar dacă situația nu poate fi comparată cu un război mondial în sensul clasic.
În același timp, Fiona Hill, fost consilier pentru Rusia în cadrul administrației americane și cercetător la Brookings Institution, susține că, dacă sunt luate în calcul și războiul cibernetic, operațiunile hibride și alte forme de confruntare indirectă, competiția geopolitică globală s-a intensificat semnificativ în ultimii ani. Potrivit acesteia, extinderea tensiunilor ar putea avea consecințe asupra piețelor energetice, lanțurilor de aprovizionare și echilibrului strategic din alte regiuni, inclusiv în zona Indo-Pacific.
După incident, Ministerul iranian de Externe l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ucrainei la Teheran pentru a transmite un protest oficial. Agenția de presă de stat IRNA a relatat că autoritățile iraniene au descris atacul drept unul „ostil și criminal" și au afirmat că Republica Islamică își va apăra interesele și securitatea. În paralel, pe rețelele sociale iraniene au apărut numeroase mesaje care solicită un răspuns ferm din partea autorităților.
Unele dintre acestea critică diplomația guvernului, iar altele fac referire la capacitățile balistice ale Iranului. Evoluția relațiilor dintre Kiev și Teheran va depinde în mare măsură de modul în care cele două părți vor gestiona consecințele diplomatice ale incidentului și de impactul pe care acesta îl va avea asupra cooperării dintre Rusia și Iran, într-un context regional deja marcat de multiple crize de securitate.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Exerciții militare de amploare: Taiwanul testează mutarea producției de armament în cazul unei invazii chineze
Exerciții militare de amploare: Taiwanul testeaza mutarea producției de armament in cazul unei invazii chinezeTaiwanul v ...
-
SUA începe revizuirea prezenței trupelor americane în Europa: "NATO se îndreaptă rapid și ireversibil către o Europă care își asumă responsabilitatea principală"
Pentagonul a anunțat luni, 27 iulie, inceputul revizuirii prezenței militare americane in Europa, masura anunțata de sec ...
-
Poliţia italiană anunţă confiscarea a 2,6 tone de cocaină în Oceanul Atlantic, cu o valoare de aproximativ 500 de milioane de euro
O ambarcatiune de mare viteza care transporta peste 2,6 tone de cocaina, cu o valoare de revanzare de circa 500 de milio ...
-
Până la 80 % dintre companiile petroliere globale se vor confrunta cu scăderi semnificative ale producţiei, până în 2040, arată un raport de specialitate
Pana la 80% dintre cele mai mari companii petroliere nationale si internationale se vor confrunta cu scaderi semnificati ...
-
În timpul celulei de criză de la Casa Albă, Donald Trump s-a enervat și a vrut să ordone un atac dezlănțuit asupra Iranului: A fost oprit cu greu de către oficialii de rang înalt
Vicepresedintele JD Vance si generalul Dan Caine, presedintele Comitetului Sefilor de Stat Major, si-au exprimat amandoi ...
-
Cresc tensiunile dintre Iran și Ucraina. Teheranul îl acuză pe Volodimir Zelenski că a ordonat atacul asupra unei nave iraniene, la cererea Israelului
Tensiunile dintre Iran și Ucraina se amplifica dupa ce ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, l-a acuzat pe preșe ...
-
"Sunt convins că teritorii ale Ucrainei vor ajunge să fie ale României", susține Vladimir Putin într-un interviu
În cadrul unui interviu acordat recent, Vladimir Putin a vorbit despre viitorul Ucrainei. În opinia oficialu ...
-
Iran susține că a vândut petrol de 18 miliarde de dolari de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu
Ministerul Petrolului din Iran a afirmat sambata ca a vandut petrol in valoare de 18 miliarde de dolari in cele cinci lu ...
-
„La marginea inimaginabilului": Situaţia în Orientul Mijlociu a „scăpat de sub control"
Situatia in Orientul Mijlociu, o regiune aflata in razboi, este "scapata de sub control" si "la marginea inimaginabilulu ...
-
Lavrov, despre îngrijorarea provocată de ambițiile nucleare ale Germaniei Lavrov: Rusia este neliniștita din cauza planurilor Germaniei de a obține acces la arma nucleară
Informațiile privind intențiile Berlinului de a obține acces la arma nucleara provoaca o ingrijorare profunda in randul ...
-
Șeful AmCham: Trump va vizita Rusia cu o condiție
Dupa toate probabilitațile, președintele american Donald Trump va vizita Moscova dupa incheierea operațiunii militare sp ...
-
O postare a lui Trump a stârnit furie: „Cel mai dezgustător lucru pe care un președinte al SUA l-ar putea împărtăși"
Experții spun ca Donald Trump se afunda intr-o mlaștina in privința razboiului din Iran, unde de aproape 5 luni nu reușe ...
-
China începe exerciții militare cu muniție reală în Strâmtoarea Taiwan. Autoritățile maritime au instituit restricții de navigație
China desfașoara joi și vineri exerciții militare cu muniție reala in apropierea coastei sale din Stramtoarea Taiwan, in ...
-
Rusia e suspectată de implicare în atacuri asupra instalațiilor CIA. Indiciile care ridică semne de întrebare
Atacuri cu drone iraniene asupra unor instalații CIA din Golf au determinat analiștii serviciilor de informații american ...
-
Cadoul nuclear al lui Trump pentru Arabia Saudită. Acordul secret de 30 de ani care aprinde din nou fitilul în Orientul Mijlociu
Decizie de o proporție geopolitica uriașa la Washington. Președintele Donald Trump a dat unda verde unui acord nuclear d ...
-
Die Welt: Ucraina poate rămâne fără sprijin extern după alegerile din Europa
Conflictul din Ucraina se apropie de o etapa cheie, deoarece Kievul risca sa piarda sprijinul partenerilor din Occident, ...
-
Directorul CIA dezvăluie ce se întâmplă cu trupele lui Putin în „doar 20 de minute" pe linia frontului ucrainean
Razboiul Rusiei din țara vecina, care a ajuns la 1.600 de zile, arata ca acum campul de lupta se remodeleaza și obliga a ...
-
Strâmtoarea Ormuz a intrat în cel mai grav scenariu. Iranul atacă nemilos petrolierele, SUA lansează lovituri aeriene, iar traficul s-a prăbușit
O criza de proporții uriașe amenința sa arunce in aer piețele globale de energie, dupa ce Stramtoarea Ormuz a redevenit ...
-
Xi Jinping propune o „nouă ordine globală" în domeniul inteligenței artificiale, dominată de China. Kimi K3, modelul chinezesc care sfidează Silicon Valley
Liderul chinez Xi Jinping a prezentat Beijingul drept arhitectul unei noi ordini tehnologice mondiale, folosindu-se de o ...
-
Donald Trump declasifică date care vor arunca în aer relația dintre SUA și China: „Un coşmar fără precedent în materie de securitate electorală"
Presedintele american Donald Trump a anuntat ca va declasifica informatii critice care dezvaluie vulnerabilitati in infr ...
-
Noaptea trecută a fost haos în Iran: SUA au lansat atacuri în valuri în zona Strâmtorii Ormuz
Statele Unite au lansat un nou val de atacuri impotriva Iranului pentru a sasea noapte consecutiva, a anuntat armata ame ...
-
Cutremur în Congresul SUA: S-a votat oprirea finanțării statului Israel cu 3,3 miliarde de dolari. Lobbyul evreiesc e in declin major!
În Congresul Statelor Unite mai mult de jumatate din deputații democrați au votat pentru oprirea finanțarii milita ...
-
Donald Trump se adresează națiunii într-un discurs care va zgudui SUA: Declasifică informații sensibile despre interferența Chinei în alegerile americane
Casa Alba ia in considerare sa faca publice informatii secrete sensibile legate de China si de capacitatea acesteia de a ...
-
Uniunea Europeană cere ca noii refugiați din Ucraina să-şi respecte obligaţiile militare din ţara lor ca o condiție pentru extinderea protecției temporare cu un an
Tarile membre ale Uniunii Europene au decis miercuri extinderea protectiei temporare cu un an, pana la 4 martie 2028, pe ...
-
Conflictul între von der Leyen și Kallas izbucnește în spațiu deschis. Care este motivul de dispută între cele două lidere ale UE
O disputa de lunga durata in UE va izbucni in spațiul deschis la Bruxelles luni, 13 iulie, in timp ce miniștrii de exter ...
-
Ce s-a întâmplat în cele cinci minute care i-au schimbat starea de spirit lui Trump la Summitul NATO de la Ankara: "Nu-i așa că este minunat?"
În doar trei ore, Donald Trump a trecut de la amenințarea ca va intrerupe comerțul cu Spania și numirea aliaților ...
-
Acesta este discursul lui Robert F. Kennedy Jr. - "Să vă povestesc ce s-a întâmplat în Ucraina din punctul de vedere al războiului"
"Permiteți-mi sa va povestesc ce s-a intamplat in Ucraina, din punctul de vedere al razboiului. Pentru ca noi am fost mi ...
-
Alegeri în Franța: Marine Le Pen câștigătoare în al doilea tur în toate scenariile conform unui nou sondaj
Un nou studiu realizat de institutul Elabe pentru BFMTV și La Tribune Dimanche arata o consolidare a poziției lui Marine ...
-
Iranul continuă seria de atacuri după bombardamentele americane: a lovit în plin Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Qatar după riposta din Iordania
Emiratele Arabe Unite s-au confruntat, duminica dimineata, cu un atac cu rachete din partea Iranului, a anuntat Minister ...
-
Iranul a atacat Iordania: Baza Prințul Hassan a fost avariată grav
Gardienii Revolutiei Islamice din Iran (IRGC) au declarat ca au lansat „atacuri de represalii" asupra bazei aerien ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu