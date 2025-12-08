Ciprian Ciucu dezvăluie primele măsuri după preluarea mandatului de primar general

Bucureștiul se pregătește pentru o nouă etapă sub conducerea lui Ciprian Ciucu, câștigătorul alegerilor locale din 7 decembrie. Noul primar general anunță că are în vedere trei probleme majore pe care le va aborda „prioritar" în perioada următoare, vizând regenerarea urbană, eficientizarea sistemului de termoficare și combaterea poluării generate de traficul rutier.

Ciucu a explicat că regenerarea Centrului Vechi va necesita elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, precum și proceduri de achiziții pentru studii de fezabilitate, proiectare și execuții, un proces care, spune el, va lua timp. „Dar le voi pregăti din timp și le voi anunța. După care, evident, mă voi ocupa împreună cu echipa mea să continuăm să atragem mai mulți bani pentru termoficare, pentru că trebuie să scădem subvenția, eliminând din pierderi. Și, bineînțeles, traficul care ne poluează foarte, foarte mult aerul în acest oraș, va deveni o prioritate", a subliniat Ciucu.

Pe fondul tensiunilor din campania electorală, Ciucu a fost întrebat despre modul în care va colabora cu reprezentanții USR în Consiliul General. Noul primar a recunoscut că l-au deranjat afirmațiile potrivit cărora PNL ar fi publicat rezultate de sondaje false.

„Da, au fost niște atacuri în perioada asta, în special un atac care mi-a picat foarte, foarte prost, este acela cu sondajele în care PNL minte. Ca să fie foarte, foarte clar, de când a venit Ilie Bolojan noi nu am dat sondaje care să mintă. Da, în trecut s-au întâmplat astfel de lucruri și sper că prin acest comportament, prin dovada faptului că nu am mințit, cei care au acuzat că mințim ar trebui cumva să retracteze ceea ce au spus. Este un comportament pe care partidul meu îl va avea cât timp eu și Ilie Bolojan vom fi în conducerea partidului", a declarat Ciprian Ciucu.