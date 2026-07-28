Cifra care a dus România direct pe primul loc în lume. Cât alcool consumă, în medie, un român

România ocupă primul loc într-un clasament mondial privind consumul de alcool, cu o medie anuală de 17,1 litri de alcool pur pentru fiecare persoană cu vârsta de cel puțin 15 ani. Ierarhia publicată de World Population Review plasează țara noastră la o distanță considerabilă de următoarele state din top.

Cifra nu reprezintă volumul total de bere, vin sau băuturi spirtoase consumate, ci cantitatea de alcool pur conținută în acestea. Raportată la băuturi obișnuite, media ar echivala, în funcție de concentrație și de volumul recipientelor, cu aproximativ 18 sticle de bere pe săptămână sau cu 3,6 sticle de vin, potrivit Euronews.

Consumul este raportat la populația de peste 15 ani

World Population Review prezintă valoarea de 17,1 litri drept consumul înregistrat de România în 2022. Indicatorul folosit măsoară cantitatea de alcool pur consumată într-un an și este calculat pentru populația care a împlinit cel puțin 15 ani, nu pentru totalul locuitorilor unei țări.

Datele privind alcoolul pur permit compararea țărilor indiferent de tipul băuturilor preferate. Calculul poate include bere, vin, băuturi spirtoase și alte produse alcoolice, ale căror volume sunt convertite în funcție de concentrația de alcool.

Europa de Est domină partea superioară a clasamentului

După România urmează Georgia, cu un consum mediu de 15,5 litri de alcool pur pe an, Letonia, cu 14,7 litri, Republica Moldova, cu 14,1 litri, și Cehia, cu 13,7 litri. Polonia apare în clasament cu 11,9 litri, iar Bulgaria cu 11,5 litri, ceea ce confirmă prezența puternică a statelor din Europa Centrală și de Est în partea superioară a ierarhiei.

La polul opus se află mai multe țări în care consumul și comercializarea alcoolului sunt limitate de normele religioase, culturale sau legislative. Iranul, Siria și Kuweitul înregistrează fiecare aproximativ 0,1 litri de alcool pur pe persoană într-un an.

Consumul ridicat are și importante consecințe asupra sănătății publice. Organizația Mondială a Sănătății arată că alcoolul conține etanol, o substanță toxică și psihoactivă ce poate provoca dependență, iar utilizarea sa este asociată cu peste 200 de boli, traumatisme și alte probleme medicale.