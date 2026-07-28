Războaiele din Iran și Ucraina s-ar putea contopi într-un singur conflict, avertizează analiștii

Relațiile dintre Ucraina și Iran s-au deteriorat după ce Kievul a revendicat un atac asupra unei nave iraniene în Marea Caspică, despre care autoritățile ucrainene susțin că transporta echipamente militare destinate Rusiei. Incidentul a determinat Teheranul să acuze Ucraina de agresiune și să avertizeze că va răspunde.

Episodul alimentează dezbaterile privind legăturile tot mai strânse dintre războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu, pe fondul cooperării militare dintre Rusia și Iran și al implicării tot mai multor actori regionali, scrie The Daily Mail. Ministerul iranian de Externe a declarat că nava vizată era una comercială și a susținut că explozia a provocat moartea unui marinar și rănirea altuia.

După ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat atacul, afirmând că vasul transporta „încărcătură militară" pentru Rusia, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a condamnat operațiunea într-un mesaj publicat pe rețeaua X. Acesta a calificat atacul drept o încălcare a Cartei ONU și a declarat că Iranul nu va lăsa incidentul fără răspuns. Totodată, Teheranul a acuzat Kievul că încearcă să extindă conflictul din Ucraina. Până în prezent, autoritățile ucrainene nu au răspuns public declarațiilor ministrului iranian.

Cu o zi înainte, Volodimir Zelenski declarase că Ucraina intenționează să transmită Statelor Unite informații care, potrivit Kievului, ar demonstra că Rusia furnizează Iranului imagini obținute prin satelit pentru identificarea unor ținte din statele Golfului și a bazelor militare americane din regiune. Președintele ucrainean a afirmat că autoritățile de la Kiev au observat o corelație între activitatea sateliților ruși și atacurile iraniene desfășurate ulterior. Aceste afirmații nu au fost confirmate independent.

În ultimii ani, Ucraina a acuzat în repetate rânduri Iranul că furnizează Rusiei drone de tip Shahed, folosite în atacurile asupra infrastructurii ucrainene. Teheranul a respins constant acuzațiile privind implicarea sa directă în războiul din Ucraina. Atacul asupra navei din Marea Caspică a alimentat speculațiile potrivit cărora cele două conflicte - războiul din Ucraina și confruntările din Orientul Mijlociu - devin tot mai strâns legate. Deși Marea Caspică se află la sute de kilometri de linia frontului din Ucraina, dezvoltarea dronelor cu rază lungă de acțiune a permis Kievului să lovească ținte aflate la mare distanță.

Hamidreza Azizi, cercetător la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și Securitate (SWP), afirmă că există mai multe explicații posibile pentru operațiunea ucraineană. În opinia sa, una dintre variante este că Ucraina încearcă să își consolideze poziția de partener strategic al Statelor Unite, demonstrând că poate contribui la obiectivele de securitate ale aliaților occidentali.

O altă ipoteză este că Washingtonul și Israelul ar putea fi interesate să exercite presiune suplimentară asupra Iranului fără a recurge la lovituri directe asupra infrastructurii iraniene. Azizi mai susține că Teheranul ar putea răspunde prin măsuri împotriva intereselor ucrainene sau prin apropierea și mai accentuată de Moscova, inclusiv prin eventuale gesturi politice privind statutul Crimeei și al regiunilor ocupate din estul Ucrainei. El consideră că războiul din Ucraina, confruntarea dintre Iran și Israel și tensiunile din Marea Roșie tind să formeze un tablou strategic tot mai interconectat.

Alți analiști apreciază că legăturile dintre conflictele regionale devin tot mai vizibile. William Spaniel, profesor asociat de științe politice la Universitatea din Pittsburgh, a afirmat anterior că evoluțiile recente conectează din ce în ce mai mult rezultatele militare din Ucraina și Orientul Mijlociu, chiar dacă situația nu poate fi comparată cu un război mondial în sensul clasic.

În același timp, Fiona Hill, fost consilier pentru Rusia în cadrul administrației americane și cercetător la Brookings Institution, susține că, dacă sunt luate în calcul și războiul cibernetic, operațiunile hibride și alte forme de confruntare indirectă, competiția geopolitică globală s-a intensificat semnificativ în ultimii ani. Potrivit acesteia, extinderea tensiunilor ar putea avea consecințe asupra piețelor energetice, lanțurilor de aprovizionare și echilibrului strategic din alte regiuni, inclusiv în zona Indo-Pacific.

După incident, Ministerul iranian de Externe l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Ucrainei la Teheran pentru a transmite un protest oficial. Agenția de presă de stat IRNA a relatat că autoritățile iraniene au descris atacul drept unul „ostil și criminal" și au afirmat că Republica Islamică își va apăra interesele și securitatea. În paralel, pe rețelele sociale iraniene au apărut numeroase mesaje care solicită un răspuns ferm din partea autorităților.

Unele dintre acestea critică diplomația guvernului, iar altele fac referire la capacitățile balistice ale Iranului. Evoluția relațiilor dintre Kiev și Teheran va depinde în mare măsură de modul în care cele două părți vor gestiona consecințele diplomatice ale incidentului și de impactul pe care acesta îl va avea asupra cooperării dintre Rusia și Iran, într-un context regional deja marcat de multiple crize de securitate.